ПУТИН, БАЙ-БАЙ? НЕТ, ПУТИН — БАБАЙ!
Журналистское шоу с Ксенией Собчак и директором рыбного завода продолжалось три с половиной часа
В.Путин: «Я видел, девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин, бай-бай». Реплика: «Путин бабай». «Бабай» по-татарски «дедушка». Так вас называют дети у нас в республике». Эта сцена, которая разыгралась в самом начале большой пресс-конференции Президента РФ, вполне тянет и на роль символа путинского общения с журналистами в этот четверг, и на роль символа текущего российского политического момента. Накануне своего четвертого избрания на должность главы страны Путин ни в коем случае не собирается говорить нам «до свидания» (если кто не в курсе, именно так переводится с английского «бай- бай»). Путин никуда не уходит. Путин вживается в роль «бабая» (дедушки) российской политики: опытного государственного деятеля, который все знает наперед и которого ничем невозможно удивить.
Или все-таки возможно? Пребывание ВВП на посту формального и неформального российского лидера можно четко разделить на два периода — до триумфа Евромайдана на Украине в 2014 году и после. Равным образом большую президентскую пресс- конференцию-2017 тоже можно четко разделить на два периода: до откровенно хамского вопроса украинского журналиста Руслана Цымбалюка и после. До выслушивания порции гадостей из уст представителя страны «победившей революции достоинства» Путин, на мой взгляд, откровенно скучал и, как говорят англичане, «go through the motions» — совершал привычные действия в полуавтоматическом режиме.
Но после вопроса с использованием таких «парламентских выражений», как «ваши решалы», и «компетентных прогнозов» вроде «вдруг вас не выберут» Путин встрепенулся. К несомненному огорчению украинского журналиста, ВВП не поддался на провокацию и не ответил на хамство хамством. Ответ Руслану Цымбалюку был дан в подчеркнуто спокойном и даже доброжелательном тоне. Более того, у меня сложилось ощущение, что настроенный предельно враждебно представитель некогда братской страны, сам того не желая, выступил в роли эмоционального донора президента. Когда ВВП задавали вопросы, которые в разных формах он слушал уже сотни или даже тысячи раз, ему было откровенно скучно и он не всегда мог этого скрыть. Но когда Путин сталкивался с реальными вызовами — вопросами-ловушками, на которые так просто не ответишь, — он «ловил кайф», получал порцию адреналина и наслаждался происходящим.
Но сначала о первом, «доукраинском» периоде президентской пресс-конференции. Стартовым вопросом действа был вопрос в лоб: «Владимир Владимирович, зачем вы идете на выборы?» Отреагировать на это ответом в лоб у Путина, по моему мнению, не получилось. Президент явно еще не завелся и допустил в своем ответе довольно двусмысленные формулировки: «Я не хотел бы сейчас говорить о своей предвыборной программе, которая у меня, так же как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть». Использование в таком контексте слова «наверняка» меня откровенно озадачило. Получалось, что сам Владимир Владимирович на 100% еще не уверен, будет ли у него предвыборная программа или нет, так, что ли? Интригующей в данном контексте является и формулировка «должна быть». Из нее можно было сделать вывод: сам президент считает наличие предвыборной программы не очень обязательным.
Подозреваю, однако, что все эти нюансы прошли мимо сознания 99% присутствовавших в зале журналистов. Большая президентская пресс-конференция, с точки зрения представителей «четвертой власти», окончательно превратилась в шоу. Шоу, целью которого было не вывести ВВП на какие- либо сенсационные откровения, а просто задать Путину абсолютно любой вопрос, лишив тем самым такой возможности сотни тянущих руки вверх соперников. Отсюда изобилие фриковых моментов и в ходе попыток привлечь президентское внимание, и в ходе самого диалога с Путиным. Апофеозом было, конечно, следующее заявление: «Владимир Владимирович, три года тому назад у нас с вами родился ребенок — талантливый и одаренный!» (Для тех, кто уже приготовился к суперразоблачению, уточняю: речь идет про трехлетний юбилей центра для одаренных детей.)
Но конкурентов на ниве экстравагантности у задавшей вопрос с таким заходом милой дамы было множество. Иногда журналисты в зале настолько напоминали экзальтированных поклонников рок-звезды, что меня на полном серьезе одолевал страх: не ринется ли сейчас клокочущая масса на трибуну? И не снесет ли она с нее в порыве экстаза самого Владимира Владимировича? Похоже, такие мысли посещали и самого Путина. Президент был вынужден призывать своих распаленных поклонников к порядку: «Ответить можно?», «Дайте мне закончить!»
Но все было тщетно. Журналисты понимали: спокойное и рациональное поведение — крайне сомнительный способ получить свою минуту славы — возможность покрасоваться с президентом на телеэкране, — и поэтому изощрялись как могли. Особо фарсовый оттенок все приобрело, когда некий особо эмоциональный дядечка произнес довольно бессвязную, но очень искреннюю речь про «рыбу за 300 рублей» и вдруг признался: «Я не журналист! Я пришел сюда незаконно! Делайте со мной все, что хотите!» И надо же было случиться такому невезению: сразу после этого озабоченного ценой на рыбу гражданина — озабоченного в самом хорошем смысле этого слова — на сцену выпустили Ксению Собчак.
От кандидата в президенты Ксении Анатольевны ожидали самого жесткого, самого ехидного и беспощадного допроса Путина. Но, увы, «рыбный дядечка» не оставил ей ни единого шанса на успех. Путин, взиравший на «молодую львицу» со смесью иронической доброжелательности и, как мне показалось, даже гордости за свою протеже, сразу же поинтересовался: «Вы здесь в качестве журналиста или тоже всех обманули?» И это предопределило тон обмена репликами. Привыкшая неизменно побеждать всех своих оппонентов в словесных боях мадам Собчак изо всех сил пыталась вернуть в разговор серьезность, гневно вопрошая: «Почему власть боится честной конкуренции?» Однако Путин быстро положил ее на обе лопатки, задав встречный вопрос: «А где у нас дееспособная оппозиция?» Несмотря на свое ярко-красное платье, стать звездой вечера Ксении Собчак точно не удалось. Когда она села на место, журналисты громко хлопали — и совершенно заслуженно хлопали не ей.
Были ли в ходе такой «веселой» пресс- конференции серьезные моменты? Были, естественно, и в весьма значительном количестве. Например, ВВП ответил далеко не на все вопросы выздоровевшей после нападения журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Но по меркам российской политики даже тот краткий ответ, который президент дал, — «Сечин мог и прийти в суд» (по делу бывшего министра экономического развития Улюкаева. — Авт.) — стоит очень многого. Но в целом я вынужден повторить свой главный вывод: стараниями многочисленных кандидатов в собеседники с ВВП президентская пресс-конференция была превращена в шоу, в котором развлекательный компонент безнадежно доминировал над политическим.
И вот что можно сказать о ВВП по итогам такого шоу: Путин — это, может быть, уже полноценный «бабай». Но с запасами энергии у него по-прежнему все в порядке. Главное — вывести президента из его зоны комфорта, и тогда он показывает, чего стоит. «Дедушка» российской политики не готов уходить со сцены — и горе тем, кто этого «дедушку» недооценит.
Михаил РОСТОВСКИЙ.