Слезы на глазах и дух патриотизма: президент дал старт Году Штефана Великого

На состоявшемся 2 февраля торжественном собрании, посвященном началу Года Святого Штефана Велико­го, царила исключительная атмосфера. В этом признал­ся присутствовавший на нем президент страны Игорь До­дон. На праздничное меро­приятие собрались академи­ки, депутаты, представители дипломатического корпуса, бывшие члены правительств, Конституционного суда, многих государственных ве­домств, артисты, деловые люди, служители церкви. Зал был переполнен, многим пришлось стоять. Аура в зале была настолько проникно­венной, что у некоторых даже были слезы на глазах.

«Это был один из немногих случаев, ког­да все собравшиеся излучали положитель­ную энергию, гордость, чувство патриотизма и любви к нашей стране – Республике Мол­дова», – так прокомментировал Игорь Додон настроение собравшихся в зале сограждан. Президент подчеркнул, что был очень рад этим проявлениям. «Знаю, что нам пред­стоит очень многое сделать, чтобы вернуть доверие всех граждан к государству, к го­сударственным институтам, вернуть людям надежду на лучшую жизнь здесь, на родине, вернуть им веру в будущее Республики Мол­дова! И мы готовы трудиться во имя дости­жения этих целей! У Молдовы есть будущее!» – высказал уверенность глава государства. Президент Республики Молдова Игорь До­дон выступил перед собравшимися с речью, в которой напомнил, что Штефан Чел Маре завещал: любить родину, свою веру и выби­рать мудрые союзы с другими странами.

Чтить великое наследие

— Осознавая, что великий господарь яв­ляется для нас высшим символом молдав­ской государственности, гордостью нашей страны и нашего народа, мы считаем, что наш долг – чтить его не только по случаю тех или иных праздничных дат. Мы приняли решение посвятить великим свершениям и наследию, оставленному Штефаном, целый год.

Мы посчитали, что провозгласить та­кой год следует сейчас, когда Республика Молдова больше всего нуждается в той исторической модели, которую оставил нам Штефан Великий. Нынешний год с историко-политической точки зрения является именно таким годом. Мы проходим сложный период с многочисленными вызовами, с испытани­ем на стойкость нашей страны, нашей иден­тичности, нашего народа.

Противостоять опасным призывам

— В такие моменты мы нуждаемся в осно­вополагающих ориентирах, ищем стимулы, которые определят квинтэссенцию нашего гражданского мышления и мировоззре­ния. Государственные деятели, выразители общественного мнения, рядовые граждане – мы все находимся в поиске достойных под­ражания исторических примеров, доказав­ших свою состоятельность во времена более сложные, чем наши.

Бесспорно, что для нас таким ориенти­ром, таким примером и путеводной звездой является господарь Штефан Великий. И в этом 2018 году, когда общество будет бо­лее чем всегда растревожено различными антигосударственными идеями и призы­вами, пример великого Штефана является чрезвычайно показательным и вселяющим в нас уверенность.

Штефан Великий – это тот символ, тот столп, на который необходимо опираться сегодня, чтобы противостоять обманчивым и опасным призывам сирен унионизма. Год Штефана может помочь нам достойно прой­ти через искушения, справиться с необду­манными порывами и уверенно продолжить независимое движение по пути укрепления молдавской государственности и идентич­ности.

Штефан Великий оставил нам три глав­ных завета, три важных урока, о которых в этом посвященном ему году должны узнать как можно больше людей.

Любить свою Родину

— Первый завет призывает любить свою Родину. Штефан убедительнее других про­демонстрировал, что страна и народ являют­ся первоочередной заботой для любого пра­вителя. Он не уступил ни одной иностранной попытке лишить Молдову государственности и идентичности. Он всегда руководствовал­ся чаяниями своего народа.

«И как хотела Молдова, так хотел и я», – именно эти его слова из пьесы „Apus de Soare” («Закат») автора Барбу Штефанеску Делавранча наилучшим образом выража­ют полное уважения отношение Штефана к молдаванам, которыми он руководил и желаниями которых руководствовался. О преданности Штефана своей стране напи­сано много томов. Он продемонстрировал характер в своей любви к Молдове, и это то, что нам необходимо усвоить на примере его жизни.

Сохранять христианские ценности

— Второй завет учит твердости в вере. Штефан не только Великий, он – Святой. Это значит, что сила его веры была сопостави­ма с силой его патриотизма. Это признава­ли современники Штефана, это признают и ныне живущие.

Великий правитель ясно понял – и это необходимо понять сегодня нам, – что пра­вославная вера – краеугольный камень на­шей непоколебимости как страны и народа. Без христианских ценностей мы утратим не только моральные устои и ориентиры. Это разрушит ту первооснову, на которой зиж­дется единство нашего общества.

