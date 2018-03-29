ПРОЛЕЗЕТ ЛИ ПУТИН В «ОКНО ВОЗМОЖНОСТИ»?
«Дело Скрипаля» испортило удобный момент для частичного замирения с Западом. Но шанс на «оттепель» еще есть
Количество абсолютно безбашенных граждан на руководящих постах в американском Белом доме скакнуло вверх сразу на 50%. Дональд Трамп назначил помощника президента по национальной безопасности по своему образу и подобию. Эту ключевую должность скоро займет бывший посол США в ООН Джон Болтон — горячий сторонник вторжения в Ирак, который теперь очень даже не прочь повоевать еще и с Ираном и Северной Кореей. Но не все так грустно в сфере внешней политики. После официального вступления Путина в должность президента на новый срок у России на «дипломатическом фронте» может открыться «окно возможностей».
Пытаться анализировать политические шаги Дональда Трампа — подвергать риску и свое психическое здоровье и свою способность делать выводы из ситуации, руководствуясь здравым смыслом. Сделав в телефонном разговоре с Путиным очередную заявку на улучшение отношений с Россией, президент США тут же назначил своим помощником по национальной безопасности сторонника максимально жесткой линии по отношению к Москве Джона Болтона. Прежний помощник, генерал Герберт Макмастер, нашу страну, впрочем, тоже особо не жаловал и даже недавно получил публичный нагоняй от своего начальника за рассуждения о наличии неопровержимых доказательств о вмешательстве России в американские выборы. Но генерал Макмастер был тем, кого на англоязычном политическом жаргоне называют safe pair of hands (в дословном переводе — безопасная пара рук): педантом, сторонником того, чтобы все делалось по правилам, противником резких и непродуманных шагов.
Джон Болтон в этом плане — полная противоположность своему предшественнику. Болтон — ярко выраженный представитель «ковбойского стиля» во внешней политике. Он очень любит публично хамить иностранцам и неизменно поддерживает любые инициативы в стиле «а давайте-ка мы им врежем!». Из-за сочетания этих качеств американский конгресс во времена Буша-младшего даже отказался утвердить Болтона послом в ООН на постоянной основе. Но новому карьерному возвышению Джона Болтона конгресс помешать не в силах. Назначение помощника по национальной безопасности — личная прерогатива президента. Как на полном серьезе написала «Нью-Йорк таймс», Трампу очень сильно не нравятся «моржовые» усы Болтона (большой привет Павлу Грудинину!), поэтому он очень долго не мог решиться отдать ему должность своей «правой руки». Но теперь о назначении объявлено официально, и это вызвало тревогу во всех без исключения мировых столицах.
Болтон — человек, который не сделал никаких выводов из внешнеполитических катастроф, которые обрушились на Америку из-за непродуманных действий Буша-младшего. Ему по-прежнему неймется «поиграть в войнушку» — и вновь на Ближнем Востоке. Болтон выступает за скорейший разрыв заключенной при Обаме ядерной сделки с Ираном (если вкратце, ее суть — в отказе Тегерана от планов создания ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций). Если это произойдет и отношения Ирана и США перейдут в стадию ожесточенной конфронтации, то не очень ясно, как России удастся остаться в стороне. В Сирии Москва и Тегеран фактически выступают единым фронтом.
Однако потенциальное обострение конфликта Америки с Ираном — это пока вопрос будущего. А вот что происходит на нашем «внешнеполитическом фронте» в настоящем: в знак моральной поддержки Терезы Мэй Европейский союз временно отозвал своего представителя из Москвы «для консультаций». Ничего приятного в этом, естественно, нет, но ничего особо катастрофического — тоже. ЕС не мог бросить Терезу Мэй на произвол судьбы и ответить ей в стиле российского МИДа: мол, предъяви-ка, голубушка, доказательства того, что это именно Российское государство так «наследило» в городе Солсбери! Европейскому союзу требовалось продемонстрировать свою солидарность с «тетей Терезой» — и он ее продемонстрировал.
Возможно, некоторые государства, в соответствии с прогнозом британской «Гардиан», пойдут гораздо дальше, чем простая демонстрация солидарности, и вышлют российских дипломатов. Москва, естественно, ответит тем же. Но вот вопрос, который, с моей точки зрения, является гораздо более интересным: будет ли Британия в обозримом будущем и дальше оперировать по-комедийному звучащей формулировкой highly likely Russia? Если никаких твердых доказательств «вины Москвы» представлено не будет, то после путинской инаугурации в мае у Кремля может открыться определенное окно возможности для снижения напряженности в отношениях с Западом.
То, что произошло в Солсбери, по определению не может «случиться вовремя». Но отравление Скрипалей произошло в особо неудачный момент для российской внешней политики. Еще накануне странных событий в Великобритании Москва послала Западу закодированный политический сигнал из двух пунктов. Пункт первый: мы готовы к новой гонке вооружений — ситуация времен Рейгана, когда советская экономика надорвалась, пытаясь угнаться за американскими «звездными войнами», не повторится. Пункт второй: Россия не хочет гонки вооружений, Россия хочет договариваться.
Триумфальные для Путина президентские выборы делают момент вступления ВВП в должность в мае особенно удачным для начала разговора о таких договоренностях. У ВВП полновесный «мандат от народа»: он может развернуть российскую внешнюю политику как в ту, так и в другую сторону. Формирование нового кабинета министров дает президенту возможность провести «в плановом порядке» кадровые перестановки в МИДе. Если Сергей Лавров вдруг перестанет быть министром иностранных дел РФ, я, как и многие другие россияне, испытаю острое чувство потери. Но на ситуацию с обитателем главного кабинета на Смоленской площади можно посмотреть и под другим углом зрения.
Хотя в реальности министр Лавров является лишь исполнителем задуманных ВВП внешнеполитических маневров, очень многие на Западе считают его символом «жесткой линии» Москвы. Замена министра иностранных дел — это очень важный внешнеполитический ресурс, который имеется в распоряжении президента. Не знаю, пришло ли время для «расчехления» этого ресурса — не знаю, но жду путинского ответа на этот вопрос с очень большим интересом. В мае такой ответ точно будет получен. Чуть позже станет ясно, материализуется ли частичное потепление отношений с Западом. Такой вариант по-прежнему возможен — наряду с вариантом окончательного превращения «дела Скрипаля» в новое «черное облако» для нашей внешней политики.
Михаил РОСТОВСКИЙ.