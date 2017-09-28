В Кишиневе могут объединить автобусный и троллейбусный парки

На каждом заседании Муниципального совета Кишинева можно наблюдать бои местного значения, которые со временем перерастают в общереспубликанские.

Нечто подобное можно было наблюдать и во вторник, когда нашла коса на камень, а точнее консильеры-социалисты разбирались с «подвигами» либералов.

Более четырех лет в столице обсуждается возможность внедрения электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение не то что близко к реализации, но начинает приобретать какие-то конкретные очертания. В мэрии девятого октября пройдут общественные слушания с участием специалистов из Украины и Румынии, на которых обсудят возможность замены разовых проездных билетов на электронные карты. Идею поддержали все, даже либералы, при этом они не преминули заметить, что задумка родилась в недрах их фракции. Правда, за четыре года в мэрии не появилось плана внедрения инициативы в жизнь. Социалисты со своей стороны отметили: электронная оплата проезда возможна, но для этого необходимо объединить автобусный и троллейбусный парки, и самое главное – разогнать полностью, до последнего клерка, столичное Управление общественного транспорта. Лишь новые люди могут в Кишиневе сделать что-то реально полезное, а не грести под себя все, как экскаватор.

Александр БОЦ.