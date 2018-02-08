Игорь Додон : Мы вернем людям веру в будущее Молдовы!
Слезы на глазах и дух патриотизма: президент дал старт Году Штефана Великого
На состоявшемся 2 февраля торжественном собрании, посвященном началу Года Святого Штефана Великого, царила исключительная атмосфера. В этом признался присутствовавший на нем президент страны Игорь Додон. На праздничное мероприятие собрались академики, депутаты, представители дипломатического корпуса, бывшие члены правительств, Конституционного суда, многих государственных ведомств, артисты, деловые люди, служители церкви. Зал был переполнен, многим пришлось стоять. Аура в зале была настолько проникновенной, что у некоторых даже были слезы на глазах.
«Это был один из немногих случаев, когда все собравшиеся излучали положительную энергию, гордость, чувство патриотизма и любви к нашей стране – Республике Молдова», – так прокомментировал Игорь Додон настроение собравшихся в зале сограждан. Президент подчеркнул, что был очень рад этим проявлениям. «Знаю, что нам предстоит очень многое сделать, чтобы вернуть доверие всех граждан к государству, к государственным институтам, вернуть людям надежду на лучшую жизнь здесь, на родине, вернуть им веру в будущее Республики Молдова! И мы готовы трудиться во имя достижения этих целей! У Молдовы есть будущее!» – высказал уверенность глава государства. Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил перед собравшимися с речью, в которой напомнил, что Штефан Чел Маре завещал: любить родину, свою веру и выбирать мудрые союзы с другими странами.
Чтить великое наследие
— Осознавая, что великий господарь является для нас высшим символом молдавской государственности, гордостью нашей страны и нашего народа, мы считаем, что наш долг – чтить его не только по случаю тех или иных праздничных дат. Мы приняли решение посвятить великим свершениям и наследию, оставленному Штефаном, целый год.
Мы посчитали, что провозгласить такой год следует сейчас, когда Республика Молдова больше всего нуждается в той исторической модели, которую оставил нам Штефан Великий. Нынешний год с историко-политической точки зрения является именно таким годом. Мы проходим сложный период с многочисленными вызовами, с испытанием на стойкость нашей страны, нашей идентичности, нашего народа.
Противостоять опасным призывам
— В такие моменты мы нуждаемся в основополагающих ориентирах, ищем стимулы, которые определят квинтэссенцию нашего гражданского мышления и мировоззрения. Государственные деятели, выразители общественного мнения, рядовые граждане – мы все находимся в поиске достойных подражания исторических примеров, доказавших свою состоятельность во времена более сложные, чем наши.
Бесспорно, что для нас таким ориентиром, таким примером и путеводной звездой является господарь Штефан Великий. И в этом 2018 году, когда общество будет более чем всегда растревожено различными антигосударственными идеями и призывами, пример великого Штефана является чрезвычайно показательным и вселяющим в нас уверенность.
Штефан Великий – это тот символ, тот столп, на который необходимо опираться сегодня, чтобы противостоять обманчивым и опасным призывам сирен унионизма. Год Штефана может помочь нам достойно пройти через искушения, справиться с необдуманными порывами и уверенно продолжить независимое движение по пути укрепления молдавской государственности и идентичности.
Штефан Великий оставил нам три главных завета, три важных урока, о которых в этом посвященном ему году должны узнать как можно больше людей.
Любить свою Родину
— Первый завет призывает любить свою Родину. Штефан убедительнее других продемонстрировал, что страна и народ являются первоочередной заботой для любого правителя. Он не уступил ни одной иностранной попытке лишить Молдову государственности и идентичности. Он всегда руководствовался чаяниями своего народа.
«И как хотела Молдова, так хотел и я», – именно эти его слова из пьесы „Apus de Soare” («Закат») автора Барбу Штефанеску Делавранча наилучшим образом выражают полное уважения отношение Штефана к молдаванам, которыми он руководил и желаниями которых руководствовался. О преданности Штефана своей стране написано много томов. Он продемонстрировал характер в своей любви к Молдове, и это то, что нам необходимо усвоить на примере его жизни.
Сохранять христианские ценности
— Второй завет учит твердости в вере. Штефан не только Великий, он – Святой. Это значит, что сила его веры была сопоставима с силой его патриотизма. Это признавали современники Штефана, это признают и ныне живущие.
Великий правитель ясно понял – и это необходимо понять сегодня нам, – что православная вера – краеугольный камень нашей непоколебимости как страны и народа. Без христианских ценностей мы утратим не только моральные устои и ориентиры. Это разрушит ту первооснову, на которой зиждется единство нашего общества.
