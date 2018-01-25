ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ТРАМПА
Что 45‑й президент США сумел достичь за год пребывания в Белом доме?
Год прошел с тех пор, как 20 января 2017 года состоялась инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. За этот срок Трамп был похож на посетителя аттракциона «Американские горки»: он то взмывал вверх, выполняя свои предвыборные обещания, то падал вниз, когда сталкивался с непреодолимыми порой препятствиями. Так какими достижениями может похвастаться нынешний хозяин Белого дома? И какие испытания ждут его в 2018 году?
Прошлый год выдался нелегким для 45‑го президента США. И практически весь прошел в баталиях Трампа с оппозицией, под аккомпанемент обвинений его команды в связях с Россией. Более того, летом Трамп подтвердил, что в отношении его ведется расследование, а подозрения в свой адрес он назвал «охотой на ведьм». Согласно опубликованным в декабре данным опроса Associated Press-NORC, 63% опрошенных американцев считают, что Трамп пытался помешать или сорвать расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы‑2016, а 67% респондентов, согласно опросу, не одобряют подхода Трампа к ходу расследования.
«Трамп удержался у власти, и, возможно, это главное его достижение, — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. — Учитывая то колоссальное давление, которое на него было оказано, важнейший итог — это то, что он устоял в первый год в качестве президента США. И в этом плане можно сказать, что эксперты начинают привыкать к тому, что Трамп может досидеть до конца его президентского срока. На днях уволенный президентом его бывший советник Стив Бэннон дал такой прогноз: у Трампа есть 30 процентов остаться в Белом доме. Ну 30% — это значит, что он еще вполне может рассчитывать на один год в качестве главы государства.
И все-таки важнейшим достижением Трампа является проведение им налоговой реформы. Это было одним из его главных предвыборных обещаний, одним из стратегических направлений его внутриполитической повестки дня, заявленной в ходе президентской кампании. Вполне вероятно, что налоговая реформа Трампа войдет в анналы американской истории — так же, как налоговая реформа Рейгана или налоговая реформа Джорджа Буша-младшего. Не исключено, что эта реформа укрепит его позиции в американском обществе.
В декабре американские конгрессмены одобрили проект масштабной налоговой реформы, которая предусматривает бессрочное снижение корпоративного налога с 35% до 21%. В будущем зарубежную прибыль американских компаний предполагается практически полностью освободить от налогов. Что касается обычных граждан, то американцев с разными уровнями дохода ждут некоторые налоговые послабления до 2026 года. Наблюдатели назвали принятие изменений в налоговой сфере первой крупной победой Трампа и Республиканской партии, преодолевших сопротивление демократов, которые утверждают, что реформа приведет к серьезному росту дефицита федерального бюджета.
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«В отличие от предыдущих администраций, которые строили свою деятельность на принятии каких-либо программ или каких-то направлений реформирования государственных структур, влияние Трампа на американскую экономику выразилось в другом, — утверждает Владимир Васильев. — Впервые крупный бизнес, мировой финансовый капитал пришел к выводу, что в Белом доме впервые, может быть, за многие десятилетия в открытом виде оказался представитель Уолл-стрит. И этот факт стимулировал развитие американской экономики — через систему ценностей, привнеся логику крупного бизнеса. Бизнес поверил не в некие проблемы, а в самый дух администрации. В результате появились рекордные показатели: за первый год президентства Дональда Трампа на фондовые рынки Соединенных Штатов пришло дополнительных 6 триллионов долларов. И многие из них пришли из-за рубежа. Трамп создал уверенность у крупного бизнеса в перспективах американского экономического развития. И в последние полгода темпы роста экономики США стали достигать 3% — именно вследствие запуска другого механизма, не прямого государственного стимулирования, а косвенного стимулирования через доверие бизнеса. Бизнес пришел на фондовые рынки, принес триллионы долларов, которые были влиты в экономику и способствовали ускорению темпов экономического развития.
Дополнительно важным фактором стало то, что Дональд Трамп резко ослабил регулирующие нормы для американского бизнеса — как крупного, так среднего и малого. Если посмотреть на количество регулирующих норм с точки зрения страниц документов, общее бремя за год за счет подписания Трампом исполнительных указов по линии президентской власти и распоряжений было уменьшено на треть. Это очень существенно, потому что уменьшение этих норм тоже вносит вклад в ускорение темпов роста экономики и повышение прибыли.
