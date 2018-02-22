Лидер «Нашей Партии» уверен, что у председателя ДПМ накопились серьёзные проблемы с юстицией разных стран

Во вторник (как это уже неодно­кратно случалось прежде) под­твердились слова Усатого, ска­занные им ещё осенью прошлого года. В данном случае – о запре­дельно роскошной «презента­ции», которую молдавское МВД организовало в Пекине, продви­гая Фредолина Лекаря на пост члена Исполнительного комитета Интерпола.

«Спецоперация» молдавского МВД

На днях об этой истории рассказало известное немецкое издание Der Spiegel. В статье с красноречивым названием «Как олигархи пытаются подорвать Интер­пол» немало внимания уделено бывшему председателю специальной комиссии по контролю за файлами Интерпола Вита­лию Пырлогу и одиозному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку.

«Автократы и мошенники хотят ис­пользовать Международную организа­цию уголовной полиции – Интерпол – в собственных целях. Под подозрением находятся две сомнительные личности из Молдавии», — с первых строк нагнетают интригу журналисты Der Spiegel Тобиас Хаусдорф и Геральд Трауфеттер.

Далее в статье напоминается, что в середине сентября прошлого года из Ки­шинева в Пекин отправился самолет со «специальным грузом»: по документам, это были тысячи подарочных коробок с традиционными куклами, фотоальбома­ми, «инвентарем для танцоров», и эти 2,286 т груза были задекларированы как дипломатический багаж. На деле, пишет журнал, груз состоял в основном из алко­голя: несколько сотен литров вина, водки и коньяка направлялись на общее собра­ние Интерпола в Пекине.

«Операция, очевидно, возымела успех. Вскоре собрание мировых стражей закона избрало представителем Европы в исполкоме Интерпола высокопостав­ленного служащего полиции из Молда­вии по имени Фредолин Лекарь. Ранее, в 2016 году на одну из главных должностей Интерпола был избран его соотечествен­ник Виталий Пырлог», — утверждают Хаус­дорф и Трауфеттер.

Но отнюдь не царской щедростью молдавской делегации в Пекине заин­тересовалось германское издание. Для действующей молдавской власти куда не­приятнее выводы, которые делают авторы Der Spiegel. Например, о том, что новый посланник Интерпола Лекарь считается доверенным лицом олигарха Владимира Плахотнюка, который «дергает за ниточ­ки в молдавской экономике и политике и которому приписывают связи с преступ­ным миром». Что другой молдаванин в руководстве Интерпола также пользуется сомнительной репутацией – Пырлог был министром юстиции РМ, когда в респу­блике «демократическое движение же­стоко подавлялось режимом»…

Дорогостоящие спекуляции

Интересно, что при этом журнал ци­тирует слова молдавского правозащит­ника Анны Урсаки, сказанные ещё летом прошлого года: «Пырлог и Лекарь явля­ются частью конгломерата из политиков и олигархов, которые считают Молдову своей частной собственностью…».

Напомним, минувшей осенью Урсаки на ежегодной конференции Бюро по де­мократическим институтам и правам че­ловека (БДИПЧ) ОБСЕ весьма подробно обрисовала «механизмы», посредством которых председатель ДПМ пытается влиять на решения Интерпола:

«Утверждение Виталия Пырлога на должность председателя специальной комиссии по контролю за файлами Ин­терпола было пролоббировано ставлен­никами Влада Плахотнюка в МВД и ми­нюсте. Плахотнюк, вообще, возлагает на Пырлога большие надежды…

Нам удалось проинформировать меж­дународные правозащитные организации о тех злоупотреблениях механизмами Интерпола, которые молдавская власть и лично олигарх Плахотнюк используют для репрессий против своих политических и иных оппонентов».

Николаос Газеас, эксперт по между­народному уголовному праву, также ци­тируемый изданием, утверждает, что каждый месяц в Интерпол поступают тысячи запросов на розыск. «Неправо­вые государства спекулируют, полагая, что политические дела проскользнут», — утверждает эксперт.

Немецкое издание фактически от­крыто называет лидера «Нашей Партии» жертвой такого рода спекуляций.

«Для находящихся в розыске мучи­тельная дорога часто начинается с это­го. Либо они неожиданно помещаются в тюрьму. И даже если власти их не аресто­вывают, находящимся в розыске трудно арендовать квартиру или даже совер­шить простой договор купли мобильного телефона. Кроме того, это также требует чрезмерных юридических издержек, до тех пор, пока они не удаляются из спи­ска.

Вот почему личность Пырлога на­столько важна. Комиссия под его пред­седательством должна была заниматься в прошлом октябре делом молдавского оппозиционного политика. Он бежал в Россию и с тех пор был в розыске по тре­бованию Молдовы, потому что он якобы заказал убийство. Но один из представи­телей комиссии возразил, поскольку чле­нам комитета не разрешается рассма­тривать дела, если затронута их родная страна. Разумеется, злоупотребления за­просами о розыске встречаются крайне редко, но каждый случай «дорогого сто­ит», — пишут Хаусдорф и Трауфеттер.

У олигарха проблемы с законом

Между тем, во вторник, фактически одновременно с выходом статьи в Der Spiegel, Виталий Пырлог объявил о сво­ей отставке с поста директора Службы информации и безопасности РМ. Заявив при этом, что намерен… вернуться в Ин­терпол – «чтобы завершить те важные реформы, которые я запустил, когда был председателем комиссии по контролю за файлами Интерпола»…

По мнению Ренато Усатого, выска­занному им позавчера в эфире молдав­ского телеканала Jurnal TV, эта отставка свидетельствует о том, что у олигарха Влада Плахотнюка сегодня существуют нешуточные проблемы с законом в раз­ных странах мира.