Вот почему я признателен Его Высоко­преосвященству Митрополиту Владимиру и всему духовенству за ежедневные усилия, полагаемые ими во имя защиты нашей пра­вославной веры. Уважаемые священнослу­жители, вы являетесь хранителями неугаси­мого пламени веры, которое согревало наши души еще во времена Штефана и должно бе­режно и с почтением передаваться будущим поколениям.

В присутствии почтенного собрания хочу вновь подтвердить свою привержен­ность Христианско-Православной церкви, готовность бескорыстно поддерживать все шаги, направленные на сохранение христианских ценностей в молдавском обществе. Я говорил и буду повторять, сколько это будет необходимо: боль­шинство граждан Республики Молдова объединяет христианско-православная вера. Более 90% граждан страны указали на свою принадлежность христианству: в этой религии нашли умиротворение и веру люди разных национальностей и по­литических взглядов, разных возрастов и социальных слоев.

Православная вера – наш национальный связующий элемент, солидная основа наших моральных принципов, ею пронизаны наши традиции и наши жизненные устои. Я рад, что этот урок был преподан нам полтысяче­летия назад нашим великим господарем.

Поддерживать взвешенные союзы

— Третий завет, оставленный нам Штефа­ном, – о создании умных, взвешенных и до­стойно поддерживаемых союзов. Известно, что в своей внешней политике Штефан руко­водствовался национальными интересами Молдовы – защитой государственности, хри­стианской веры и молдавской идентичности. Никто и представить не может, чтобы сегодня Штефан отказался от независимости и суве­ренитета своей страны. Как он не сделал это­го и в темные периоды средневековых войн, когда на нашу веру посягали внешние враги.

Во времена Штефана одним из надеж­ных союзников Молдовы была Россия, с которой нас тесно связывала не только ре­лигия, но и доверительные дипломатиче­ские отношения, укрепляемые в том числе многочисленными браками между предста­вителями правящих дворов. Существовали и военные союзы, и личные дружеские связи. Русские называли Штефана «другом наших друзей и врагом наших врагов».

Сегодня в мире опять неспокойно. Стол­кновение геополитических интересов снова порождает холодную войну, когда наруша­ются и попираются суверенитет, христиан­ская традиция, идентичность народов. И нам следует тщательно изучить уроки истории, в том числе пример Штефана Великого, кото­рый лучше других знал, с кем и как дружить.

Мы должны воспрепятствовать вовлече­нию Молдовы в целый ряд региональных или глобальных процессов с непредсказуемым развитием для нашей безопасности. Для нас мудрость в том, чтобы опираться на старые проверенные дружеские связи, а не стано­виться частью недолговечных коалиций, по­строенных на конфронтации, с сомнительной программой действий, в разработке которой мы даже не участвовали. Штефан не допу­стил бы для Молдовы роль батрака других стран. И мы не должны этого допустить.

Хранить наследие Штефана Великого

— Мы унаследовали триединую идею го­сударственности, православия и молдавской идентичности, которую в свое время разви­вал и продвигал Штефан Великий и Святой и которую он передал грядущим поколениям. Сегодня мы обязаны продемонстрировать, что достойны этого наследства и способны обеспечить продолжение нашей государ­ственности, которая начала создаваться еще в XIV веке и достигла своего апогея во времена правления Штефана Великого.

История молдавской государственности насчитывает не один век, и это наследие необ­ходимо хранить и достойно продолжать. Надо показать всем, и в первую очередь собствен­ным гражданам, что мы не временный госу­дарственный проект, не «второе румынское государство», не провинция или губерния.

Укреплять единство нашего государства

— С самого начала мы сформировались как молдавское государство и так должны впредь утверждаться на региональном и международном уровнях. Но прежде всего мы должны утвердиться как молдавское го­сударство в собственных границах, в пред­ставлении собственного народа, во всех областях социальной жизни. Мы должны убедить наших наследников, грядущие по­коления, что у нас, молдаван, есть и всегда будут воля и патриотический потенциал для развития своей страны, несмотря на то, что были и все еще есть противодействующие этому силы.

Мы молдаване и живем в молдавском государстве. Это наше настоящее, и только в пределах такого настоящего мы можем с уверенностью говорить о том, что сохраним и укрепим единство нашего государства и нашего народа. Уверен, что 2018 год, Год Штефана Великого и Святого господаря Молдовы, поможет нам в продвижении идеи консолидации и продолжения нашей госу­дарственности.

Давайте помнить, что Штефан был, пре­жде всего, зодчим Молдавского княжества и защитником молдаван. И призовем всех на­ших сограждан быть достойными продолжа­телями дела великого воеводы.

(Речь президента Республики Молдова Игоря Додона).