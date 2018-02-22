Ренато Усатый: «Под ногами Плахотнюка уже горит земля»…
Лидер «Нашей Партии» уверен, что у председателя ДПМ накопились серьёзные проблемы с юстицией разных стран
Во вторник (как это уже неоднократно случалось прежде) подтвердились слова Усатого, сказанные им ещё осенью прошлого года. В данном случае – о запредельно роскошной «презентации», которую молдавское МВД организовало в Пекине, продвигая Фредолина Лекаря на пост члена Исполнительного комитета Интерпола.
«Спецоперация» молдавского МВД
На днях об этой истории рассказало известное немецкое издание Der Spiegel. В статье с красноречивым названием «Как олигархи пытаются подорвать Интерпол» немало внимания уделено бывшему председателю специальной комиссии по контролю за файлами Интерпола Виталию Пырлогу и одиозному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку.
«Автократы и мошенники хотят использовать Международную организацию уголовной полиции – Интерпол – в собственных целях. Под подозрением находятся две сомнительные личности из Молдавии», — с первых строк нагнетают интригу журналисты Der Spiegel Тобиас Хаусдорф и Геральд Трауфеттер.
Далее в статье напоминается, что в середине сентября прошлого года из Кишинева в Пекин отправился самолет со «специальным грузом»: по документам, это были тысячи подарочных коробок с традиционными куклами, фотоальбомами, «инвентарем для танцоров», и эти 2,286 т груза были задекларированы как дипломатический багаж. На деле, пишет журнал, груз состоял в основном из алкоголя: несколько сотен литров вина, водки и коньяка направлялись на общее собрание Интерпола в Пекине.
«Операция, очевидно, возымела успех. Вскоре собрание мировых стражей закона избрало представителем Европы в исполкоме Интерпола высокопоставленного служащего полиции из Молдавии по имени Фредолин Лекарь. Ранее, в 2016 году на одну из главных должностей Интерпола был избран его соотечественник Виталий Пырлог», — утверждают Хаусдорф и Трауфеттер.
Но отнюдь не царской щедростью молдавской делегации в Пекине заинтересовалось германское издание. Для действующей молдавской власти куда неприятнее выводы, которые делают авторы Der Spiegel. Например, о том, что новый посланник Интерпола Лекарь считается доверенным лицом олигарха Владимира Плахотнюка, который «дергает за ниточки в молдавской экономике и политике и которому приписывают связи с преступным миром». Что другой молдаванин в руководстве Интерпола также пользуется сомнительной репутацией – Пырлог был министром юстиции РМ, когда в республике «демократическое движение жестоко подавлялось режимом»…
Дорогостоящие спекуляции
Интересно, что при этом журнал цитирует слова молдавского правозащитника Анны Урсаки, сказанные ещё летом прошлого года: «Пырлог и Лекарь являются частью конгломерата из политиков и олигархов, которые считают Молдову своей частной собственностью…».
Напомним, минувшей осенью Урсаки на ежегодной конференции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ весьма подробно обрисовала «механизмы», посредством которых председатель ДПМ пытается влиять на решения Интерпола:
«Утверждение Виталия Пырлога на должность председателя специальной комиссии по контролю за файлами Интерпола было пролоббировано ставленниками Влада Плахотнюка в МВД и минюсте. Плахотнюк, вообще, возлагает на Пырлога большие надежды…
Нам удалось проинформировать международные правозащитные организации о тех злоупотреблениях механизмами Интерпола, которые молдавская власть и лично олигарх Плахотнюк используют для репрессий против своих политических и иных оппонентов».
Николаос Газеас, эксперт по международному уголовному праву, также цитируемый изданием, утверждает, что каждый месяц в Интерпол поступают тысячи запросов на розыск. «Неправовые государства спекулируют, полагая, что политические дела проскользнут», — утверждает эксперт.
Немецкое издание фактически открыто называет лидера «Нашей Партии» жертвой такого рода спекуляций.
«Для находящихся в розыске мучительная дорога часто начинается с этого. Либо они неожиданно помещаются в тюрьму. И даже если власти их не арестовывают, находящимся в розыске трудно арендовать квартиру или даже совершить простой договор купли мобильного телефона. Кроме того, это также требует чрезмерных юридических издержек, до тех пор, пока они не удаляются из списка.
Вот почему личность Пырлога настолько важна. Комиссия под его председательством должна была заниматься в прошлом октябре делом молдавского оппозиционного политика. Он бежал в Россию и с тех пор был в розыске по требованию Молдовы, потому что он якобы заказал убийство. Но один из представителей комиссии возразил, поскольку членам комитета не разрешается рассматривать дела, если затронута их родная страна. Разумеется, злоупотребления запросами о розыске встречаются крайне редко, но каждый случай «дорогого стоит», — пишут Хаусдорф и Трауфеттер.
У олигарха проблемы с законом
Между тем, во вторник, фактически одновременно с выходом статьи в Der Spiegel, Виталий Пырлог объявил о своей отставке с поста директора Службы информации и безопасности РМ. Заявив при этом, что намерен… вернуться в Интерпол – «чтобы завершить те важные реформы, которые я запустил, когда был председателем комиссии по контролю за файлами Интерпола»…
По мнению Ренато Усатого, высказанному им позавчера в эфире молдавского телеканала Jurnal TV, эта отставка свидетельствует о том, что у олигарха Влада Плахотнюка сегодня существуют нешуточные проблемы с законом в разных странах мира.
