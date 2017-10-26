Либералы призывают своих сторонников не участвовать в референдуме по отставке мэра

Либеральная партия намерена защищать «честь и достоинство зампредседателя политформирования Дорина Киртоакэ». Будет это осуществлено путем проведения агитации в пользу отставного кишиневского градоначальника. Об этом на пресс-конференции в понедельник объявил Михай Гимпу.

Как всегда, в кознях против либералов председатель партии узрел русский след. Инициировал отставку Киртоакэ, оказывается, президент, который «дал Кремлю во время поездки в Сочи обещание подготовить столицу к выборам 2018 года и обеспечить на них победу пророссийских сил». Надо полагать, глава либералов считает, что раскрытые случаи коррупции при обустройстве городских автопарковок и передача их лоббируемой фирме – дело вторичное, яйца выеденного не стоит. И, разумеется, за это мэра наказывать нельзя, ведь у порога «русские танки».

Также Гимпу опечалился судьбой племянника: опальный мэр находится под домашним арестом, и потому не сможет участвовать в референдуме, намеченном на 19 ноября. Напомним, правые партии, в том числе и оппозиционные, отказались призвать своих сторонников выходить к избирательным участкам. С таким же обращением выступила и ЛП. Гимпу попросил людей либеральных взглядов во время референдума оставаться дома. Инициативу социалистов об окончательной отставке мэра поддержали только коммунисты, однако в агитационной кампании они принимать участие так же не будут.

Евгений ГОЛЬША.