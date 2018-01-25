Что 45‑й президент США сумел достичь за год пребывания в Белом доме?

Год прошел с тех пор, как 20 ян­варя 2017 года состоялась инау­гурация президента Соединен­ных Штатов Дональда Трампа. За этот срок Трамп был похож на посетителя аттракциона «Аме­риканские горки»: он то взмы­вал вверх, выполняя свои пред­выборные обещания, то падал вниз, когда сталкивался с непре­одолимыми порой препятствия­ми. Так какими достижениями может похвастаться нынешний хозяин Белого дома? И какие ис­пытания ждут его в 2018 году?

Прошлый год выдался нелегким для 45‑го президента США. И практически весь прошел в баталиях Трампа с оппозицией, под акком­панемент обвинений его команды в связях с Россией. Более того, летом Трамп подтвер­дил, что в отношении его ведется расследо­вание, а подозрения в свой адрес он назвал «охотой на ведьм». Согласно опубликован­ным в декабре данным опроса Associated Press-NORC, 63% опрошенных американцев считают, что Трамп пытался помешать или сорвать расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы‑2016, а 67% респондентов, согласно опросу, не одобряют подхода Трампа к ходу расследования.

«Трамп удержался у власти, и, возможно, это главное его достижение, — считает глав­ный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. — Учи­тывая то колоссальное давление, которое на него было оказано, важнейший итог — это то, что он устоял в первый год в качестве прези­дента США. И в этом плане можно сказать, что эксперты начинают привыкать к тому, что Трамп может досидеть до конца его пре­зидентского срока. На днях уволенный пре­зидентом его бывший советник Стив Бэннон дал такой прогноз: у Трампа есть 30 процен­тов остаться в Белом доме. Ну 30% — это зна­чит, что он еще вполне может рассчитывать на один год в качестве главы государства.

И все-таки важнейшим достижением Трампа является проведение им налоговой реформы. Это было одним из его главных предвыборных обещаний, одним из страте­гических направлений его внутриполитиче­ской повестки дня, заявленной в ходе пре­зидентской кампании. Вполне вероятно, что налоговая реформа Трампа войдет в анналы американской истории — так же, как налого­вая реформа Рейгана или налоговая реформа Джорджа Буша-младшего. Не исключено, что эта реформа укрепит его позиции в американ­ском обществе.

В декабре американские конгрессмены одобрили проект масштабной налоговой ре­формы, которая предусматривает бессроч­ное снижение корпоративного налога с 35% до 21%. В будущем зарубежную прибыль аме­риканских компаний предполагается практи­чески полностью освободить от налогов. Что касается обычных граждан, то американцев с разными уровнями дохода ждут некоторые налоговые послабления до 2026 года. Наблю­датели назвали принятие изменений в налого­вой сфере первой крупной победой Трампа и Республиканской партии, преодолевших со­противление демократов, которые утвержда­ют, что реформа приведет к серьезному росту дефицита федерального бюджета.

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«В отличие от предыдущих админи­страций, которые строили свою деятель­ность на принятии каких-либо программ или каких-то направлений реформирования го­сударственных структур, влияние Трампа на американскую экономику выразилось в дру­гом, — утверждает Владимир Васильев. — Впервые крупный бизнес, мировой финансо­вый капитал пришел к выводу, что в Белом доме впервые, может быть, за многие деся­тилетия в открытом виде оказался предста­витель Уолл-стрит. И этот факт стимулировал развитие американской экономики — через систему ценностей, привнеся логику крупного бизнеса. Бизнес поверил не в некие пробле­мы, а в самый дух администрации. В результа­те появились рекордные показатели: за пер­вый год президентства Дональда Трампа на фондовые рынки Соединенных Штатов при­шло дополнительных 6 триллионов долларов. И многие из них пришли из-за рубежа. Трамп создал уверенность у крупного бизнеса в пер­спективах американского экономического развития. И в последние полгода темпы роста экономики США стали достигать 3% — имен­но вследствие запуска другого механизма, не прямого государственного стимулирования, а косвенного стимулирования через доверие бизнеса. Бизнес пришел на фондовые рынки, принес триллионы долларов, которые были влиты в экономику и способствовали ускоре­нию темпов экономического развития.

Дополнительно важным фактором стало то, что Дональд Трамп резко ослабил регули­рующие нормы для американского бизнеса — как крупного, так среднего и малого. Если по­смотреть на количество регулирующих норм с точки зрения страниц документов, общее бремя за год за счет подписания Трампом исполнительных указов по линии президент­ской власти и распоряжений было уменьшено на треть. Это очень существенно, потому что уменьшение этих норм тоже вносит вклад в ускорение темпов роста экономики и повы­шение прибыли.

Еще один важный момент: приток им­мигрантов в Соединенные Штаты сократил­ся примерно в два раза по сравнению с по­следним годом президентства Барака Обамы. Президент Трамп по линии исполнительной власти ввел контроль над прибытием имми­грантов — как легальных, так и нелегальных, усилив пограничный контроль. Создается впечатление, что Трамп действительно в ча­сти своей миграционной политики обозначил новую тенденцию, и можно говорить о неко­ем переломе в традиционном подходе к им­миграции, нашедшем свое особо яркое про­явление за восемь лет пребывания у власти президента Обамы…»

Как известно, уже через несколько дней после своей инаугурации президент Трамп подписал документ о строительстве стены на границе с Мексикой, а также указ, запрещав­ший въезд на территорию США граждан семи государств (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). С этого времени началась история противостояния президен­та и судов, ставивших препоны для исполне­ния этого указа. Трампу пришлось несколько раз менять версии документа. Хотя в декабре Верховный суд постановил, что запрет пре­зидента на въезд в страну граждан шести государств (Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Си­рии и Йемена) может войти в силу, судебное противоборство явно не окончено — продол­жение следует.

В этой связи, по мнению американиста Владимира Васильева, успехом стало и то, что Трамп провел Нила Горсача на должность члена Верховного суда США — тем самым президент укрепил консервативные начала американской судебной системы. Что при­вело к тому, что в конечном итоге трампов­ские указы по иммиграции Верховный суд поддержал (пусть и в несколько измененной форме). Это означает, что если в дальнейшем у Трампа возникнет проблема арбитража, то Верховный суд будет находиться скорее на стороне президента, нежели на стороне его противников… Напомним, что весной аме­риканский Сенат утвердил в качестве ново­го судьи Верховного суда Нила Горсача, чью кандидатуру предложил Трамп, к большому неудовольствию сторонников Демократи­ческой партии. Имеющие в Сенате боль­шинство республиканцы сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам заблокировать утверж­дение Горсача. Это позволило нарушить па­ритет между судьями Верховного суда, вы­двинутыми президентами-демократами и президентами-республиканцами.

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«Сегодня институт президентской власти в США начинает функционировать несколько по-новому, — рассказывает Владимир Васи­льев. —Если прежде практически все амери­канские президенты, особенно после оконча­ния «холодной войны», представляли себя как президенты всех американцев и стремились к этому, то Трамп дал понять, что он президент не всех американцев. Он президент меньшин­ства. Того меньшинства, которое его поддер­живает. Даже формально на выборах за него голосовали 62 млн, а за Хиллари Клинтон — 65 млн. Степень его общественной поддержки ниже 40%. Трампа поддерживает в основном его республиканский электорат, но в этих условиях расколотого общества президент США осваивает новый алгоритм функциони­рования, когда упор ему приходится делать только на Республиканскую партию, а демо­краты консолидированно выступают против.

Что касается внешней политики, здесь ситуация для Трампа более сложная. Амери­ка столкнулась с серьезными проблемами. Главное достижение — то, что Трамп продав­ливает постепенно, чтобы союзники по НАТО все-таки отчисляли на военные нужды по 2% своих бюджетов. И эта мысль, настойчиво по­вторяемая и последовательно проводимая, дает пока свой эффект. Указ о признании Ие­русалима израильской столицей — тоже сме­лый шаг. Трамп показал, что он решительный президент, который может действовать не всегда из соображений политической целе­сообразности, которая в прошлом препят­ствовала этому решению.

На Ближнем Востоке Трамп провозгласил борьбу с терроризмом, с ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая группиров­ка, запрещенная в России). Спустя год, на се­годняшний день, ИГИЛ практически разгром­лено. Здесь ситуация довольно запутанная, потому что это было частью предвыборных обещаний Трампа, но это произошло именно потому, что президент США — может быть, по умолчанию — подошел к тому, что Россия тоже участвовала в этом процессе. Во всяком случае, если посмотреть на те препятствия, которые проблеме совместных действий чи­нила администрация Обамы в 2016 году, то мы увидим, что в 2017 году администрация Трампа вела себя иначе — несмотря на то что между нашими странами были шероховато­сти, вероятность военных столкновений. Но фактически администрация соглашалась с тем, что действия российских ВКС в Сирии тоже направлены на разгром ИГИЛ. Хотя, ко­нечно, ситуация на Ближнем Востоке очень сложная.

Что касается российско-американских отношений, то это полный провал. Но Трампа спеленали, он находится под расследовани­ем, связанный по рукам и ногам. И проблема «русского следа» висит. С ней будут связывать все трамповские инициативы по улучшению отношений между США и Россией. Все, что происходило в этих отношениях, было про­должением того курса, который был заложен Обамой. Трамп, может быть, ослабил некото­рые моменты, не столь ретиво действовал в санкционном направлении, не всегда вел дело в сторону конфронтации. Но прежний тренд Обамы на противостояние, на отсутствие до­верия остался. Трампу здесь переломить си­туацию не удалось».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.