ТРИ МИНУТЫ ДО ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
Чем грозит России и США разрыв договора о ракетах средней и меньшей дальности
США готовят выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом стало известно недавно, накануне саммита АТЭС во Вьетнаме, когда комитеты сената и палаты представителей США по вооруженным силам, несмотря на протесты Белого дома, внесли в проект бюджета США статью о выделении $58 млн на ракеты средней дальности наземного базирования, что является прямым нарушением договоренностей по РСМД. Чем это грозит России и каким должен быть наш ответ?
Договор о РСМД был подписан президентами СССР и США, Горбачевым и Рейганом, 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Документ появился в эпоху глобального противостояния двух систем — капиталистической и социалистической — и их военных блоков — Варшавского договора и НАТО. Из всего того оружия, что было у них в Европе нацелено друг на друга, наиболее опасными считались ракеты средней (радиус действия 1000–5500 км) и малой (500–1000 км) дальности, способные нести ядерные боезаряды. Их подлетное время к целям друг друга составляло не более 8–10 минут — срок, который требовался политическому руководству стран на принятие ответного решения, был минимален.
Жизнь под постоянным прицелом в столь нервозной обстановке не устраивала ни одну из сторон, и Договор об уничтожении РСМД стал на тот момент серьезным прорывом политиков, военных и дипломатов. Это единственный документ в истории дипломатии, подписание которого позволило уничтожить целый класс опаснейшего вооружения (СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846), после чего военное противостояние в Европе существенно снизилось, мир стал безопасней.
Что же не так теперь? Почему вдруг с обеих сторон зазвучали обвинения в нарушении Договора о РСМД?
* * *
Сегодня, спустя 30 лет после подписания Договора о РСМД, ситуация стратегического равновесия в мире принципиально изменилась — Варшавский договор распался, а НАТО существует и с каждым годом двигает все ближе к российским границам свои войска и базы. США реализуют стратегию «быстрого глобального удара» — она означает возможность нанесения разрушительного обезоруживающего удара наступательными высокоточными обычными вооружениями в кратчайшие сроки по целям в любой точке земного шара. Возможный ответ противника должна отразить система глобальной ПРО, также развертываемая по всему миру.
Есть подозрение, что когда в такой ситуации разжигается тема нарушения договора о РСМД — значит, как сказал поэт, это кому-нибудь нужно. Кому не секрет: совершенно очевидно, что в грандиозные планы мирового военного превосходства США никак не вписывается возросшая мощь Российской армии, убедительно продемонстрированная в Сирии.
Раздражение Пентагона вызывают ракеты «Калибр», которые наши моряки пускали с Каспия и Средиземного моря по объектам боевиков, расположенным более чем за полторы тысячи километров. Вашингтон тут же усмотрел здесь нарушение, хотя при подписании Договора о РСМД именно США и настояли на разрешении размещения ракет дальностью свыше 500 километров на морских носителях. У американцев такие ракеты были всегда. Недавно на саммите АТЭС во Вьетнаме Владимир Путин сказал: «Мы считаем, что просто выровняли сейчас ситуацию».
Но Пентагон выдвигает версию: русские якобы использовали эти пуски для испытания такой же ракеты наземного базирования, созданной на базе «Калибра». Они даже придумали ей свое обозначение — SSC‑8. И так уверовали в эту версию, что заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва, выступая нынешней весной в конгрессе, яростно запугивал конгрессменов, доказывая, что Москва уже поставила на боевое дежурство целых два батальона, вооруженных этими крылатыми ракетами наземного базирования.
Для пущих страхов в ракеты средней дальности американцы записали даже новую стратегическую ракету РС‑26 «Рубеж», которая по определению не может иметь никакого отношения к Договору о РСМД.
Однако больше всего Вашингтону не дает покоя наш ракетный комплекс «Искандер‑М». В последний раз шумиха по его поводу активизировалась в сентябре, когда в рамках стратегических учений «Запад‑2017» с полигона Капустин Яр в Астраханской области на максимальную дальность 480 км им была пущена ракета повышенной мощности. Вашингтонские аналитики сразу же усомнились: дескать, больно уж уверенно она держала траекторию, а значит, вполне могла улететь и дальше 480 км.
Возможно. Но ведь не улетела. А значит, нарушений не было. Если утверждаете, что были, где доказательства? Наши дипломаты регулярно требуют их представить, но ответ США обычно сводится к стандартным заявлениям типа: «Мы знаем, что Россия нарушает договор, и русские это тоже знают».
— В международных отношениях так дела не ведут, — замечает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил УЛЬЯНОВ. — Вся дискуссия сводится к тому, что мы отвечаем: нарушений не было, так что мы должны опровергать?
В российском МИДе заявляют: «Россия привержена ДРСМД, и никаким своим действием его не нарушала, и мы не собираемся выходить из него». Но в Штатах этого не слышат. Или не хотят слышать. Там утверждают, что агрессивная Россия хочет в Калининграде и Крыму разместить ракеты средней дальности, чтобы заключить Европу в свои ракетные тиски, из которых той уже не вырваться. И, разумеется, единственным ее спасением могут стать лишь американские противоракеты, размещенные в Европе.
Тут почему-то сразу вспоминается народная мудрость про того, кто громче всех кричит «держи вора!».
* * *
Недавно на саммите АТЭС во Вьетнаме Владимир Путин говорил примерно о том же: «Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем». Он напомнил, что США сами размещают в Европе пусковые установки для крылатых ракет, которые могут использоваться не только на морских носителях, но и на суше. «Это уже прямое нарушение», — заявил глава государства. Таких нарушений, и не надуманных, а реальных, Россия предъявляет США несколько.
Во-первых, то, что уже у всех на слуху: план поэтапного развертывания глобальной американской ПРО предусматривает размещение в Румынии и Польше установок Mk‑41, позволяющих использовать наравне с противоракетами еще и крылатые ракеты «поверхность–поверхность» типа Tomahawk.
Во-вторых, США занимаются производством ударных беспилотников, способных преодолевать расстояния свыше 500 км, которые мало чем отличаются от крылатых ракет, подпадающих под Договор о РСМД.
В-третьих, в марте и июле этого года на гавайском полигоне американцы провели испытательные пуски, как они сообщили, учебных ракет-мишеней для своей системы ПРО. Но у специалистов эти испытания вызвали сомнения: мишени почему-то никто не сбивал, а по характеристикам они сопоставимы с ракетами средней дальности.
И в-четвертых, — что является уже открытым попранием двусторонних договоренностей — внесение в военный бюджет США статьи о выделении $58 млн в качестве меры противодействия якобы нарушению Россией Договора о РСМД.
Конечно, сумма в $58 млн, по меркам ОПК, мизерная. Но лиха беда начало. А если предположить, что это деньги, предназначенные вовсе не для разработки новых ракет, а всего лишь для доработки уже имеющегося оружия? К примеру, тех самых установок ПРО в Румынии под крылатые ракеты Tomahawk? Для этого ведь много не нужно. Надо только окончательно покончить со всеми ограничениями по РСМД.
Во Вьетнаме на саммите АТЭС Владимир Путин в ответ на эти действия США заявил, что если у американских партнеров есть желание выйти из Договора РСМД, то с нашей стороны ответ будет мгновенным. «Хочу об этом сказать и предупредить: мгновенным и зеркальным».
* * *
Эксперты и аналитики, знакомые с реальной ситуацией изнутри, предлагают не горячиться и продумать ответные меры досконально, чтобы наш ответ не обернулся против нас же самих.
К примеру, что сделают американцы, если мы первыми выйдем из Договора о РСМД? Видимо, скажут спасибо за то, что им уже ничто не помешает разместить свои ракеты в Эстонии, Латвии, Литве. И если когда-то нам не нравилось, что их подлетное время к нашим главным центрам, откуда осуществляется управление, было 8–10 минут, теперь оно составит 3–5 минут, что создаст для нас серьезную угрозу обезглавливающего удара.
При этом реагировать так, как во времена Карибского кризиса, мы уже не можем — разместить наши ракеты на Кубе нам никто не позволит, не те отношения с Гаваной. Выходит, пригрозим Вашингтону разрывом Договора СНВ‑3? Но этот документ нам нужен куда больше, чем американцам. Разрешенная по нему планка — это 700 развернутых ядерных носителей. У нас, по данным на начало сентября, их 501 единица, у американцев — 660. У США развернутых ядерных носителей изначально было больше (свыше 800), и они опускались к предельной планке договора, а мы к ней еще только поднимаемся.
У нас сегодня количество выведенных по истечении срока эксплуатации ракетных комплексов значительно больше, чем тех, которые мы вводим в боевой состав. И договор хоть как-то удерживает американцев, чтобы они от нас не сильно отрывались. Если США выйдут из СНВ‑3, то моментально нарастят свой потенциал и будут иметь примерно в полтора раза ядерных носителей больше, чем мы. Потому Трамп с самого начала своего президентства оценивал СНВ‑3 как «плохую сделку». Ему давно хочется разменять этот документ с нами как-нибудь повыгодней, а лучше выйти из него. И некоторые наши горячие головы собираются ему в этом помочь?
* * *
Так что же делать в сложившейся ситуации? Разговаривать — считают здравомыслящие эксперты.
Вплоть до 2003 года существовала двусторонняя консультативная комиссия. В ноябре прошлого года с российской стороны были попытки ее реанимировать. Но из этого ничего не вышло: участники лишь обменялись претензиями и разошлись.
По словам российских специалистов, проблема в том, что если при Обаме у них еще были хоть какие-то контакты с коллегами, а значит, и возможность договориться, то при Трампе каждого, кто с той стороны пытается с ними говорить, сразу объявляют врагом американского народа и агентом Кремля. И пока не наладится атмосфера конструктивного диалога, пока люди не смогут просто общаться, с мертвой точки ничего не сдвинется.
Сейчас, говорят наши специалисты, большие надежды в продвижении диалога по РСМД они возлагают на Европу. Ведь США выход из этого договора в общем-то ничем не грозит — ни Канада, ни Мексика таких ракет не имеют. А вот Европа должна понимать, что отказ от Договора РСМД позволит Вашингтону развернуть у европейских границ России свои ракетные комплексы, что фактически поставит Евросоюз под наш ответный удар.
Ольга БОЖЬЕВА.
...Написать коммент