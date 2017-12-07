Валоризация пенсий опирается на переоценку дохода
Это главное, что нужно понимать об изменениях законодательства
В нынешнем году состоялось уже два этапа валоризации пенсий. Однако результаты этого процесса многих разочаровали: люди получили не такую прибавку, на которую рассчитывали, а кто-то не получил ее вообще. Упенсионеров и тех, кто еще только готовится стать таковыми, возникло немало вопросов.
За разъяснениями изменений в пенсионном законодательстве мы обратились в Национальную кассу социального страхования. На вопросы корреспондента «МК» в Молдове ответила начальник Управления по применению законодательства в области социальных прав Ольга МИХАЕШ.
— Давайте разъясним для начала, что такое валоризация.
— Надо понять, что валоризация – индексация дохода (заработной платы) после 1999 года, а не индексация пенсии, которая в соответствии с законодательством осуществляется ежегодно с 1 апреля. Как проводится валоризация? Средняя заработная плата за год выхода на пенсию делится на среднюю заработную плату за каждый год, начиная с 1999 года. Так получаются коэффициенты валоризации, посредством которых индексируется доход за каждый год, начиная с 1999 г. до момента назначения пенсии. Данная корректировка сделана потому, что зарплата ежегодно теряла свою покупательную способность за счет инфляции и роста заработной платы по стране. И то количество продуктов, которое в 1999 году, к примеру, можно было купить на 100 леев, уже нельзя было купить в год выхода на пенсию – их «съела» инфляция. А до 1 апреля 2017 года при назначении пенсии учитывался реальный доход после 1999 года, который получал человек, без учета падения покупательной способности.
— Валоризация применяется ко всем категориям пенсионеров?
— Закон предусматривает, что валоризация касается только пенсий по возрасту и по инвалидности.
— А пенсии сотрудников силовых структур – по выслуге лет и по инвалидности, которые теперь также перешли в ведение Национальной кассы социального страхования?
— В ведение Национальной кассы социального страхования сотрудники силовых структур перешли только с 1 января 2017 года. С этого времени началось отчисление взносов в бюджет социального страхования, то есть это касается только тех, кто служит сейчас. Те, кому уже назначены пенсии, не имеют страхового стажа и получают пенсии из государственного бюджета. И будут получать их и дальше из этого источника. На них распространяется только обязательная индексация, проводимая с 1 апреля.
— Валоризация проводится автоматически, или нужно писать заявление, предоставлять документы? Это все производится в центральном аппарате или на местах?
— Валоризация проводится централизованно в автоматизированном режиме информационной системой Protecţia Socială. Другое дело – перерасчет, который производится по заявлению пенсионера, если при назначении пенсии не были учтены какие-то страховые периоды, потому что не имелось их документального подтверждения. Если по истечении времени необходимые документы были обнаружены, тогда можно обратиться за перерасчетом пенсии. Вот тут нужно подавать заявление и приложить документы.
— Почему, если пенсия людям назначена в одном и том же году и примерно в одинаковом размере, сейчас при валоризации получился разный ее процент? Как поступить человеку, который не согласен с проведенной валоризацией?
— Процент валоризации разный, так как у всех был разный должностной оклад и страховой стаж. И еще все зависит от того, в какой период была заработана зарплата. Кроме того, не секрет, что имеются случаи частичной выплаты зарплаты в конвертах. Если у пенсионера возникнет вопрос о размере пенсии или величине валоризации, каждый вправе обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства. Из архива поднимут его пенсионное дело и рассмотрят все обстоятельства. Если он не удовлетворен ответом, то может обратиться к начальнику территориальной кассы, а в случае несогласия – в Национальную кассу. Однако каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. А главная проблема состоит в том, что у людей были невысокие зарплаты и, естественно, небольшие отчисления в социальный фонд, или их вообще не было. Поэтому и после валоризации дохода, некоторые вообще не получили прибавку к пенсии, другие получили маленькую или побольше сумму. Все зависит от размера заработной платы.
