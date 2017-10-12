В группе риска прежде всего непривитые малыши — риск заразиться от больного у них составляет почти 100%

Опасная «летучая» инфекция, как называют корь эпидемио­логи, похоже, возвращается. Во всяком случае, за первое полу­годие этого года только в России зарегистрировано 127 заболев­ших, среди них 76 (60%) — дети младше 18 лет. Рост заболева­емости, если сравнивать с ана­логичным периодом прошлого года, в 2 раза! В июле ситуация только ухудшалась: число слу­чаев, подозрительных на корь, выросло.

Регистрируются и очаги группо­вых заболеваний корью в меди­цинских организациях с внутри­больничным заражением корью и в учреждениях социальной за­щиты».

Каковы причины очередной вспышки кори, на какие симпто­мы обращать внимание и чем спасаться от опасной инфекции?

От самой заразной болезни убережет прививка

Среди множества причин возвращения уже подзабытого вируса эпидемиологи вы­деляют четыре основные. Первая: появив­шаяся прослойка «незащищенного населе­ния против этой инфекции (98% заболевших корью — не привитые против данной инфек­ции и без сведений о прививках)». Вторая: «массовый отказ родителей от вакцинации своих детей против кори». Третья: «несво­евременное выявление больных корью и как следствие позднее начало проведения про­тивоэпидемических мероприятий в очаге». И четвертая — «массовый заезд трудовых мигрантов в Россию из бывших союзных республик, где прививкам перестали уделять пристальное внимание», как было в Союзе.

Все это называется од­ним словом «расслабились»: в России, да и в мире давно не было эпидемии кори, уносящей миллионы жиз­ней, в основном детей. Что касается нашей страны, то за последнюю четверть века о кори стали забы­вать не только сами люди, но и врачи. Целое поколение медработников с ней практи­чески не сталкивалось в своей клинической практике. Есть случаи, когда заболевшим корью врачи стави­ли совсем другой диагноз: «ОРВИ с аллер­гией» (симптомы действительно схожи) или просто: «Сыпь по всему телу». А это чревато распространением очень опасного вируса, что периодически и происходит.

Но это по-настоящему не встревожило санитарные службы. Хотя корь, по признанию самих эпидемиологов, очень опасное острое инфекционное заболевание и чаще всего по­ражает детей. Но признаки ее сейчас вряд ли кто-то назовет сразу, даже родители малень­ких детей. А знать их надо бы, чтобы не про­пустить опасное заболевание.

Характерные симптомы кори

У маленьких детей в первый же день поднимается температура, воспаляются сли­зистые оболочки носа, глаз, горла, а на коже появляется характерная сыпь. Позже темпе­ратура может повыситься и даже начаться лихорадка — в зависимости от тяжести за­болевания; появятся сухой кашель, заложен­ность носа, слизистые выделения из носа; покраснение горла. На второй-третий день кашель усиливается, становится более гру­бым, развиваются конъюнктивит, отечность век. На третий-пятый день болезни высыпа­ния могут быть более яркими и продолжаться до четырех дней. Вначале сыпь появляется за ушами, на спинке носа и в течение дня рас­пространяется на все лицо, затем шею, ча­стично на верхнюю часть груди. Высыпания увеличиваются в размерах и сливаются. К об­щему недомоганию добавляются боли в жи­воте, может быть понос. При более тяжелом течении болез­ни высыпания становятся еще более яркими, усиливается ин­токсикация — по­являются рвота, головные боли, ино­гда бред, галлюцинации, возможно усиленное возбуж­дение или, напротив, угнетение сознания. Температура может быть в пределах 38,5–39 градусов, при этом артериальное давление может снижаться, усиливаться сердцебие­ние, пойти кровь носом…

Что касается взрослых, привитых в дет­стве и заболевших корью, все эти симптомы выражены не так явно. Меньше поражается горло, спокойнее кашель. И интоксикация в период высыпаний нарастает медленнее. Из осложнений возможны бронхит и трахеит. И длительность заболевания примерно 6–7 дней.

Характерно: у детей в последний пери­од заболевания при соблюдении всех реко­мендаций врача состояние становится легче. Сыпь бледнеет: вначале на лице, затем на туловище, на конечностях. Через 7–10 дней высыпания полностью исчезают. Но такой исход, без осложнений, бывает далеко не всегда.

Как пояснили эпидемиологи, специфи­ческих препаратов от кори нет, а вот ослож­нения после нее бывают очень тяжелыми. Самым опасным осложнением кори являет­ся энцефалит (1 случай на 2 тыс. больных), самыми частыми — пневмония и бронхиты. Корь не случайно называют детской чумой: это одна из самых заразных болезней, из­вестных на сегодняшний день. Если человек, никогда не болевший корью и не привитый против нее, пообщается с больным, он забо­леет почти со стопроцентной вероятностью.

А теперь — внимание! Источником инфекции является заболевший человек. И совсем не важно, ребенок это или взрослый. Причем больной заразен на протяжении двух последних дней инкубационного периода и до четвертого дня, до появления высыпаний на коже. С пятого дня появления сыпи боль­ной считается незаразным. Но сроки эти относительны. Лучше поберечься на протя­жении всего периода болезни (8–10 дней). Заразиться можно и от когда-то привитого человека, у кого клинические симптомы кори стерты, но он тоже являются источником ин­фекции. Инкубационный период при кори со­ставляет 9–17 дней, но при введении имму­ноглобулина может затягиваться до 21 дня. Также при проведении экстренной вакци­нации в очагах инфекции контактным лицам инкубационный период может продлиться до 26 и даже до 30 дней.

