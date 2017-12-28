В течение 23 лет Гагаузия демонстрирует приверженность укреплению молдавской государственности

В минувшую субботу президент Республики Молдова принял уча­стие и выступил на торжественном собрании, посвященном Дню об­разования Гагаузской Автономии. В своем выступлении Игорь ДО­ДОНподчеркнул важность собы­тий, произошедших в 1994 году. Глава государства заявил, что Га­гаузия всегда демонстрировала приверженность укреплению мол­давской государственности. Прези­дент Молдовы также сказал

Об эпохе разгула национализма

— Сегодня мы празднуем 23-ю годовщи­ну исторического события. 23 декабря 1994 года был урегулирован один из межэтни­ческих конфликтов на территории нашей страны, доставшихся нам в наследство от эпохи разгула национализма конца 80-х – начала 90-х годов. В этот день на основе до­стигнутых соглашений между Кишинёвом и Комратом парламент Республики Молдова принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери), наделивший регион компактного проживания гагаузов правами автономии.

О дружбе с Россией

— Компромисс стал возможен после того, как в результате демократических выборов в Молдове унионисты первой волны потеряли контроль над парламентом. В феврале 1994 года социалисты впервые получили 29 мест в новом парламенте. Переговоры были непро­стыми и долгими. Но в итоге гагаузский вопрос был урегулирован. Тем самым мы показали другим государствам пример того, как, дого­вариваясь, идя на взаимные уступки, можно мирно решать межэтнические конфликты.

В течение этих 23 лет Гагаузия демон­стрировала приверженность укреплению молдавской государственности. Мы пом­ним, что, после того как в 2009 году в Молдо­ве вновь пришли к власти евро-унионистские силы, именно народ Гагаузии заявил о на­мерении бороться за молдавскую государ­ственность, за историю Молдовы, за дружбу с нашим главным стратегическим партнё­ром – Российской Федерацией.

О любви к своей малой родине

— Гагаузский народ всегда отличался ответ­ственностью, патриотизмом, любовью к своей малой родине – национальному очагу гагаузов, без которой не может родиться любовь к нашей общей стране – Республике Молдова.

К сожалению, власти страны далеко не всегда учитывают интересы Гагаузии. Это проявляется в игнорировании специфики региона, в нежелании считаться с интереса­ми Гагаузии, в возможности для судебных инстанций отменить любой закон, принима­емый Народным собранием Гагаузии, что и произошло буквально несколько дней назад с местным Законом об образовании. У меня как у президента страны позиция предельно чёткая: Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года должен выполняться в полном объёме, без каких бы то ни было исключений.

О гагаузской автономии

— Именно по этой причине я отклонил и вернул в парламент два закона, касающиеся функционирования Гагаузской автономии, в том виде, в котором они были перекроены в парламентских комиссиях. Эти законы долж­ны быть приняты в том виде, в котором были разработаны совместной комиссией парла­мента и Народного собрания Гагаузии.

Крайне важно, чтобы голос Гагаузии за­звучал в пределах всей Молдовы, и в первую очередь – с трибуны парламента страны. Благодаря переходу к смешанной избира­тельной системе, инициированному мной и поддержанному Партией социалистов, Га­гаузии будет гарантировано, как минимум, два места в новом парламенте и, я уверен, ещё несколько мест будет предоставлено Гагаузии в предвыборном списке Партии социалистов.

О расколе в обществе

— Правящее парламентское большинство взяло курс на раскол в обществе. Это проявля­ется и в попытках отменить молдавский язык (многие за пределами нашей страны отказы­ваются в это верить!), и в попытках навязать евроинтеграцию в качестве общеобязатель­ной идеологии, как в странах с тоталитарными режимами. Это проявляется и в массовых де­портациях из Молдовы российских должност­ных лиц, журналистов, артистов, музыкантов. Это проявилось и в отзыве на неопределённый срок посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуцы. Наконец, это про­явилось в позорном Законе о запрете россий­ской пропаганды в Молдове.

О тоталитарном режиме

— Как при любом тоталитарном режиме, власти пытаются контролировать личную жизнь людей, ограничивать их в естествен­ном праве на свободное получение инфор­мации, грубо нарушая не только Конститу­цию страны, но и Всеобщую декларацию прав человека. В то же время, гражданин иностранного государства Траян Бэсеску свободно разъезжает по стране и открыто агитирует за ликвидацию государствен­ности Республики Молдова! И ни у кого из представителей власти и служителей закона к нему нет претензий.

Я, как и обещал, отказался подписать этот абсурдный закон. Я не подпишу его и в том случае, если парламентское большинство проголосует за него во второй раз. Хочу особо поблагодарить башкана Гагаузии Ирину Влах и депутатов Народного собрания Гагаузии за поддержку моей позиции и вынесение резо­люции, осуждающей принятие этого закона.

О предстоящих парламентских выборах

— Представители правящего режима своими действиями пытаются подорвать результаты моих усилий как президента страны, направленных на восстановление дружеских отношений с Российской Феде­рацией, и договорённостей, достигнутых мною с президентом России Владимиром Путиным по вопросам возврата продукции молдавских фермеров на российский рынок и об условиях жизни и работы в России на­ших трудовых мигрантов. Они хотят подо­рвать усилия башкана Гагаузии Ирины Влах по налаживанию прямых связей с региона­ми России. Но у них ничего не получится. Я уверен, что на парламентских выборах на­род Молдовы даст достойный ответ тем, кто хочет вновь расколоть наше общество