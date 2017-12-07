Это главное, что нужно понимать об изменениях законодательства

В нынешнем году состоялось уже два этапа валоризации пенсий. Одна­ко результаты этого процесса многих разоча­ровали: люди получили не такую прибав­ку, на которую рассчитывали, а кто-то не полу­чил ее вообще. Упенсионеров и тех, кто еще только готовится стать таковыми, возникло нема­ло вопросов.

За разъяснениями изменений в пенси­онном законодательстве мы обратились в Национальную кассу социального страхо­вания. На вопросы корреспондента «МК» в Молдове ответила начальник Управления по применению законодательства в области социальных прав Ольга МИХАЕШ.

— Давайте разъясним для начала, что такое валоризация.

— Надо понять, что валоризация – ин­дексация дохода (заработной платы) после 1999 года, а не индексация пенсии, которая в соответствии с законодательством осу­ществляется ежегодно с 1 апреля. Как про­водится валоризация? Средняя заработная плата за год выхода на пенсию делится на среднюю заработную плату за каждый год, начиная с 1999 года. Так получаются коэф­фициенты валоризации, посредством ко­торых индексируется доход за каждый год, начиная с 1999 г. до момента назначения пенсии. Данная корректировка сделана по­тому, что зарплата ежегодно теряла свою покупательную способность за счет инфля­ции и роста заработной платы по стране. И то количество продуктов, которое в 1999 году, к примеру, можно было купить на 100 леев, уже нельзя было купить в год выхода на пенсию – их «съела» инфляция. А до 1 апреля 2017 года при назначении пенсии учитывался реальный доход после 1999 года, который получал человек, без учета падения покупательной способности.

— Валоризация применяется ко всем категориям пенсионеров?

— Закон предусматривает, что валориза­ция касается только пенсий по возрасту и по инвалидности.

— А пенсии сотрудников силовых структур – по выслуге лет и по инвалид­ности, которые теперь также перешли в ведение Национальной кассы социаль­ного страхования?

— В ведение Национальной кассы соци­ального страхования сотрудники силовых структур перешли только с 1 января 2017 года. С этого времени началось отчисление взносов в бюджет социального страхования, то есть это касается только тех, кто служит сейчас. Те, кому уже назначены пенсии, не имеют страхового стажа и получают пенсии из государственного бюджета. И будут по­лучать их и дальше из этого источника. На них распространяется только обязательная индексация, проводимая с 1 апреля.

— Валоризация проводится автома­тически, или нужно писать заявление, предоставлять документы? Это все про­изводится в центральном аппарате или на местах?

— Валоризация проводится централи­зованно в автоматизированном режиме ин­формационной системой Protecţia Socială. Другое дело – перерасчет, который произ­водится по заявлению пенсионера, если при назначении пенсии не были учтены какие-то страховые периоды, потому что не имелось их документального подтверждения. Если по истечении времени необходимые доку­менты были обнаружены, тогда можно об­ратиться за перерасчетом пенсии. Вот тут нужно подавать заявление и приложить до­кументы.

— Почему, если пенсия людям назна­чена в одном и том же году и примерно в одинаковом размере, сейчас при вало­ризации получился разный ее процент? Как поступить человеку, который не со­гласен с проведенной валоризацией?

— Процент валоризации разный, так как у всех был разный должностной оклад и страховой стаж. И еще все зависит от того, в какой период была заработана зарплата. Кроме того, не секрет, что имеются случаи частичной выплаты зарплаты в конвертах. Если у пенсионера возникнет вопрос о раз­мере пенсии или величине валоризации, каждый вправе обратиться в территори­альную кассу социального страхования по месту жительства. Из архива поднимут его пенсионное дело и рассмотрят все обстоя­тельства. Если он не удовлетворен ответом, то может обратиться к начальнику террито­риальной кассы, а в случае несогласия – в Национальную кассу. Однако каждый кон­кретный случай рассматривается индиви­дуально. А главная проблема состоит в том, что у людей были невысокие зарплаты и, естественно, небольшие отчисления в со­циальный фонд, или их вообще не было. Поэтому и после валоризации дохода, не­которые вообще не получили прибавку к пенсии, другие получили маленькую или побольше сумму. Все зависит от размера заработной платы.