А самый надежный способ уберечь сво­его ребенка от кори — прививка. Детям ее делают в 1 год и в 6 лет. И заболеваемость малышей сегодня специалисты связывают именно с отказами родителей от вакцинации своих детей.

Вирус скачет с этажа на этаж

Как пояснили специалисты, опасная инфекция кори быстро распространяется в закрытых помещениях. Причем не только в комнатах, офисах, но и «бродит» по кори­дорам и перемещается на другие этажи по вентиляционным трубам. Может даже про­никать в соседние помещения. Передается этот вирус только воздушно-капельным пу­тем — при чихании, кашле или разговоре. Редко — контактным путем (через пред­меты, на которые попали капельки слю­ны). Вирус не выживает во внешней среде, быстро погибает, но обладает высокой ле­тучестью. Если корью заболел человек на первом этаже, то восприимчивые соседи подхватят его и на десятом. А если инфи­цированный в последние 2 дня инкубаци­онного периода проедет в общественном транспорте, то он способен заразить всех попутчиков, будь то автобус, троллейбус или вагон метро.

Правда, к счастью, вирус не обладает устойчивостью и быстро погибает во внеш­ней среде. Он чувствителен к ультрафиолету, при высыхании погибает мгновенно, а в ка­пельках слюны при дневном свете сохраняет жизнеспособность до 30 минут.

СПРАВКА “МК” В 60-е годы прошлого столетия корь была одной из 10 наиболее распространенных причин смер­ти детей. По данным ВОЗ, в мире заболевало до 30 млн детей в год, из них до 500 тыс. умирало. Массовая вакцинация про­тив кори с включением ее в национальные календари в развитых странах позволила до­вести до минимума заболеваемость корью. В СССР массовая вакцинация против кори началась в 1967 году, и к 90-м годам заболе­ваемость была практически сведена к мини­муму и ликвидирована смертность от нее. А в результате заболеваемость корью в СССР снизилась в 650 раз! А самый низкий показа­тель был в 2001 году. Такой невиданный успех был связан с проведением плановой иммунизации с акцентом на вакцинацию де­тей.

Так что управа на корь есть. И сегодня в нашей стране вакцинация против кори яв­ляется одной из основных прививок, прово­димых в детском возрасте. Она включена в Национальный календарь прививок. Но, учитывая тот факт, что корь возвращается, календарем прививок предусмотрена так­же вакцинация всех подростков и взрослых до 35 лет и групп риска до 55 лет, ранее не переболевших и не привитых против кори (не получивших две дозы вакцины).

Отечественный и зарубежный опыт по­казывают: вакцинопрофилактику против кори надо продолжать и дальше и охватывать ею не менее 96% детей. В противном случае произойдет возврат инфекций и возникнут тяжелые эпидемии, в которые вовлекаются не только дети, но и не переболевшие и не привитые взрослые.

В РФ ситуацию с заболеваемостью ко­рью до сих пор все же удавалось удерживать в границах допустимого благодаря иммуниза­ции 95% населения. А случаи заболевания от­мечались только в тех группах населения, где было много отказов от прививок. Сегодня все чаще отмечаются и случаи «завоза» инфекции мигрантами, а также людьми, путешествую­щими по странам с неблагополучной эпиде­миологической ситуацией по кори. Поэтому специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пройти дополнительную иммунизацию против кори всем не привитым детям и подросткам, а также взрослым, в том числе относящимся к социально-профессиональным группам ри­ска. Кроме того, наши эксперты рекомендуют гражданам учитывать сложившуюся эпидеми­ологическую ситуацию с инфекциями в мире при принятии решения о поездке в ту или иную страну.

Что касается кори, поездка даже в евро­пейские страны сегодня небезопасна. Повы­шенная заболеваемость регистрируется в 38 странах, а заболевших пациентов уже более 21 тысячи. По официальным данным, лиди­рует Франция (12 699 случаев); затем Испа­ния (2261); Румыния (1619); Италия (1500); Германия (1193 случая).

Роспотребнадзор более жестко стал вести санитарно-карантинный контроль за въездом иностранных граждан в пунктах про­пуска через государственную границу в Рос­сию. Все это помогает снизить завоз и рас­пространение на территории нашей страны инфекционных болезней. Ежегодно в пунктах пропуска через государственную границу РФ сотрудники этой службы досматривают по­рядка 21 млн человек на наличие признаков инфекционных болезней. И не зря. Выявля­ются тысячи носителей инфекционных забо­леваний, в том числе различных тропических инфекций.

А «особо забывчивым гражданам» Ро­спотребнадзор напоминает: в поездках за рубеж их могут подстерегать опасные ин­фекции. Поэтому идеально при планиро­вании поездок за рубеж заблаговременно уточнить: какова там эпидемиологическая обстановка. Сделать это можно как в управ­лениях Роспотребнадзора субъектов РФ, так и у туроператоров.

…Интересный ход в целях мотивации родителей делать своим детям прививки придумали в Австралии. Там детские посо­бия стали выплачивать только тем, кто при­вил своих детей. И эта политика («пособия только после прививок») сработала: в этом году было привито на 200 тысяч детей боль­ше, чем в прошлом.

Александра ЗИНОВЬЕВА.