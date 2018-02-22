Путин, Лукашенко, Назарбаев, патриарх Кирилл и другие высокопоставленные лица многих стран поздравили президента Молдовы с днем рождения

Игорь Додон получил многочисленные поздравления от своих зарубежных коллег и не только. Поздравительные телеграммы, пришедшие на имя Игоря Додона от официальных лиц, президентов и различных высокопоставленных лиц из-за рубежа, опубликовал на своей странице в соцсети доверенное лицо главы государства Ион Чебан.

Поздравляя Игоря Додона с днем рождения, президент России Владимир Путин отметил, что Додон является «принципиальным сторонником развития дружественных отношений между нашими странами. Хотелось бы подтвердить готовность к продолжению конструктивного диалога с Вами и совместной работы на благо народов России и Молдовы», – подчеркнул Путин.

«За долгие годы служения родной стране Вы проявили себя ответственным и умелым руководителем, снискали уважение и признание сограждан»,- написал в своем послании Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Высоко оценил вклад Игоря Додона в развитие двусторонних отношений между Молдовой и Россией и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между обеими странами.

Также поздравления в адрес президента направили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзинпин и многие другие.