— Валоризация по второму этапу пла­нировалась на 2018 год, но была произ­ведена раньше. За счет каких средств? Поступили перечисления из государ­ственного бюджета?

— Нет. В бюджет социального страхова­ния поступило больше средств за счет роста отчислений страховых взносов.

— Кого касается следующий этап ва­лоризации?

— С 1 апреля 2019 года запланирована валоризация пенсий, назначенных в 2012-2014 гг., а с 1 апреля 2020 года – пенсий, на­значенных с 1 января 2015-го по 31 марта 2017 года.

— Если предыдущий этап был прове­ден досрочно, следующие тоже «сдви­нутся» вперед?

— Пока постановление правительства ка­салось только пенсий, назначенных с 2009 по 2011 годы. Этот этап валоризации вместо 1 апреля 2018 года был проведен 1 ноября 2017 года.

— Если человек еще не достиг уста­новленного законом пенсионного воз­раста, но уже заработал необходимый страховой стаж, может ли он оформить пенсию досрочно?

— Досрочная пенсия назначается за три года до достижения установленного законом пенсионного возраста – 63 года для женщин и для мужчин. Сегодня для женщин пенсион­ный возраст составляет 57 лет и 6 месяцев, следовательно, они не имеют права на до­срочную пенсию, потому что уже обладают правом на пенсию по возрасту. Только с 1 июля 2023 года, когда пенсионный воз­раст для женщин будет равен 60 годам и 6 месяцам, они получат право на досрочную пенсию. Для мужчин в настоящее время пенсионный возраст составляет 62 года и 4 месяца. Они уже имеют право на досроч­ную пенсию при страховом стаже 33 года 6 месяцев. Нестраховые периоды, такие как служба в армии, в том числе сверхсрочная, период обучения в вузе и период резиден­туры в обязательном постуниверситетском образовании, период получения пособия по временной нетрудоспособности (боль­ничный лист) или пособия по безработице – не учитываются. В то же время, человек, который вышел на пенсию по возрасту до­срочно, при достижении уже пенсионного возраста (63 года), согласно законодатель­ству, может перейти на пенсию по возрасту с добавлением нестраховых периодов и ста­жа работы, если он продолжает работать и отчислять взносы в социальный фонд.

— На все ли категории работников распространяется возможность полу­чать досрочную пенсию? Будет ли чело­век получать досрочную пенсию в пол­ном объеме или какой-то ее процент?

— Закон не предусматривает ограниче­ний. Человек может продолжать работать, получать зарплату и полную пенсию, кото­рая к тому же будет ежегодно с 1 апреля ин­дексироваться.

— Если пенсионер работал до всту­пления в силу настоящего закона, может ли он сейчас обратиться за перерасче­том пенсии?

— Согласно изменениям законодатель­ства, работающий пенсионер может потре­бовать перерасчета пенсии после двух лет работы, только если пенсия ему назначена с 1 января 2017 года, то есть лишь в 2019 году. На тех, кто работал и продолжает ра­ботать, но пенсия им была назначена ранее, это положение закона не распространяется. Но если они работают и отчисляют страхо­вые взносы, то имеют право, например, на пособие по больничному листу, которое тоже выплачиваются из фонда социального страхования.

— Если человек достиг пенсионного возраста, но необходимого страхового стажа не накопил, как ему поступить?

— Для назначения неполной пенсии не­обходимо иметь как минимум 15 лет страхо­вого стажа. В случае, если заявитель имеет меньше 15 лет стажа, например, 13 лет, он может быть застрахован не менее чем на 2 года на основании индивидуального дого­вора, заключенного с Национальной кассой социального страхования. В этом случае ему придется заплатить установленную законом фиксированную сумму за каждый недостаю­щий год, и тогда человеку будет назначена неполная пенсию по возрасту. Такой дого­вор можно заключить на любое количество лет, начиная с 1999 года. Если же страховой стаж меньше 15 лет, и индивидуальный до­говор не заключен, гражданину назначается только социальное пособие.

— Если человек оформил неполную пен­сию и продолжает работать, пока не нако­пит необходимый страховой стаж, имеет ли он право потом обратиться за назначением полной пенсии?

— Законодательством такое право не предусмотрено. Человек может рассчиты­вать на назначение полной пенсии по воз­расту, только если продолжит работать, «добирая» необходимый страховой стаж, не оформляя пенсию.

Елена РОЙТБУРД.