Еще один важный момент: приток иммигрантов в Соединенные Штаты сократился примерно в два раза по сравнению с последним годом президентства Барака Обамы. Президент Трамп по линии исполнительной власти ввел контроль над прибытием иммигрантов — как легальных, так и нелегальных, усилив пограничный контроль. Создается впечатление, что Трамп действительно в части своей миграционной политики обозначил новую тенденцию, и можно говорить о некоем переломе в традиционном подходе к иммиграции, нашедшем свое особо яркое проявление за восемь лет пребывания у власти президента Обамы…»
Как известно, уже через несколько дней после своей инаугурации президент Трамп подписал документ о строительстве стены на границе с Мексикой, а также указ, запрещавший въезд на территорию США граждан семи государств (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). С этого времени началась история противостояния президента и судов, ставивших препоны для исполнения этого указа. Трампу пришлось несколько раз менять версии документа. Хотя в декабре Верховный суд постановил, что запрет президента на въезд в страну граждан шести государств (Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена) может войти в силу, судебное противоборство явно не окончено — продолжение следует.
В этой связи, по мнению американиста Владимира Васильева, успехом стало и то, что Трамп провел Нила Горсача на должность члена Верховного суда США — тем самым президент укрепил консервативные начала американской судебной системы. Что привело к тому, что в конечном итоге трамповские указы по иммиграции Верховный суд поддержал (пусть и в несколько измененной форме). Это означает, что если в дальнейшем у Трампа возникнет проблема арбитража, то Верховный суд будет находиться скорее на стороне президента, нежели на стороне его противников… Напомним, что весной американский Сенат утвердил в качестве нового судьи Верховного суда Нила Горсача, чью кандидатуру предложил Трамп, к большому неудовольствию сторонников Демократической партии. Имеющие в Сенате большинство республиканцы сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам заблокировать утверждение Горсача. Это позволило нарушить паритет между судьями Верховного суда, выдвинутыми президентами-демократами и президентами-республиканцами.
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«Сегодня институт президентской власти в США начинает функционировать несколько по-новому, — рассказывает Владимир Васильев. —Если прежде практически все американские президенты, особенно после окончания «холодной войны», представляли себя как президенты всех американцев и стремились к этому, то Трамп дал понять, что он президент не всех американцев. Он президент меньшинства. Того меньшинства, которое его поддерживает. Даже формально на выборах за него голосовали 62 млн, а за Хиллари Клинтон — 65 млн. Степень его общественной поддержки ниже 40%. Трампа поддерживает в основном его республиканский электорат, но в этих условиях расколотого общества президент США осваивает новый алгоритм функционирования, когда упор ему приходится делать только на Республиканскую партию, а демократы консолидированно выступают против.
Что касается внешней политики, здесь ситуация для Трампа более сложная. Америка столкнулась с серьезными проблемами. Главное достижение — то, что Трамп продавливает постепенно, чтобы союзники по НАТО все-таки отчисляли на военные нужды по 2% своих бюджетов. И эта мысль, настойчиво повторяемая и последовательно проводимая, дает пока свой эффект. Указ о признании Иерусалима израильской столицей — тоже смелый шаг. Трамп показал, что он решительный президент, который может действовать не всегда из соображений политической целесообразности, которая в прошлом препятствовала этому решению.
На Ближнем Востоке Трамп провозгласил борьбу с терроризмом, с ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в России). Спустя год, на сегодняшний день, ИГИЛ практически разгромлено. Здесь ситуация довольно запутанная, потому что это было частью предвыборных обещаний Трампа, но это произошло именно потому, что президент США — может быть, по умолчанию — подошел к тому, что Россия тоже участвовала в этом процессе. Во всяком случае, если посмотреть на те препятствия, которые проблеме совместных действий чинила администрация Обамы в 2016 году, то мы увидим, что в 2017 году администрация Трампа вела себя иначе — несмотря на то что между нашими странами были шероховатости, вероятность военных столкновений. Но фактически администрация соглашалась с тем, что действия российских ВКС в Сирии тоже направлены на разгром ИГИЛ. Хотя, конечно, ситуация на Ближнем Востоке очень сложная.
Что касается российско-американских отношений, то это полный провал. Но Трампа спеленали, он находится под расследованием, связанный по рукам и ногам. И проблема «русского следа» висит. С ней будут связывать все трамповские инициативы по улучшению отношений между США и Россией. Все, что происходило в этих отношениях, было продолжением того курса, который был заложен Обамой. Трамп, может быть, ослабил некоторые моменты, не столь ретиво действовал в санкционном направлении, не всегда вел дело в сторону конфронтации. Но прежний тренд Обамы на противостояние, на отсутствие доверия остался. Трампу здесь переломить ситуацию не удалось».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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