Скрытые итоги удара Трампа по Сирии

Главный итог минувшего уик-энда: фактически проанонси­рованный администрацией США конец света в виде прямого российско-американского воен­ного столкновения отменился сам собой ввиду отсутствия предме­та драки. Торжественно заявив на весь мир, что плевать он хо­тел на возражения и предупре­ждения Москвы, официальный Вашингтон в итоге ударил по Си­рии так нежно и аккуратно, что у Асада, фигурально выражаясь, даже не испортился маникюр. В итоге счастливы все. Счастлив Трамп, тут же объявивший о сво­ем гигантском военном триумфе. Счастлив Асад, которого в оче­редной раз обещали «на корню уничтожить» — и не уничтожили. Но вот есть ли основания для сча­стья у России?

Дональд Трамп точно не приурочил свой ракетный удар по Сирии к заседанию рос­сийского Совета по внешней и оборонной политике. Но одним из непреднамеренных последствий действий президента США ста­ло то, что, собравшись в Подмосковье на свой ежегодный торжественный сабантуй, веду­щие российские международные эксперты получили возможность коллективно обсудить «отмену конца света». Как это обычно быва­ет на массовых собраниях носителей прямо противоположных взглядов, разброс мнений был просто колоссальным.

Крайние западники горько оплакивали тот факт, что, согласно статистике, Россия производит только один пиджак на 75 своих граждан, и пафосно провозглашали, что наша страна обрекла себя на «экономику чучхе» (официальная идеология Северной Кореи, пропагандирующая «опору на свои собствен­ные силы).

Крайние антизападники были не менее эмоциональны. Известный политолог, одо­брительно отозвавшийся несколько лет тому назад о Гитлере, громко интересовался: а по­чему, собственно, в нашей стране до сих пор не создан Комитет национального спасения и не приняты другие меры чрезвычайного характера? Идеологические единомышлен­ники патриотического политолога требовали немедленного перевода российской эконо­мики в мобилизационный режим и строжай­шего запрета на хождение доллара внутри страны.

Трезвых взглядов на ситуацию было гораздо меньше, но они все-таки звучали. Например, на меня произвело большое впе­чатление реплика отца-основателя Совета по внешней и оборонной политике, известного политолога Сергея Караганова. Сначала Ка­раганов выступил как убежденный «ястреб»: «Многие мои западные коллеги в частных раз­говорах признаются, что они жалеют о том, что «мы вас не добили, когда у нас была такая возможность». Надеяться, что в наших отно­шениях с Западом в ближайшие годы что-то наладится, бессмысленно. Наша задача со­стоит в том, чтобы выдержать предстоящие нам «десять лет холода». Но затем Караганов сделал заявление, которое, казалось бы, шло вразрез с его первоначальной декларацией: «Если мы и дальше будем сидеть в Сирии, то будет плохо… Нам надо думать, как оттуда выходить».

Как одно заявление Сергея Карагано­ва соотносится с другим? Мне кажется, что очень просто. «Коллективный Запад» дей­ствительно принял принципиальное решение, что России надо преподать показательный урок. Но из этого не следует, что нашей стра­не необходимо противоборствовать Америке только ради самого факта противоборства с Америкой.

В ситуации с сирийским ракетным кри­зисом апреля 2018 года меня больше всего огорчил вот какой аспект. В прошлом декабре Владимир Путин прибыл в Сирию на авиаба­зу Хмеймим и заявил российским военным: «Вы с победой возвращаетесь к своим род­ным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группиров­ки войск в места их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья! В добрый путь!»

И куда же привел этот «добрый путь»? Неужели обратно в Сирию?

Нынешний руководитель Совета по внеш­ней оборонной политике Федор Лукьянов за­явил в кулуарах форума своей организации агентству Интерфакс: «России необходимо произвести ревизию своих целей и реаль­ных возможностей в Сирии. Это в нынешней ситуации не вопрос немедленного ответа, а выработка стратегии, в том числе выхода из кризиса. Уязвимость будет нарастать… Удар по Сирии показал, что США обладают возможностью с минимальными затратами демонстрировать свою доминирующую роль в регионе. Ту степень влияния, которую Рос­сия достигает путем кропотливой и сложной работы, США могут запросто задавить одним силовым деструктивным действием… Адре­сатом демонстрации силы является Турция, от взаимодействия с которой в Сирии Россия критически зависит».

Иными словами, нельзя заниматься са­моуспокоением и убаюкивать себя выводом, что Трамп испугал всех, включая себя, и поэ­тому нарочно запустил ракеты мимо реально важных целей. Или, вернее, так: лично Трамп, возможно, действительно озабочен только тем, чтобы объявить в Твиттере о своей «гран­диозной победе». Но между Трампом и аме­риканским политическим истеблишментом нельзя ставить знак равенства. Американская политическая элита ведет в Сирии более тон­кую игру — «в долгую». И вот в чем вопрос: надо ли нам играть в эту «долгую игру»? И если да, то в чем состоит наша цель?

Напоминаю, что в 2015 году Россия за­шла в Сирию для того, чтобы разгромить бой­цов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ на Ближнем Востоке, а не на территории нашей страны. Это напоминание очень нужно — нуж­но потому, что в ходе долгой и запутанной войны в другой стране «дефиниция победы» имеет свойство сдвигаться. Мол, Асад — их враг и наш друг. Значит, мы боремся за победу Асада — она будет означать и нашу победу!

Такая логика, с моей точки зрения, и лож­на, и абсолютно неприемлема. Неприемле­ма потому, что она заведет нас в такие дебри ближневосточной политики, из которых нам позднее будет безумно сложно выбраться. Нам это категорически не нужно. А раз так, то итоги ракетного удара Трампа нельзя оце­нивать однозначно.

Михаил РОСТОВСКИЙ.