На прошедшей неделе Президент Молдовы находился с визитом в Гагаузии – в Комратском, Чадыр-Лунгском и Бессарбском районах

Рабочая повестка визита включала многочисленные встречи с местными администрациями, с рядовыми гражданами, с трудовыми коллективами.

В ходе поездки глава государства провел оценку социальных проектов, реализуемых через Благотворительный фонд первой леди ”Din Suflet”, Национальную кампанию «Люблю Молдову» и др.

Игровые площадки – детям

Игорь Додон посетил детские садики сел Дезгинжа, Бешалма и Конгаз, которые получили необходимую помощь в рамках национальной кампании по поддержке дошкольных учреждений страны, запущенной Фондом первой леди.

В ответ на обращения со стороны администрации и родителей, детские садики из Дезгинжи и Бешалмы получили мебель и детские игровые площадки, а детсад села Конгаз получил помощь для ремонта крыши. Как родители и дети, так и администрации детсадов поблагодарили за оказанную Фондом помощь в решении проблем, с которыми они сталкиваются.

Продолжать добрые дела

В ходе визита в регион президент Республики Молдова Игорь Додон посетил детский садик города Чадыр-Лунга, получившего от Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet» новые кроватки, мебель и холодильник.

Глава государства посетил также дошкольное учреждение села Исерлия, где при содействии Фонда была установлена детская игровая площадка, и детский сад «Аленка» в городе Бессарабка, получивший от фонда ”Din Suflet” мебель, аудиотехнику и дидактическую литературу.

«Профессии учителя и воспитателя заслуживают высокой оценки, в связи с этим считаю необходимым уравнять статус этой профессии со статусом государственного служащего, с достойной зарплатой и расширенными социальными гарантиями, предусмотренными для данных категорий», – подчеркнул Игорь Додон.

Верность Православию

Глава государства посетил также село Гайдар в Гагаузии. Президент страны принял участие в литургии в церкви Успения Пресвятой Богородицы и в освящении часовни в честь пророка Илии. Эта часовня была построена по инициативе жителей села, как свидетельство крепости их православной веры и традиции. Деньги на строительство часовни собирали вскладчину.

Игорь Додон поблагодарил жителей села во главе с примаром Ильей Киося за верность Православию. Глава государства отметил, что Гагаузия показывает пример всей Молдове, как надо беречь веру своих предков.