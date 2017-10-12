КОРЬ: ЭПИДЕМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
В группе риска прежде всего непривитые малыши — риск заразиться от больного у них составляет почти 100%
Опасная «летучая» инфекция, как называют корь эпидемиологи, похоже, возвращается. Во всяком случае, за первое полугодие этого года только в России зарегистрировано 127 заболевших, среди них 76 (60%) — дети младше 18 лет. Рост заболеваемости, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в 2 раза! В июле ситуация только ухудшалась: число случаев, подозрительных на корь, выросло.
Регистрируются и очаги групповых заболеваний корью в медицинских организациях с внутрибольничным заражением корью и в учреждениях социальной защиты».
Каковы причины очередной вспышки кори, на какие симптомы обращать внимание и чем спасаться от опасной инфекции?
От самой заразной болезни убережет прививка
Среди множества причин возвращения уже подзабытого вируса эпидемиологи выделяют четыре основные. Первая: появившаяся прослойка «незащищенного населения против этой инфекции (98% заболевших корью — не привитые против данной инфекции и без сведений о прививках)». Вторая: «массовый отказ родителей от вакцинации своих детей против кори». Третья: «несвоевременное выявление больных корью и как следствие позднее начало проведения противоэпидемических мероприятий в очаге». И четвертая — «массовый заезд трудовых мигрантов в Россию из бывших союзных республик, где прививкам перестали уделять пристальное внимание», как было в Союзе.
Все это называется одним словом «расслабились»: в России, да и в мире давно не было эпидемии кори, уносящей миллионы жизней, в основном детей. Что касается нашей страны, то за последнюю четверть века о кори стали забывать не только сами люди, но и врачи. Целое поколение медработников с ней практически не сталкивалось в своей клинической практике. Есть случаи, когда заболевшим корью врачи ставили совсем другой диагноз: «ОРВИ с аллергией» (симптомы действительно схожи) или просто: «Сыпь по всему телу». А это чревато распространением очень опасного вируса, что периодически и происходит.
Но это по-настоящему не встревожило санитарные службы. Хотя корь, по признанию самих эпидемиологов, очень опасное острое инфекционное заболевание и чаще всего поражает детей. Но признаки ее сейчас вряд ли кто-то назовет сразу, даже родители маленьких детей. А знать их надо бы, чтобы не пропустить опасное заболевание.
Характерные симптомы кори
У маленьких детей в первый же день поднимается температура, воспаляются слизистые оболочки носа, глаз, горла, а на коже появляется характерная сыпь. Позже температура может повыситься и даже начаться лихорадка — в зависимости от тяжести заболевания; появятся сухой кашель, заложенность носа, слизистые выделения из носа; покраснение горла. На второй-третий день кашель усиливается, становится более грубым, развиваются конъюнктивит, отечность век. На третий-пятый день болезни высыпания могут быть более яркими и продолжаться до четырех дней. Вначале сыпь появляется за ушами, на спинке носа и в течение дня распространяется на все лицо, затем шею, частично на верхнюю часть груди. Высыпания увеличиваются в размерах и сливаются. К общему недомоганию добавляются боли в животе, может быть понос. При более тяжелом течении болезни высыпания становятся еще более яркими, усиливается интоксикация — появляются рвота, головные боли, иногда бред, галлюцинации, возможно усиленное возбуждение или, напротив, угнетение сознания. Температура может быть в пределах 38,5–39 градусов, при этом артериальное давление может снижаться, усиливаться сердцебиение, пойти кровь носом…
Что касается взрослых, привитых в детстве и заболевших корью, все эти симптомы выражены не так явно. Меньше поражается горло, спокойнее кашель. И интоксикация в период высыпаний нарастает медленнее. Из осложнений возможны бронхит и трахеит. И длительность заболевания примерно 6–7 дней.
Характерно: у детей в последний период заболевания при соблюдении всех рекомендаций врача состояние становится легче. Сыпь бледнеет: вначале на лице, затем на туловище, на конечностях. Через 7–10 дней высыпания полностью исчезают. Но такой исход, без осложнений, бывает далеко не всегда.
Как пояснили эпидемиологи, специфических препаратов от кори нет, а вот осложнения после нее бывают очень тяжелыми. Самым опасным осложнением кори является энцефалит (1 случай на 2 тыс. больных), самыми частыми — пневмония и бронхиты. Корь не случайно называют детской чумой: это одна из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Если человек, никогда не болевший корью и не привитый против нее, пообщается с больным, он заболеет почти со стопроцентной вероятностью.
А теперь — внимание! Источником инфекции является заболевший человек. И совсем не важно, ребенок это или взрослый. Причем больной заразен на протяжении двух последних дней инкубационного периода и до четвертого дня, до появления высыпаний на коже. С пятого дня появления сыпи больной считается незаразным. Но сроки эти относительны. Лучше поберечься на протяжении всего периода болезни (8–10 дней). Заразиться можно и от когда-то привитого человека, у кого клинические симптомы кори стерты, но он тоже являются источником инфекции. Инкубационный период при кори составляет 9–17 дней, но при введении иммуноглобулина может затягиваться до 21 дня. Также при проведении экстренной вакцинации в очагах инфекции контактным лицам инкубационный период может продлиться до 26 и даже до 30 дней.