«Имя Пырлога все больше ассоцииру­ется с именем председателя Демпартии, в то время как премьер Филип пытался убедить генсека Интерпола Юргена Стока в том, что Пырлог «не имеет отношения к Плахотнюку». Однако, с того момента, как Пырлог был выдвинут и назначен пра­вящим большинством в должности главы СИБ, обратное доказать уже не удастся», — говорит Усатый.

Лидер «Нашей Партии» убеждён, что у господина Плахотнюка начинает, что на­зывается, гореть под ногами земля.

«Уход Пырлога свидетельствует о том, что у Плахотнюка появились серьез­ные проблемы с юстицией в других стра­нах. Пырлога ждет много работы, ведь он отправлен в Интерпол, чтобы оказывать протекцию своему хозяину», утверждает лидер НП.

Усатый полагает, что Плахотнюку «просто повезло» с назначением Пырло­га и Фредолина Лекаря в Интерпол — ведь главу СИБа он может менять хоть каждый месяц, однако это не пройдет с назначе­ниями в международной полицейской организации.

«Он понял, что если один раз ему уда­лось их провести, то сейчас в Интерполе крайне внимательны», — добавил предсе­датель НП.

В ходе эфира на Jurnal TV Усатый ещё раз коснулся темы «пекинского сканда­ла». Лидер «Нашей Партии» заявил, что несколько тонн алкоголя были отправ­лены в Пекин контрабандой. В качестве доказательства, Усатый представил и копию инвойсов компании Cricova. В до­кументах, вместо алкоголя, значатся кон­феты, полотенца, книги. При этом, цены на все товары везде одинаковые — десять евроцентов.

«С каких пор Cricova является произ­водителем полотенец, книг о Молдове и конфет? Это все значится в инвойсах Cricova. Во-первых, они изменили цены, а во-вторых — они скрыли алкоголь среди товаров», — подытожил Усатый.

«Будьте готовы к разным сценариям»

Разумеется, лидер «Нашей Партии» не мог оставить без внимания и другую недавнюю отставку – уход Дорина Кир­тоакэ с поста мэра Кишинёва. Этот шаг пока представляется Усатому неодно­значным.

«Если Киртоакэ подал в отставку для того, чтобы нарушить планы Плахотню­ка – это одна история. Но если отставка Киртоакэ согласована с Плахотнюком, то тут может быть что-то очень интересное: могут быть досрочные парламентские вы­боры в один день с досрочными местны­ми выборами… Потому что они паникуют после моего заявления касаемо Бельц, они не были готовы к такому. Они там со­бирались в марте провести какой-то суд по мне, готовят очередные свои «боеви­ки»…

Им нужно провести выборы побы­стрее, чтобы не успели подготовиться все реальные оппозиционные партии. Плюс 18 марта будет жёсткое заяв­ление Венецианской комиссии, где будет чётко сказано, что молдаване ничего не выполнили. И европейцы, и американцы высказались, а до осени они могут еще пять раз высказаться», — заявил Усатый в ходе одного из сво­их традиционных видеообращений в Фейсбуке.

Лидер «Нашей Партии» призвал сто­ронников «быть готовыми к развитию разных сценариев, потому что события могут развиваться намного быстрее, чем мы себе это представляем».

Клеймо «Человек Плахотнюка»…

Вице-председатель НП Дмитрий Чу­башенко уверен, что у председателя ДПМ «что-то пошло не так», когда со своих по­стов официально ушли Усатый и Киртоа­кэ.

«На этой неделе Плахотнюк пропу­стил два удара — сначала хук слева, а по­том оверхэнд справа. Авторами «двоеч­ки» стали примар Бельц Ренато Усатый и примар Кишинева Дорин Киртоакэ. Теперь, по закону, в первой и в северной столицах Молдовы 20 мая должны пройти новые выборы градоначальников. Такой оборот событий явно не вписывался в планы Плахотнюка», — утверждает Чуба­шеко.

И напоминает: два главных горо­да страны – крепкие орешки, о которые олигарх, возомнивший себя хозяином всей Молдовы, может запросто обломать зубы.

«Избирательная кампания в Киши­неве и Бельцах, где проживает каждый четвертый избиратель Молдовы, факти­чески превратится в составную часть вы­боров в парламент, и эта кампания будет однозначно антиплахотнюковской. У ДПМ нет кандидатов с шансами на посты при­маров в Кишиневе и Бельцах, а тех кан­дидатов, которых поддержит Плахотнюк, он сам же, как гиря, потянет за собой на дно. Кишинев и Бельцы — это не районы и села, где демократы могут творить все, что угодно. Здесь админресурс, деньги и геббельсовская пропаганда не играют такой роли, как в других регионах. Эти выборы поднимут такую антиплахотню­ковскую волну, которая сведет на нет все те огромные усилия и ресурсы, которые были потрачены на отмывание одиозного облика Плахотнюка. На лбу у кандидатов ДПМ будет выжжено клеймо – «Человек Плахотнюка», — и им не помогут никакие деньги.

В общем, что-то у Плахотнюка пошло не так. Самое время для него продемон­стрировать свои хваленые «менеджер­ские способности», — говорит зампред НП.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.