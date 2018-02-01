Видеооправдание
О банкире сняли фильм, на очереди – поэма
Илан Шор, председатель партии имени себя любимого, последний год проявляет просто чудеса политизобретательности. После социальных магазинов, где продаются продукты питания с минимальной торговой наценкой, после визита европарламентариев, расхваливавших мэра Оргеева до неприличия сладко, последовал документальный фильм. Главная идея киноповествования: Шор не причастен к «краже века», во всем виноваты Владимир Филат и Вячеслав Платон.
Кино назвали просто и незатейливо «Дело Banca de Economii: кто виноват?». Обычно такие фильмы не пользуются особой популярностью у зрителей, поэтому его создатели пошли на определенного рода маркетинговый ход – объявили, что демонстрировать ленту будут на закрытых кинопросмотрах, а приглашения раздаются индивидуально. Таким образом был привнесен элемент тайны, а зрители могут себя причислить к числу избранных, которым поведали страшную тайну – Шор не виноват, а 7,5 лет, которые он получил за мошенничество, не что иное, как происки врагов.
Заместитель председателя партии «Шор» Марина Таубер предваряет кинопоказ выступлением на тему: политическая составляющая обвинений в адрес Илана Мироновича. В Интернет выложили любительскую съемку встречи со зрителями в Тараклии. «Он происходит из благородной семьи. Есть такое понятие как джентельменский договор. Обычно джентльмены его соблюдают, но у нас есть джентльмены, которые об этом не знают. Они костюмы дорогие надели, в кресло сели, а воспитания, культуры, ценностей каких-то нет», – давала пояснения о Шоре и его противниках Марина Таубер.
Также в ходе общения с жителями Тараклии организаторы кинопросмотра объяснили нежелание приглашать в зал журналистов тем, что, по их убеждению, в Молдове нет независимых средств массовой информации, и «киношедевр» предвзято станут критиковать. Однако когда наступит нужное время, «Дело Banca de Economii: кто виноват?» будет представлен на суд широкой публики. Надо полагать, это случится перед парламентскими выборами. А может, к осени кто-то из местных поэтов о банкире еще и хвалебную поэму напишет.
Виктор ЛАЗАР.
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