Воскресенье, 29 октября 2017, 06:33

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

«Русский след» в Кишиневе…

«Русский след» в Кишиневе…
26 октября
08:44 2017
Версия для печати Поделиться

Либералы призывают своих сторонников не участвовать в референдуме по отставке мэра

Либеральная партия намерена защищать «честь и достоинство зампредседателя политформирования Дорина Киртоакэ». Будет это осуществлено путем проведения агитации в пользу отставного кишиневского градоначальника. Об этом на пресс-конференции в понедельник объявил Михай Гимпу. 

Как всегда, в кознях против либералов председатель партии узрел русский след. Инициировал отставку Киртоакэ, оказывается, президент, который «дал Кремлю во время поездки в Сочи обещание подготовить столицу к выборам 2018 года и обеспечить на них победу пророссийских сил». Надо полагать, глава либералов считает, что раскрытые случаи коррупции при обустройстве городских автопарковок и передача их лоббируемой фирме – дело вторичное, яйца выеденного не стоит. И, разумеется, за это мэра наказывать нельзя, ведь у порога «русские танки».

Также Гимпу опечалился судьбой племянника: опальный мэр находится под домашним арестом, и потому не сможет участвовать в референдуме, намеченном на 19 ноября. Напомним, правые партии, в том числе и оппозиционные, отказались призвать своих сторонников выходить к избирательным участкам. С таким же обращением выступила и ЛП. Гимпу попросил людей либеральных взглядов во время референдума оставаться дома. Инициативу социалистов об окончательной отставке мэра поддержали только коммунисты, однако в агитационной кампании они принимать участие так же не будут.

Евгений ГОЛЬША.

 

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,310,00%
EUR20,100,00%
GBP22,730,00%
UAH0,640,00%
RON4,370,00%
RUB0,300,00%

Курс валют в MDL на 29.10.2017

Календарь — архив

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд