Кому нужна приглаженная статистика

Те, кто ежедневно ходит в магазин за продуктами, регулярно – в аптеку за ле­карствами, платит за ком­мунальные и другие услуги – то есть большинство жи­телей страны – знают, что месяц от месяца наши ко­шельки опустошаются все быстрее. Цены и тарифы растут, а наши зарплаты и пенсии за ними не успе­вают (чиновников, депута­тов, судей и прокуроров в расчет брать не будем).

О том же свидетельствует и статистика. Так, согласно только что опубликованным данным На­ционального бюро статистики, в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем инфляция состави­ла 0,5% (год назад был отмечен такой же показатель). А в целом за год уровень инфляции достиг 7,3%, тогда как годом ранее он был равен всего 2,4%.

Больше всего подорожало продовольствие – в среднем на 9,7%, непродовольственные то­вары – на 4,1%. Тарифы на ока­зываемые населению услуги по­высились на 7,9%.

В общем, утешительного мало. Но можно ли верить статистике, ко­торая, как известно, часто грешит, мягко говоря, неточностью? Об этом мы спросили доктора эконо­мики, ведущего научного сотруд­ника Института экономических ис­следований Михаила ПОЙСИКА:

— 7,3% – это больше, чем уровень инфляции, установлен­ный Национальным банком в 5% (плюс-минус 1,5%). Именно такой уровень рекомендуют междуна­родные финансовые организа­ции для стран с развивающейся экономикой, к которой они от­носят Молдову. Считается, что рост потребительских цен в таких пределах может обеспечить ста­бильность экономики.

Но не в наших условиях. Поэтому цифру в 7,3% смело можно назвать искусственно за­ниженной. Судите сами: за по­следние два года курс доллара упал примерно на 20%. Импорт в Молдову растет, а весь импорт приобретается за валюту. Зна­чит, цены должны падать, а они растут. Почему так происходит? Национальный банк увеличил норму обязательного резерви­рования для коммерческих бан­ков до 40%. Когда в 2008 году, в разгар мирового экономического кризиса, Нацбанк, который тогда возглавлял Леонид Талмач, по­высил эту норму с 7% до 22%, господа, которые сегодня у вла­сти, а в те времена представляли оппозицию, обвиняли губернато­ра Национального банка во всех смертных грехах. Сейчас же они словно воды в рот набрали.

А страна просто обескровле­на этим изъятием средств, в ней элементарно нет денег, а 40% леевой массы лежат мертвым грузом, а не вкладываются в раз­витие бизнеса. Чтобы экономика развивалась нормально, должно быть производство, но его нет. Со­гласно статистике, ежегодно за­крывается больше предприятий, чем открывается новых, количе­ство рабочих мест уменьшается. Информации за 2017 год еще нет, а в 2016-м по сравнению с 2008-м объем прямых иностранных инве­стиций упал в пять раз. Из страны бегут не только люди, но и деньги. А правящее большинство твердит об успехах. Хороши успехи!

Словом, страна в системном кризисе. Если бы курс доллара не занижался искусственно, а оста­вался реально стабильным, уро­вень инфляции был бы вдвое выше. Но такие показатели властям невы­годны. У нас же «все хорошо».

Елена РОЙТБУРД.