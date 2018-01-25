Залакировали цифру
Кому нужна приглаженная статистика
Те, кто ежедневно ходит в магазин за продуктами, регулярно – в аптеку за лекарствами, платит за коммунальные и другие услуги – то есть большинство жителей страны – знают, что месяц от месяца наши кошельки опустошаются все быстрее. Цены и тарифы растут, а наши зарплаты и пенсии за ними не успевают (чиновников, депутатов, судей и прокуроров в расчет брать не будем).
О том же свидетельствует и статистика. Так, согласно только что опубликованным данным Национального бюро статистики, в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем инфляция составила 0,5% (год назад был отмечен такой же показатель). А в целом за год уровень инфляции достиг 7,3%, тогда как годом ранее он был равен всего 2,4%.
Больше всего подорожало продовольствие – в среднем на 9,7%, непродовольственные товары – на 4,1%. Тарифы на оказываемые населению услуги повысились на 7,9%.
В общем, утешительного мало. Но можно ли верить статистике, которая, как известно, часто грешит, мягко говоря, неточностью? Об этом мы спросили доктора экономики, ведущего научного сотрудника Института экономических исследований Михаила ПОЙСИКА:
— 7,3% – это больше, чем уровень инфляции, установленный Национальным банком в 5% (плюс-минус 1,5%). Именно такой уровень рекомендуют международные финансовые организации для стран с развивающейся экономикой, к которой они относят Молдову. Считается, что рост потребительских цен в таких пределах может обеспечить стабильность экономики.
Но не в наших условиях. Поэтому цифру в 7,3% смело можно назвать искусственно заниженной. Судите сами: за последние два года курс доллара упал примерно на 20%. Импорт в Молдову растет, а весь импорт приобретается за валюту. Значит, цены должны падать, а они растут. Почему так происходит? Национальный банк увеличил норму обязательного резервирования для коммерческих банков до 40%. Когда в 2008 году, в разгар мирового экономического кризиса, Нацбанк, который тогда возглавлял Леонид Талмач, повысил эту норму с 7% до 22%, господа, которые сегодня у власти, а в те времена представляли оппозицию, обвиняли губернатора Национального банка во всех смертных грехах. Сейчас же они словно воды в рот набрали.
А страна просто обескровлена этим изъятием средств, в ней элементарно нет денег, а 40% леевой массы лежат мертвым грузом, а не вкладываются в развитие бизнеса. Чтобы экономика развивалась нормально, должно быть производство, но его нет. Согласно статистике, ежегодно закрывается больше предприятий, чем открывается новых, количество рабочих мест уменьшается. Информации за 2017 год еще нет, а в 2016-м по сравнению с 2008-м объем прямых иностранных инвестиций упал в пять раз. Из страны бегут не только люди, но и деньги. А правящее большинство твердит об успехах. Хороши успехи!
Словом, страна в системном кризисе. Если бы курс доллара не занижался искусственно, а оставался реально стабильным, уровень инфляции был бы вдвое выше. Но такие показатели властям невыгодны. У нас же «все хорошо».
Елена РОЙТБУРД.
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