Все болезни системы госуправления были заложены в Московской Руси

Чиновники никогда не были сильной стороной Российского государства. Современная бю­рократия в этом смысле не ис­ключение. Пренебрежение к людям, коррумпированность, некомпетентность… Откуда ра­стут корни всех этих неприятных явлений? Почему чиновники так часто не отвечают нашим ожи­даниям? Удастся ли улучшить ситуацию реформой системы госуправления, которая сейчас разрабатывается?

Пренебрежение к людям

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая недавно на во­прос, вернет ли правительство компенса­ции за детский сад, ответил журналисту: «Нет». Когда тот поинтересовался почему, ответил: «По кочану».

Губернатора Самарской области Нико­лая Меркушкина женщина спросила, когда ей выплатят зарплату за два года, которую задолжало крупнейшее предприятие горо­да, где она работает. «Если в таком тоне вы будете разговаривать — никогда! Никогда!» — ответил губернатор.

Глава Марий Эл Леонид Маркелов пообещал жителям села перекопать новую дорогу в наказание за то, что ему там были не слишком рады: «Стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись. Закрыть все и уехать и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать».

Губернаторы на виду, их показывают по телевизору. Тех, кто пониже, не показыва­ют, но они хамят не меньше. Мелкая сошка в мэрии — и та разговаривает, как воспи­тательница в детском саду. Тут вы непра­вильно написали, там неправильно подали, и вообще это не сюда, а туда, почему вы к нам пришли, вон в коридоре вывеска, там все написано, читать, что ли, не умеете?..

Если представитель системы госу­правления вдруг проявляет понимание, мы изумляемся и восхищаемся. Рассказыва­ем соседям: «Очень хорошая женщина там работает, все объяснила, адреса выписала, куда мне надо идти, чудо прямо какое-то».

Но чудеса редки. Чаще бывает по- другому.

Нет россиянина, не пережившего уни­жений в присутственных местах. О них боль­но вспоминать и неприятно рассказывать.

Коррумпированность

Один заслуженный пенсионер, зани­мавший до недавнего времени высокие го­сударственные должности, смеясь, объяс­нил нам, что самое важное дело чиновника — «пилить бабки».

«Представь, что мешок денег подбро­сили кверху — как чепчики в воздух. Надо их расхватать, пока они не долетели до земли. Вот самое важное дело чиновника. Важнее нет».

Историк Николай Карамзин, автор 12- томной «Истории Государства Российско­го», двести лет назад сказал то же самое: «Если бы захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют».

А вот еще цитата из Карамзина, и тоже будто про наше время:

«Сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Велико­го; там один человек берет из пяти мест жалованье; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи, и кому — богатейшим людям! Обманывают государя проектами, заведе­ниями на бумаге, чтобы грабить казну… Не­престанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объ­ездами; все требуют от императора домов — и покупают оные двойною ценой из сумм государственных, будто бы для общей, а на самом деле для частной выгоды и прочее и прочее».

Нынче три генерала стерегут туфли не Петра, а кого-то другого, но тоже Великого. В остальном все то же самое. Задача «рас­пилить бюджет» подменяет задачу «испол­нить государственные функции» точно так же, как подменяла ее во времена Карамзи­на.

Россияне прекрасно это все понимают. По данным опроса «Левада-центр», 40% граждан считают, что в своих деклараци­ях о доходах высшие чиновники, депутаты Госдумы и члены СФ указали лишь «мень­шую часть» своих доходов, 21% — что была указана лишь «ничтожно малая часть». В то, что чиновники указали «все доходы» или «большую их часть», верят 8% — это, види­мо, сами чиновники и члены их семей.

Мнение граждан подтверждает офици­альная статистика. За последние два года только за взятки арестованы 11 губернато­ров.

Прибавьте сюда высоких чиновников: Александр Реймер, экс-глава ФСИН; Дми­трий Захарченко, экс-глава управления антикоррупционного главка МВД; Алексей Улюкаев, министр экономического разви­тия; Геннадий Лопырев, начальник службы охраны на Кавказе ФСО РФ; Денис Сугро­бов, начальник ГУЭБ МВД РФ; Григорий Пи­румов, заместитель министра культуры…

По данным Следственного комитета, только за девять месяцев 2016 года в суд были направлены дела о коррупции в отно­шении 427 лиц, обладающих особым право­вым статусом.

Ущерб, нанесенный ими бюджету в прошлом году, оценивается в 44 млрд. Счетная палата, правда, считает, что он го­раздо больше — до 1 трлн руб.

Неэффективность

Вывод о том, что система госуправ­ления неэффективна, логично вытекает из любой «горячей линии» президента, где люди умоляют его убрать помойку, постро­ить детскую площадку, защитить рощу, вы­лечить больную девочку и снести аварий­ный дом.

