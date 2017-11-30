Воскресенье, 3 декабря 2017, 16:58

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Учителю – статус госслужащего!

Учителю – статус госслужащего!
30 ноября
01:22 2017
Версия для печати Поделиться

На прошедшей неделе Президент Молдовы находился с визитом в Гагаузии – в Комратском, Чадыр-Лунгском и Бессарбском районах

Рабочая повестка визита включала многочисленные встречи с местными администрациями, с рядовыми гражданами, с трудовыми коллективами.

В ходе поездки глава государства провел оценку социальных проектов, реализуемых через Благотворительный фонд первой леди ”Din Suflet”, Национальную кампанию «Люблю Молдову» и др.

Игровые площадки – детям

Игорь Додон посетил детские садики сел Дезгинжа, Бешалма и Конгаз, которые получили необходимую помощь в рамках национальной кампании по поддержке дошкольных учреждений страны, запущенной Фондом первой леди.

В ответ на обращения со стороны администрации и родителей, детские садики из Дезгинжи и Бешалмы получили мебель и детские игровые площадки, а детсад села Конгаз получил помощь для ремонта крыши. Как родители и дети, так и администрации детсадов поблагодарили за оказанную Фондом помощь в решении проблем, с которыми они сталкиваются.

Продолжать добрые дела

В ходе визита в регион президент Республики Молдова Игорь Додон посетил детский садик города Чадыр-Лунга, получившего от Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet» новые кроватки, мебель и холодильник.

Глава государства посетил также дошкольное учреждение села Исерлия, где при содействии Фонда была установлена детская игровая площадка, и детский сад «Аленка» в городе Бессарабка, получивший от фонда ”Din Suflet” мебель, аудиотехнику и дидактическую литературу.

«Профессии учителя и воспитателя заслуживают высокой оценки, в связи с этим считаю необходимым уравнять статус этой профессии со статусом государственного служащего, с достойной зарплатой и расширенными социальными гарантиями, предусмотренными для данных категорий», – подчеркнул Игорь Додон.

Верность Православию

Глава государства посетил также село Гайдар в Гагаузии. Президент страны принял участие в литургии в церкви Успения Пресвятой Богородицы и в освящении часовни в честь пророка Илии. Эта часовня была построена по инициативе жителей села, как свидетельство крепости их православной веры и традиции. Деньги на строительство часовни собирали вскладчину.

Игорь Додон поблагодарил жителей села во главе с примаром Ильей Киося за верность Православию. Глава государства отметил, что Гагаузия показывает пример всей Молдове, как надо беречь веру своих предков.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,46+0,04%
GBP23,17–0,01%
UAH0,630,00%
RON4,420,00%
RUB0,290,00%

Курс валют в MDL на 03.12.2017

Календарь — архив

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд