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Санду сказала «ДА» Нэстасе

Санду сказала «ДА» Нэстасе
23 ноября
00:00 2017
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Оппозиция намерена действовать по схеме, отработанной в 2016-м году

Майя Санду и Андрей Нэстасе оформили между собой отношения, о чем и сообщили в понедельник на пресс-конференции. Платформа «ДА» и партия «Действие и солидарность» создают блок, который назвали объединением «европейско-антиолигархических сил».

Таким образом, правая оппозиция объявила о начале подготовки к парламентским выборам 2018 года. «Мы намерены собрать все европейские и антиолигархические силы, в первую очередь те, с которыми мы участвовали в президентских выборах 2016 года. Также в платформу войдут уважаемые люди и представители гражданского общества», – делилась с журналистами своими планами Майя Санду. По ее словам, критериями отбора кандидатов в депутаты станут «неподкупность и меритократия». Слово умное, но употреблено не совсем к месту. Меритократия – это принцип управления, согласно которому у власти стоят самые достойные люди.

Андрей Нэстасе сообщил пришедшим на пресс-конференцию, что список народных избранников от платформы будет составляться на основе заключений экспертов и журналистов. Председатель Платформы «ДА» объявил, что существующий «клептократический» режим необходимо демонтировать. Не совсем понятно, кто займется этим почетным и нелегким делом в 2018 году. По результатам последнего социологического опроса, проведенного по заказу газеты «Тимпул», если бы сейчас прошли выборы в парламент, на них с 44,5% голосов победила бы Партия социалистов. За ней с большим отрывом идет Майя Санду с 22,9%. Что же до Андрея Нэстасе, то вряд ли его участие может кому-то помочь, что, кстати, продемонстрировали президентские выборы 2016 года, где он после громких заявлений вдруг добровольно вышел из избирательной гонки.

Александр ЧУДАК.

 

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