Все эти проблемы — не президентско­го уровня. Их должны решать чиновники. Если люди идут с такой рутиной к президен­ту, потому что не могут добиться решения на месте, — значит, система госуправления неэффективна.

Еще пример — скандалы с допингом. Полтора года было у наших спортивных чи­новников, чтоб разрулить ситуацию. Неза­висимо от того, справедливы обвинения в господдержке допинга, которые нам предъ­являют, или нет. В любом случае за полтора года можно было все заровнять, загладить и сверху еще цветочки посадить.

Спортивные чиновники, наоборот, все усугубили. В результате теперь у нас от­бирают медали, и никто не знает, пустят в Пхёнчхан или не пустят.

Третий пример неэффективности чиновников — из жизни. Расскажу о соб­ственном опыте, но каждый россиянин может рассказать что-то похожее о личных мытарствах.

Садовое наше товарищество решило провести газ. Собрали деньги быстро. И газовщики все сделали быстро. Но на полу­чение разрешений, справок, свидетельств ушло знаете сколько? Три года!

Три года пришлось обивать пороги го­сучреждений, где документы то терялись, то проваливались в какие-то щели. В них постоянно обнаруживались фатальные ошибки, и никто не мог сказать, как их ис­править. В одной госструктуре выдавали справку, какая им виделась правильной. В другой эту справку отказывались при­нимать, требовали другую. В первой отка­зывались давать другую, говорили: идите в суд.

Как гражданин своей страны я наблю­дала за этим с ужасом. Госслужащие не знают своей работы, законов, правил, не умеют взаимодействовать. В головах каша, и лень позвонить специалисту, чтоб разо­браться. Да у них, может, и нет такого спе­циалиста. Болото. Система госуправления — адское болото, в котором вязнет все. И жаловаться некуда, и даже деньги давать бесполезно.

Реформа системы госуправления

В начале октября в Сочи прошел тре­нинг для высших чиновников. Проводи­ла его президентская Академия РАНХиГС (Российская академия народного хозяй­ства и государственной службы). В ней при­няли участие 60 человек — главы регионов, федеральных ведомств и потенциальные кандидаты на высокие государственные должности.

Их учили сплавляться по горным рекам и прыгать со скал. Кроме того, они участво­вали в командных мероприятиях «Парусная регата» и «Гонки на лодках-драконах».

«Такие тренинги для высшего управ­ленческого кадрового состава будут про­водиться регулярно», — отметил директор Высшей школы госуправления при РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Причина, из-за которой родилась эта затея, может быть только одна: Кремль не удовлетворен качеством высоких чинов­ников. Иначе зачем президентская Акаде­мия госслужбы вдруг взялась их чему-то учить?

То, что высшие управленцы не умеют прыгать со скал, — конечно, не главный их недостаток. Но лиха беда начало. Важно, что работа над качественным улучшением чиновников началась. Для общества это хо­роший сигнал.

Ну а полноценная реформа системы госуправления намечена на следующий президентский срок Путина. В начале ноя­бря ему было предложено два варианта реформ. Один подготовлен РАНХиГС, дру­гой — Министерством экономического раз­вития.

РАНХиГС предлагает создать касту высоких чиновников. Туда войдут суперли­деры — министры и губернаторы — те, кто принимает ключевые решения. У них будут высокие зарплаты и большие привилегии, но при этом — огромная ответственность.

Среднее и низшее звенья чиновников, наоборот, превратятся в обычный «офис­ный планктон». Зарплата средненькая, ни­каких льгот. Премии будут зависеть от оце­нок граждан, которые к ним обращались.

У Минэкономразвития — более демо­кратичный проект. Он направлен на ми­нимизацию бюрократической иерархии: останутся только директора департаментов и группы специалистов под их началом, ра­ботающие над одним проектом.

Каждый сотрудник будет оценивать­ся по его вкладу в проект. У мелких спе­циалистов появится шанс себя проявить, а «зубры»-пенсионеры, которые сейчас сни­мают сливки и не дают дорогу молодым, лишатся таких возможностей.

Какой из этих двух вариантов предпо­чтительнее в сегодняшних наших условиях? Удастся ли им победить чиновничьи хам­ство, взяточничество и некомпетентность, от которых граждане страдают гораздо сильнее, чем от плохой физической фор­мы губернаторов и их неумения прыгать со скал?

В качестве ответа приведем цитату от культурологов:

«Пока сохраняется идеология «без­заветного служения», пока она не вытес­нена окончательно идеологией служения по контракту, будет воспроизводиться и соответствующий ей тип чиновника, с эф­фективным управлением несовместимый. Сегодня он, конечно, не такой, как во вре­мена послемонгольской Руси. Он изменил­ся — но это изменения внутри одного и того же культурного типа. И потому небесполез­но помнить о его родословной, восходящей именно к Московской Руси».

Юлия КАЛИНИНА.