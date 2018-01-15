Накануне Нового года ушел из жизни Юрий Николаевич Чечуй

Он ушел в вечность, куда неизбежно уйдем все мы, смертные.

Но так важно знать, какой след Юрий Николаевич оставил в сердцах тех, кто был с ним рядом, дышал одним с ним воздухом, делил с ним кров, и кто был близок не по крови, а по духу.

Да, для родных и близких — это огромная и невосполнимая потеря. Юрий Николаевич был мудрым отцом, любящим дедушкой и прекрасным семьянином. Таким он оставался до последних дней внезапно и неожиданно оборвавшейся жизни. Почему его сердце вдруг дало резкий сбой, никому не ведомо. Быть может, сказались неимоверные нагрузки, выпавшие на его долю в молодые годы, когда он новоиспеченный капитан милиции возглавил РОВД Кишиневского сектора Ботаника. А потом многие годы служил в органах правопорядка, демонстрируя образец порядочного и профессионального отношения к делу. Юрий Николаевич уже много лет тому назад ушел из полиции. Но бывшего руководителя управления МВД Молдовы, полковника Чечуя помнят и ценят его коллеги. Потому что он был настоящим с большой буквы мужчиной, верным товарищем и другом. Жаль, что таких, как он, совсем мало.

Будем помнить Юрия Николаевича всегда, светлая ему память.

Друзья, родные, близкие.