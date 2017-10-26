Президентские амбиции теледивы могут превратить выборы в коммерческое шоу

До сих пор считалось, что участие в выборах, особенно президентских, — занятие очень обременительное с финансовой точки зрения. И если ты не планируешь победить, то это всего лишь выброшенные на ветер деньги. Системные партии вынуждены идти на расходы, потому что выдвижение кандидатов на выборы — их обязанность (иначе Минюст может отозвать регистрацию). Некоторые богатенькие дяди делали это ради тщеславия, чтобы посветиться. Пример такого самопиара подал предприниматель Брынцалов еще на заре девяностых. Выдвижение Ксении Собчак в президенты открывает новую эпоху в коммерческой составляющей выборов. Она попытается показать, что на них можно не только разориться, но и заработать. Попробуем проанализировать соотношение доходов и расходов самого экстравагантного кандидата стартующей кампании.

Начнем с расходов. Чтобы официально зарегистрироваться кандидатом, Ксении как самовыдвиженке потребуется собрать 300 тысяч подписей избирателей. В этом смысле ей придется сложнее, чем Явлинскому (ему — выдвиженцу от партии — достаточно 100 тысяч) и кандидатам от парламентских партий, не собирающим подписи вовсе.

При этом собрать все эти подписи только в Москве не получится. От одного субъекта Федерации можно сдавать не более 7500 подписей. Поэтому придется охватить хотя бы 40 регионов, а для надежности лучше — 50 (с учетом того, что часть автографов и подписных листов при проверке в ЦИК могут признать недействительными).

Соответственно, примерно в 50 областях и республиках потребуется арендовать офис и назначить начальника предвыборного штаба. Тому, в свою очередь, потребуется около сотни волонтеров для сбора подписей и десяток нотариусов — для визирования листов. Сами листы должны быть отпечатаны в типографии с официальными реквизитами.

Чтобы не утомлять детальным расчетом, прибегнем к «формуле Прохорова», выведенной в 2012 году: одна подпись — один доллар. В среднем, по минимуму.

Итак, $300 000 Ксении придется вынуть да положить сразу. Это — не считая собственно предвыборной агитации, расходы на которую согласно ст. 58 закона о выборах президента не должны превышать 400 миллионов рублей. Конечно, Собчак может себе это позволить. Если верить Forbes, в прошлом году она обладала капиталом в $2,1 млн. Однако зачем только тратить, если можно заработать?

Сегодня у Ксении есть три источника дохода: телевизионные проекты, публичные мероприятия и блогерство. При этом большинство экспертов полагают, что именно третий уже давно стал основным.

Заработок блогеров напрямую зависит от количества читателей и подписчиков. А теперь обратим внимание только на одну-единственную цифру. После объявления о том, что Ксения пойдет в президенты, число ее подписчиков в Инстаграме увеличилось на 1,2 миллиона. Было 4 млн — стало 5,2. Переведем это в рубли.

Если взглянуть на посты Ксении, то можно обратить внимание на то, что она записная модница и шопоголик. То сумочку купила, то туфельки. Фоточка, название фирмы-производителя и бутик, где можно купить такое чудо, — прилагаются. Только за эти покупки платит не Ксюша — платят ей.

Сколько может стоить такая реклама в блогосфере, нам рассказал управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис ТЕРЕХОВ:

— При публикациях в Инстаграме действует абстрактная форма расчета: миллион подписчиков — 100 тысяч рублей за пост. Но все зависит не только от численности аудитории, но и от калибра звезды: здесь может быть и двойной коэффициент, — пояснил эксперт.

Если говорить о Ксении, то согласно стандартной формуле расчета после выдвижения в президенты реклама одной сумочки в ее исполнении подорожала с 400 тысяч рублей до 520 тысяч. Но, как нам стало известно, кандидатский статус добавил и коэффициента: теперь такой пост от Ксюши стоит уже 900 тысяч. Добавилось и число заказчиков. Если раньше подобные посты в Ксюшином Инстаграме появлялись раза четыре-пять в месяц, то теперь с большой долей вероятности столько же будет за неделю. Ну понятно: для встречи с избирателями во вторник лучше подходит такая сумочка, а в среду должна быть совершенно другая. Включаем калькулятор: $300 000 отбиваются влет. И это мы еще не говорили об электронных кошельках, на которые пойдут пожертвования, и о проектах на YouTubе…

Но постойте! Неужели одна Ксюша такая умная? Почему тогда Зюганов не рекламирует в соцсети кремы для бритья и костюмы? Партия озолотилась бы. Ларчик открывается просто:

— Бренды не хотят связываться с политиками, им они рекламу своей продукции не предлагают, — поясняет Денис Терехов.

А Ксюша, в отличие от Геннадия Андреевича, попала точно в яблочко: она уже кандидат в президенты, то есть аудитория резко выросла, но еще не политик — бренды бегут к ней, а не от нее. Тем более что в коммерческом смысле она предельно точно определила свою предвыборную нишу: никакой идеологии, ни с какой партией. Простой человек. Современная молодая женщина. Кандидат против всех. Ай, молодец!

Кстати, а как тут у нас с законом? Может быть, блогеры что-то нарушают, собирая мелочь совковой лопатой? Ответ на этот вопрос дал интернет-омбудсмен Дмитрий МАРИНИЧЕВ:

— Обычно популярные блогеры, которые занимаются рекламой товаров (стоимость таких постов чаще всего колеблется в диапазоне от 300 тысяч до миллиона рублей), регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и платят оборотный налог — 6%. Грамотные люди так и делают, чтобы не иметь проблем с налоговой службой. Иначе могут возникнуть вопросы.

— ИП сам указывает сумму дохода, с которого платит налог. Есть ли возможность проверить правильность этой суммы?

— Как проверишь деньги, которые получены наличными, как проверить бартер? Здесь все на честности. Я не помню случаев, чтобы к блогеру, который формально выполняет российские законы, предъявлялись претензии.

— Обязан ли блогер указывать, что пост размещается на правах рекламы?

— Сделать селфи в новом платье или свитере и разместить его в Сети — это личная инициатива человека. Как отличить частную фотографию от рекламы бренда?..

В итоге Ксения Собчак вполне может не только украсить своим присутствием избирательную кампанию с известным исходом, но и неплохо заработать. Как говорится, миллион за улыбку. Если кто помнит одноименную пьесу, то там шла речь о ненужном украшательстве. Правда, в архитектуре, а не политике.

Михаил ЗУБОВ.