— Валоризация по второму этапу планировалась на 2018 год, но была произведена раньше. За счет каких средств? Поступили перечисления из государственного бюджета?
— Нет. В бюджет социального страхования поступило больше средств за счет роста отчислений страховых взносов.
— Кого касается следующий этап валоризации?
— С 1 апреля 2019 года запланирована валоризация пенсий, назначенных в 2012-2014 гг., а с 1 апреля 2020 года – пенсий, назначенных с 1 января 2015-го по 31 марта 2017 года.
— Если предыдущий этап был проведен досрочно, следующие тоже «сдвинутся» вперед?
— Пока постановление правительства касалось только пенсий, назначенных с 2009 по 2011 годы. Этот этап валоризации вместо 1 апреля 2018 года был проведен 1 ноября 2017 года.
— Если человек еще не достиг установленного законом пенсионного возраста, но уже заработал необходимый страховой стаж, может ли он оформить пенсию досрочно?
— Досрочная пенсия назначается за три года до достижения установленного законом пенсионного возраста – 63 года для женщин и для мужчин. Сегодня для женщин пенсионный возраст составляет 57 лет и 6 месяцев, следовательно, они не имеют права на досрочную пенсию, потому что уже обладают правом на пенсию по возрасту. Только с 1 июля 2023 года, когда пенсионный возраст для женщин будет равен 60 годам и 6 месяцам, они получат право на досрочную пенсию. Для мужчин в настоящее время пенсионный возраст составляет 62 года и 4 месяца. Они уже имеют право на досрочную пенсию при страховом стаже 33 года 6 месяцев. Нестраховые периоды, такие как служба в армии, в том числе сверхсрочная, период обучения в вузе и период резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании, период получения пособия по временной нетрудоспособности (больничный лист) или пособия по безработице – не учитываются. В то же время, человек, который вышел на пенсию по возрасту досрочно, при достижении уже пенсионного возраста (63 года), согласно законодательству, может перейти на пенсию по возрасту с добавлением нестраховых периодов и стажа работы, если он продолжает работать и отчислять взносы в социальный фонд.
— На все ли категории работников распространяется возможность получать досрочную пенсию? Будет ли человек получать досрочную пенсию в полном объеме или какой-то ее процент?
— Закон не предусматривает ограничений. Человек может продолжать работать, получать зарплату и полную пенсию, которая к тому же будет ежегодно с 1 апреля индексироваться.
— Если пенсионер работал до вступления в силу настоящего закона, может ли он сейчас обратиться за перерасчетом пенсии?
— Согласно изменениям законодательства, работающий пенсионер может потребовать перерасчета пенсии после двух лет работы, только если пенсия ему назначена с 1 января 2017 года, то есть лишь в 2019 году. На тех, кто работал и продолжает работать, но пенсия им была назначена ранее, это положение закона не распространяется. Но если они работают и отчисляют страховые взносы, то имеют право, например, на пособие по больничному листу, которое тоже выплачиваются из фонда социального страхования.
— Если человек достиг пенсионного возраста, но необходимого страхового стажа не накопил, как ему поступить?
— Для назначения неполной пенсии необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа. В случае, если заявитель имеет меньше 15 лет стажа, например, 13 лет, он может быть застрахован не менее чем на 2 года на основании индивидуального договора, заключенного с Национальной кассой социального страхования. В этом случае ему придется заплатить установленную законом фиксированную сумму за каждый недостающий год, и тогда человеку будет назначена неполная пенсию по возрасту. Такой договор можно заключить на любое количество лет, начиная с 1999 года. Если же страховой стаж меньше 15 лет, и индивидуальный договор не заключен, гражданину назначается только социальное пособие.
— Если человек оформил неполную пенсию и продолжает работать, пока не накопит необходимый страховой стаж, имеет ли он право потом обратиться за назначением полной пенсии?
— Законодательством такое право не предусмотрено. Человек может рассчитывать на назначение полной пенсии по возрасту, только если продолжит работать, «добирая» необходимый страховой стаж, не оформляя пенсию.
Елена РОЙТБУРД.
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