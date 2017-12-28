Будем бороться за историю Молдовы, за дружбу с Россией
В течение 23 лет Гагаузия демонстрирует приверженность укреплению молдавской государственности
В минувшую субботу президент Республики Молдова принял участие и выступил на торжественном собрании, посвященном Дню образования Гагаузской Автономии. В своем выступлении Игорь ДОДОНподчеркнул важность событий, произошедших в 1994 году. Глава государства заявил, что Гагаузия всегда демонстрировала приверженность укреплению молдавской государственности. Президент Молдовы также сказал
Об эпохе разгула национализма
— Сегодня мы празднуем 23-ю годовщину исторического события. 23 декабря 1994 года был урегулирован один из межэтнических конфликтов на территории нашей страны, доставшихся нам в наследство от эпохи разгула национализма конца 80-х – начала 90-х годов. В этот день на основе достигнутых соглашений между Кишинёвом и Комратом парламент Республики Молдова принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери), наделивший регион компактного проживания гагаузов правами автономии.
О дружбе с Россией
— Компромисс стал возможен после того, как в результате демократических выборов в Молдове унионисты первой волны потеряли контроль над парламентом. В феврале 1994 года социалисты впервые получили 29 мест в новом парламенте. Переговоры были непростыми и долгими. Но в итоге гагаузский вопрос был урегулирован. Тем самым мы показали другим государствам пример того, как, договариваясь, идя на взаимные уступки, можно мирно решать межэтнические конфликты.
В течение этих 23 лет Гагаузия демонстрировала приверженность укреплению молдавской государственности. Мы помним, что, после того как в 2009 году в Молдове вновь пришли к власти евро-унионистские силы, именно народ Гагаузии заявил о намерении бороться за молдавскую государственность, за историю Молдовы, за дружбу с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией.
О любви к своей малой родине
— Гагаузский народ всегда отличался ответственностью, патриотизмом, любовью к своей малой родине – национальному очагу гагаузов, без которой не может родиться любовь к нашей общей стране – Республике Молдова.
К сожалению, власти страны далеко не всегда учитывают интересы Гагаузии. Это проявляется в игнорировании специфики региона, в нежелании считаться с интересами Гагаузии, в возможности для судебных инстанций отменить любой закон, принимаемый Народным собранием Гагаузии, что и произошло буквально несколько дней назад с местным Законом об образовании. У меня как у президента страны позиция предельно чёткая: Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года должен выполняться в полном объёме, без каких бы то ни было исключений.
О гагаузской автономии
— Именно по этой причине я отклонил и вернул в парламент два закона, касающиеся функционирования Гагаузской автономии, в том виде, в котором они были перекроены в парламентских комиссиях. Эти законы должны быть приняты в том виде, в котором были разработаны совместной комиссией парламента и Народного собрания Гагаузии.
Крайне важно, чтобы голос Гагаузии зазвучал в пределах всей Молдовы, и в первую очередь – с трибуны парламента страны. Благодаря переходу к смешанной избирательной системе, инициированному мной и поддержанному Партией социалистов, Гагаузии будет гарантировано, как минимум, два места в новом парламенте и, я уверен, ещё несколько мест будет предоставлено Гагаузии в предвыборном списке Партии социалистов.
О расколе в обществе
— Правящее парламентское большинство взяло курс на раскол в обществе. Это проявляется и в попытках отменить молдавский язык (многие за пределами нашей страны отказываются в это верить!), и в попытках навязать евроинтеграцию в качестве общеобязательной идеологии, как в странах с тоталитарными режимами. Это проявляется и в массовых депортациях из Молдовы российских должностных лиц, журналистов, артистов, музыкантов. Это проявилось и в отзыве на неопределённый срок посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуцы. Наконец, это проявилось в позорном Законе о запрете российской пропаганды в Молдове.
О тоталитарном режиме
— Как при любом тоталитарном режиме, власти пытаются контролировать личную жизнь людей, ограничивать их в естественном праве на свободное получение информации, грубо нарушая не только Конституцию страны, но и Всеобщую декларацию прав человека. В то же время, гражданин иностранного государства Траян Бэсеску свободно разъезжает по стране и открыто агитирует за ликвидацию государственности Республики Молдова! И ни у кого из представителей власти и служителей закона к нему нет претензий.
Я, как и обещал, отказался подписать этот абсурдный закон. Я не подпишу его и в том случае, если парламентское большинство проголосует за него во второй раз. Хочу особо поблагодарить башкана Гагаузии Ирину Влах и депутатов Народного собрания Гагаузии за поддержку моей позиции и вынесение резолюции, осуждающей принятие этого закона.
О предстоящих парламентских выборах
— Представители правящего режима своими действиями пытаются подорвать результаты моих усилий как президента страны, направленных на восстановление дружеских отношений с Российской Федерацией, и договорённостей, достигнутых мною с президентом России Владимиром Путиным по вопросам возврата продукции молдавских фермеров на российский рынок и об условиях жизни и работы в России наших трудовых мигрантов. Они хотят подорвать усилия башкана Гагаузии Ирины Влах по налаживанию прямых связей с регионами России. Но у них ничего не получится. Я уверен, что на парламентских выборах народ Молдовы даст достойный ответ тем, кто хочет вновь расколоть наше общество
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