О банкире сняли фильм, на очереди – поэма

Илан Шор, председатель партии имени себя любимого, последний год проявляет просто чудеса политизобрета­тельности. После социальных магазинов, где продаются продукты питания с минимальной торговой наценкой, после визита европарламентариев, расхваливавших мэра Оргеева до неприличия сладко, последовал доку­ментальный фильм. Главная идея киноповествования: Шор не причастен к «краже века», во всем виноваты Владимир Филат и Вячеслав Платон.

Кино назвали просто и не­затейливо «Дело Banca de Economii: кто виноват?». Обыч­но такие фильмы не пользуются особой популярностью у зри­телей, поэтому его создатели пошли на определенного рода маркетинговый ход – объяви­ли, что демонстрировать ленту будут на закрытых кинопросмо­трах, а приглашения раздаются индивидуально. Таким образом был привнесен элемент тайны, а зрители могут себя причислить к числу избранных, которым пове­дали страшную тайну – Шор не виноват, а 7,5 лет, которые он получил за мошенничество, не что иное, как происки врагов.

Заместитель председателя партии «Шор» Марина Таубер предваряет кинопоказ высту­плением на тему: политическая составляющая обвинений в адрес Илана Мироновича. В Ин­тернет выложили любительскую съемку встречи со зрителями в Тараклии. «Он происходит из благородной семьи. Есть такое понятие как джентельменский договор. Обычно джентльмены его соблюдают, но у нас есть джентльмены, которые об этом не знают. Они костюмы дорогие надели, в кресло сели, а вос­питания, культуры, ценностей каких-то нет», – давала поясне­ния о Шоре и его противниках Марина Таубер.

Также в ходе общения с жи­телями Тараклии организаторы кинопросмотра объяснили не­желание приглашать в зал жур­налистов тем, что, по их убежде­нию, в Молдове нет независимых средств массовой информации, и «киношедевр» предвзято ста­нут критиковать. Однако когда наступит нужное время, «Дело Banca de Economii: кто виноват?» будет представлен на суд широ­кой публики. Надо полагать, это случится перед парламентскими выборами. А может, к осени кто-то из местных поэтов о банкире еще и хвалебную поэму напи­шет.

Виктор ЛАЗАР.