А самый надежный способ уберечь своего ребенка от кори — прививка. Детям ее делают в 1 год и в 6 лет. И заболеваемость малышей сегодня специалисты связывают именно с отказами родителей от вакцинации своих детей.
Вирус скачет с этажа на этаж
Как пояснили специалисты, опасная инфекция кори быстро распространяется в закрытых помещениях. Причем не только в комнатах, офисах, но и «бродит» по коридорам и перемещается на другие этажи по вентиляционным трубам. Может даже проникать в соседние помещения. Передается этот вирус только воздушно-капельным путем — при чихании, кашле или разговоре. Редко — контактным путем (через предметы, на которые попали капельки слюны). Вирус не выживает во внешней среде, быстро погибает, но обладает высокой летучестью. Если корью заболел человек на первом этаже, то восприимчивые соседи подхватят его и на десятом. А если инфицированный в последние 2 дня инкубационного периода проедет в общественном транспорте, то он способен заразить всех попутчиков, будь то автобус, троллейбус или вагон метро.
Правда, к счастью, вирус не обладает устойчивостью и быстро погибает во внешней среде. Он чувствителен к ультрафиолету, при высыхании погибает мгновенно, а в капельках слюны при дневном свете сохраняет жизнеспособность до 30 минут.
СПРАВКА “МК” В 60-е годы прошлого столетия корь была одной из 10 наиболее распространенных причин смерти детей. По данным ВОЗ, в мире заболевало до 30 млн детей в год, из них до 500 тыс. умирало. Массовая вакцинация против кори с включением ее в национальные календари в развитых странах позволила довести до минимума заболеваемость корью. В СССР массовая вакцинация против кори началась в 1967 году, и к 90-м годам заболеваемость была практически сведена к минимуму и ликвидирована смертность от нее. А в результате заболеваемость корью в СССР снизилась в 650 раз! А самый низкий показатель был в 2001 году. Такой невиданный успех был связан с проведением плановой иммунизации с акцентом на вакцинацию детей.
Так что управа на корь есть. И сегодня в нашей стране вакцинация против кори является одной из основных прививок, проводимых в детском возрасте. Она включена в Национальный календарь прививок. Но, учитывая тот факт, что корь возвращается, календарем прививок предусмотрена также вакцинация всех подростков и взрослых до 35 лет и групп риска до 55 лет, ранее не переболевших и не привитых против кори (не получивших две дозы вакцины).
Отечественный и зарубежный опыт показывают: вакцинопрофилактику против кори надо продолжать и дальше и охватывать ею не менее 96% детей. В противном случае произойдет возврат инфекций и возникнут тяжелые эпидемии, в которые вовлекаются не только дети, но и не переболевшие и не привитые взрослые.
В РФ ситуацию с заболеваемостью корью до сих пор все же удавалось удерживать в границах допустимого благодаря иммунизации 95% населения. А случаи заболевания отмечались только в тех группах населения, где было много отказов от прививок. Сегодня все чаще отмечаются и случаи «завоза» инфекции мигрантами, а также людьми, путешествующими по странам с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори. Поэтому специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пройти дополнительную иммунизацию против кори всем не привитым детям и подросткам, а также взрослым, в том числе относящимся к социально-профессиональным группам риска. Кроме того, наши эксперты рекомендуют гражданам учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с инфекциями в мире при принятии решения о поездке в ту или иную страну.
Что касается кори, поездка даже в европейские страны сегодня небезопасна. Повышенная заболеваемость регистрируется в 38 странах, а заболевших пациентов уже более 21 тысячи. По официальным данным, лидирует Франция (12 699 случаев); затем Испания (2261); Румыния (1619); Италия (1500); Германия (1193 случая).
Роспотребнадзор более жестко стал вести санитарно-карантинный контроль за въездом иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу в Россию. Все это помогает снизить завоз и распространение на территории нашей страны инфекционных болезней. Ежегодно в пунктах пропуска через государственную границу РФ сотрудники этой службы досматривают порядка 21 млн человек на наличие признаков инфекционных болезней. И не зря. Выявляются тысячи носителей инфекционных заболеваний, в том числе различных тропических инфекций.
А «особо забывчивым гражданам» Роспотребнадзор напоминает: в поездках за рубеж их могут подстерегать опасные инфекции. Поэтому идеально при планировании поездок за рубеж заблаговременно уточнить: какова там эпидемиологическая обстановка. Сделать это можно как в управлениях Роспотребнадзора субъектов РФ, так и у туроператоров.
…Интересный ход в целях мотивации родителей делать своим детям прививки придумали в Австралии. Там детские пособия стали выплачивать только тем, кто привил своих детей. И эта политика («пособия только после прививок») сработала: в этом году было привито на 200 тысяч детей больше, чем в прошлом.
Александра ЗИНОВЬЕВА.
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