«Имя Пырлога все больше ассоциируется с именем председателя Демпартии, в то время как премьер Филип пытался убедить генсека Интерпола Юргена Стока в том, что Пырлог «не имеет отношения к Плахотнюку». Однако, с того момента, как Пырлог был выдвинут и назначен правящим большинством в должности главы СИБ, обратное доказать уже не удастся», — говорит Усатый.
Лидер «Нашей Партии» убеждён, что у господина Плахотнюка начинает, что называется, гореть под ногами земля.
«Уход Пырлога свидетельствует о том, что у Плахотнюка появились серьезные проблемы с юстицией в других странах. Пырлога ждет много работы, ведь он отправлен в Интерпол, чтобы оказывать протекцию своему хозяину», утверждает лидер НП.
Усатый полагает, что Плахотнюку «просто повезло» с назначением Пырлога и Фредолина Лекаря в Интерпол — ведь главу СИБа он может менять хоть каждый месяц, однако это не пройдет с назначениями в международной полицейской организации.
«Он понял, что если один раз ему удалось их провести, то сейчас в Интерполе крайне внимательны», — добавил председатель НП.
В ходе эфира на Jurnal TV Усатый ещё раз коснулся темы «пекинского скандала». Лидер «Нашей Партии» заявил, что несколько тонн алкоголя были отправлены в Пекин контрабандой. В качестве доказательства, Усатый представил и копию инвойсов компании Cricova. В документах, вместо алкоголя, значатся конфеты, полотенца, книги. При этом, цены на все товары везде одинаковые — десять евроцентов.
«С каких пор Cricova является производителем полотенец, книг о Молдове и конфет? Это все значится в инвойсах Cricova. Во-первых, они изменили цены, а во-вторых — они скрыли алкоголь среди товаров», — подытожил Усатый.
«Будьте готовы к разным сценариям»
Разумеется, лидер «Нашей Партии» не мог оставить без внимания и другую недавнюю отставку – уход Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинёва. Этот шаг пока представляется Усатому неоднозначным.
«Если Киртоакэ подал в отставку для того, чтобы нарушить планы Плахотнюка – это одна история. Но если отставка Киртоакэ согласована с Плахотнюком, то тут может быть что-то очень интересное: могут быть досрочные парламентские выборы в один день с досрочными местными выборами… Потому что они паникуют после моего заявления касаемо Бельц, они не были готовы к такому. Они там собирались в марте провести какой-то суд по мне, готовят очередные свои «боевики»…
Им нужно провести выборы побыстрее, чтобы не успели подготовиться все реальные оппозиционные партии. Плюс 18 марта будет жёсткое заявление Венецианской комиссии, где будет чётко сказано, что молдаване ничего не выполнили. И европейцы, и американцы высказались, а до осени они могут еще пять раз высказаться», — заявил Усатый в ходе одного из своих традиционных видеообращений в Фейсбуке.
Лидер «Нашей Партии» призвал сторонников «быть готовыми к развитию разных сценариев, потому что события могут развиваться намного быстрее, чем мы себе это представляем».
Клеймо «Человек Плахотнюка»…
Вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко уверен, что у председателя ДПМ «что-то пошло не так», когда со своих постов официально ушли Усатый и Киртоакэ.
«На этой неделе Плахотнюк пропустил два удара — сначала хук слева, а потом оверхэнд справа. Авторами «двоечки» стали примар Бельц Ренато Усатый и примар Кишинева Дорин Киртоакэ. Теперь, по закону, в первой и в северной столицах Молдовы 20 мая должны пройти новые выборы градоначальников. Такой оборот событий явно не вписывался в планы Плахотнюка», — утверждает Чубашеко.
И напоминает: два главных города страны – крепкие орешки, о которые олигарх, возомнивший себя хозяином всей Молдовы, может запросто обломать зубы.
«Избирательная кампания в Кишиневе и Бельцах, где проживает каждый четвертый избиратель Молдовы, фактически превратится в составную часть выборов в парламент, и эта кампания будет однозначно антиплахотнюковской. У ДПМ нет кандидатов с шансами на посты примаров в Кишиневе и Бельцах, а тех кандидатов, которых поддержит Плахотнюк, он сам же, как гиря, потянет за собой на дно. Кишинев и Бельцы — это не районы и села, где демократы могут творить все, что угодно. Здесь админресурс, деньги и геббельсовская пропаганда не играют такой роли, как в других регионах. Эти выборы поднимут такую антиплахотнюковскую волну, которая сведет на нет все те огромные усилия и ресурсы, которые были потрачены на отмывание одиозного облика Плахотнюка. На лбу у кандидатов ДПМ будет выжжено клеймо – «Человек Плахотнюка», — и им не помогут никакие деньги.
В общем, что-то у Плахотнюка пошло не так. Самое время для него продемонстрировать свои хваленые «менеджерские способности», — говорит зампред НП.
Дмитрий ГАМАЮНОВ.
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