Влада Плахотнюка приравняли к… Донбассу

Правящая коалиция «наносит ответный удар» России, объ­явившей в международный розыск председателя Демо­кратической партии Влада Плахотнюка. Распоряжением главы Министерства иностранных дел и европейской ин­теграции Андрея Галбура из Москвы отозван посол в РФ Андрей Негуца.

В пресс-релизе, распространенном МИДЕИ, говорится: «В связи с участившимися случаями преследования и запугивания властями Рос­сийской Федерации официальных лиц и политических деятелей из Ре­спублики Молдова и отсутствием официальной реакции на неоднократ­ные обращения молдавских властей по этим случаям, МИДЕИ приняло решение вызвать посла Молдовы Андрея Негуцу на неопределенный срок в Кишинев для консультаций». По неофициальной информации, решение о контрударе на дипломатическом фронте было принято по­сле того, как Следственный комитет РФ 6 декабря объявил Плахотнюка в международный розыск. В Демпартии тогда назвали действия Москвы «шантажом и провокацией».

Если между двумя странами случается конфликт, который еще не перерос в войну, одним из распространенных и жестких способов воз­действия на противника считается отзыв посла для консультаций на неопределенное время. Следующий и последний шаг – разрыв дипло­матических отношений. На это пока не идут в отношении Москвы даже киевские власти. То есть в Кишиневе возбуждение уголовного дела против Координатора правящей коалиции по значимости приравняли к конфликту на Донбассе. Украинского посла тоже отозвали из Москвы еще в 2015 году.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по поводу произо­шедшего заявил: «Это точно используется как провокация против До­дона. Я знаю посла — человек, ориентированный на Россию. Я думаю, что это попытка ослабить влияние президента на политику, тем более в преддверии выборов».

Игорь Додон, предполагается, примет участие 26 декабря в нефор­мальном саммите глав государств СНГ в Москве, где встретится с Вла­димиром Путиным. Тогда же, считает Анатолий Плугару, бывший глава МНБ, мы сможем узнать подробности уголовного дела, заведенного про­тив Плахотнюка.

Евгений ГОЛЬША.