Вот почему я признателен Его Высокопреосвященству Митрополиту Владимиру и всему духовенству за ежедневные усилия, полагаемые ими во имя защиты нашей православной веры. Уважаемые священнослужители, вы являетесь хранителями неугасимого пламени веры, которое согревало наши души еще во времена Штефана и должно бережно и с почтением передаваться будущим поколениям.
В присутствии почтенного собрания хочу вновь подтвердить свою приверженность Христианско-Православной церкви, готовность бескорыстно поддерживать все шаги, направленные на сохранение христианских ценностей в молдавском обществе. Я говорил и буду повторять, сколько это будет необходимо: большинство граждан Республики Молдова объединяет христианско-православная вера. Более 90% граждан страны указали на свою принадлежность христианству: в этой религии нашли умиротворение и веру люди разных национальностей и политических взглядов, разных возрастов и социальных слоев.
Православная вера – наш национальный связующий элемент, солидная основа наших моральных принципов, ею пронизаны наши традиции и наши жизненные устои. Я рад, что этот урок был преподан нам полтысячелетия назад нашим великим господарем.
Поддерживать взвешенные союзы
— Третий завет, оставленный нам Штефаном, – о создании умных, взвешенных и достойно поддерживаемых союзов. Известно, что в своей внешней политике Штефан руководствовался национальными интересами Молдовы – защитой государственности, христианской веры и молдавской идентичности. Никто и представить не может, чтобы сегодня Штефан отказался от независимости и суверенитета своей страны. Как он не сделал этого и в темные периоды средневековых войн, когда на нашу веру посягали внешние враги.
Во времена Штефана одним из надежных союзников Молдовы была Россия, с которой нас тесно связывала не только религия, но и доверительные дипломатические отношения, укрепляемые в том числе многочисленными браками между представителями правящих дворов. Существовали и военные союзы, и личные дружеские связи. Русские называли Штефана «другом наших друзей и врагом наших врагов».
Сегодня в мире опять неспокойно. Столкновение геополитических интересов снова порождает холодную войну, когда нарушаются и попираются суверенитет, христианская традиция, идентичность народов. И нам следует тщательно изучить уроки истории, в том числе пример Штефана Великого, который лучше других знал, с кем и как дружить.
Мы должны воспрепятствовать вовлечению Молдовы в целый ряд региональных или глобальных процессов с непредсказуемым развитием для нашей безопасности. Для нас мудрость в том, чтобы опираться на старые проверенные дружеские связи, а не становиться частью недолговечных коалиций, построенных на конфронтации, с сомнительной программой действий, в разработке которой мы даже не участвовали. Штефан не допустил бы для Молдовы роль батрака других стран. И мы не должны этого допустить.
Хранить наследие Штефана Великого
— Мы унаследовали триединую идею государственности, православия и молдавской идентичности, которую в свое время развивал и продвигал Штефан Великий и Святой и которую он передал грядущим поколениям. Сегодня мы обязаны продемонстрировать, что достойны этого наследства и способны обеспечить продолжение нашей государственности, которая начала создаваться еще в XIV веке и достигла своего апогея во времена правления Штефана Великого.
История молдавской государственности насчитывает не один век, и это наследие необходимо хранить и достойно продолжать. Надо показать всем, и в первую очередь собственным гражданам, что мы не временный государственный проект, не «второе румынское государство», не провинция или губерния.
Укреплять единство нашего государства
— С самого начала мы сформировались как молдавское государство и так должны впредь утверждаться на региональном и международном уровнях. Но прежде всего мы должны утвердиться как молдавское государство в собственных границах, в представлении собственного народа, во всех областях социальной жизни. Мы должны убедить наших наследников, грядущие поколения, что у нас, молдаван, есть и всегда будут воля и патриотический потенциал для развития своей страны, несмотря на то, что были и все еще есть противодействующие этому силы.
Мы молдаване и живем в молдавском государстве. Это наше настоящее, и только в пределах такого настоящего мы можем с уверенностью говорить о том, что сохраним и укрепим единство нашего государства и нашего народа. Уверен, что 2018 год, Год Штефана Великого и Святого господаря Молдовы, поможет нам в продвижении идеи консолидации и продолжения нашей государственности.
Давайте помнить, что Штефан был, прежде всего, зодчим Молдавского княжества и защитником молдаван. И призовем всех наших сограждан быть достойными продолжателями дела великого воеводы.
(Речь президента Республики Молдова Игоря Додона).
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