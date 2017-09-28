В Государственной думе заседают сектанты?

Начать писать и говорить об этом нужно было еще в мае, когда депутат Госдумы Ната­лья Поклонская вышла в День Победы на всенародную акцию «Бессмертный полк» с портре­том императора Николая II. Его портрет среди «бессмертного полка» выглядел, мягко гово­ря, неуместно. Почему Поклон­ская вышла с ним, а не с дедом своим или прадедом, погибши­ми на фронтах?

Ответ на этот вопрос объясня­ет все последующие события, происходившие — и продол­жающие происходить — вокруг «Матильды». Все дело в том, что бывший прокурор Крыма исповедует специфическое ре­лигиозное течение — царебо­жие.

Царебожие — учение о царе-искупителе Николае II, возникшее в 30-х годах прошло­го века в православии. Оно строится на те­зисе о том, что убийство царя и его семьи — сакральная жертва за триста лет грехов русского народа. Николай II искупил эти грехи, пожертвовав собой и своей семьей и приняв смерть от евреев-большевиков. Николай II в царебожии уподобляется Ии­сусу Христу. Христос принес себя в жерт­ву за всех людей, а Николай, отрекшись от престола, принес себя в жертву за русский народ.

Христианскому учению эта идея проти­воречит в корне. Искупитель в христианстве только один — Иисус Христос.

Называя Николая II искупителем, царебож­ники умаляют искупительный подвиг Христа. С позиций православия это ересь и кощун­ство, а царебожники — еретики. Многие православные авторитеты называют их сек­той. Однако явного раскола по этой линии в православном сообществе пока нет.

До скандала с «Матильдой» царебож­ники воспринимались иерархами РПЦ как заблудшие, но безобидные прихожане, от­казывающиеся, например, от ИНН по той причине, что в них «зашифрованы жидома­сонские символы».

Сейчас, когда поднятая ими кампания за запрет «Матильды» идет уже полным хо­дом, кинотеатры отказываются от показа, а правоохранители ежедневно ищут взрывные устройства в десятках торговых центров, школ, офисных зданий, царебожники не ка­жутся безобидными.

Уже понятно, что их много, они агрес­сивны, у них есть финансирование, есть пиарщики, и они будут препятствовать «Ма­тильде» всеми способами, включая крими­нальные и насильственные, действуя при этом в нормах своих религиозных представ­лений.

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Сами царебожники так себя не называ­ют, им это имя дали их критики.

Есть несколько разных религиозных групп, объединяющихся вокруг разных лидеров-вождей-авторитетов. В Интерне­те мелькают такие их названия, как «Сорок сороков», «Царский крест», «Православные фашисты», «Христианское государство — Святая Русь», «Союз православных хоруг­веносцев», но самые известные — «Царская православная церковь» и «Святейший пра­вительствующий синод».

Общая для всех царебожников черта — воинствующий антисемитизм. Она скрыва­ется, но не слишком тщательно. Царебож­ники искренне верят, что Николая II убили хасиды, причем это было ритуальное убий­ство, нацеленное на разрушение русского народа-богоносца.

Духовный центр царебожников — в Ека­теринбурге, где была расстреляна царская семья. Это монастырь Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, насельни­ком которого одно время был нынешний ду­ховник Натальи Поклонской отец Сергий.

В Сети есть ее фотографии с отцом Сергием. Упоминается, что два года назад он венчал ее с неким работником прокура­туры.

Как ни странно, но настоящее имя отца Сергия — Николай Романов. Такое вот удивительное совпадение. Сам он не дает интервью. Судя по информации, которую можно найти в Интернете, ему чуть больше 60 лет, он окончил училище МВД, имел три судимости, в середине 80-х был осужден за убийство, отбывал 13 лет в тагильской коло­нии.

С Ганиной Ямы отец Сергий ушел в 2002 году, чтоб строить женское подворье мона­стыря в Среднеуральске. Построил. Теперь там Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спори­тельница хлебов». Те, кто был в монастыре, рассказывают, что там и сейчас продолжа­ется масштабная стройка — очевидно, у мо­настыря есть деньги.

«Почему бывший убийца — священник? Канонически это невозможно. Тут вопрос к РПЦ, но на него не будет ответа, потому что все как всегда упрется в деньги, кото­рые жертвуют отцу Сергию в огромных ко­личествах его могущественные почитатели, — рассказала женщина, побывавшая не так давно в монастыре. — У них цель — создать православное государство. Вокруг отца Сер­гия — мощная концентрация самых разных людей, они едут к нему со всех концов. Из разных городов организуются паломниче­ства к о. Сергию как к старцу. Я была в «Спо­рительнице» — там все строится. И не только там. У отца Сергия много подконтрольных ему храмов и поселений».

С отцом Сергием, кстати, связана не­давняя история с учениками гимназии из Екатеринбурга, которых привезли в «Спо­рительницу хлебов» на экскурсию. Они там попали на «отчитку». Отец Сергий изгонял бесов, и школьники были очень напуганы, потому что люди лаяли, катались по полу, бросались друг на друга — сцена, короче, была ужасная. Об этом случае писали мно­гие СМИ. Но мало кто упомянул, что отчитку проводил духовник депутата Госдумы По­клонской.

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Достоверно неизвестно, каким путем и когда пришла к царебожию Наталья Поклон­ская. Сначала пришла, а уже потом царебож­ники продвинули ее на должность прокурора Крыма и следом в Госдуму? Или, наоборот, она сначала стала прокурором, а потом уже прониклась царебожием?

Ясно, что не она является духовным лидером этого религиозного течения — ли­деры там другие. Она — медийная фигура, милое женское лицо царебожия.

Близкий к министерству культуры источ­ник объяснил нам, что никакой «Матильды» не было бы и в помине, если бы в министер­стве знали, что есть такая штука — царебо­жие, фактически секта, имеющая множество последователей. Никто бы не стал дразнить гусей красивым, но проходным фильмом про любовный роман Николая II, без которого отечественное киноискусство прекрасно могло обойтись.

Почему не знали? Сложный вопрос.

Наши источники считают: причина в том, что РПЦ прятала голову в песок. Замалчива­ла, что в церкви зреет раскол. Если бы РПЦ его признала и с ним боролась, высказыва­ла прямо и недвусмысленно свою позицию, говорила, что царебожие — ересь, посколь­ку противоречит христианству, то государ­ственные чиновники обходили бы стороной больные точки, появившиеся в православном сообществе. Не бередили бы их. Но они же не знали, где эти больные точки. Они даже не знали, что больные точки вообще есть.

Надо заметить, что патриарх Кирилл и сейчас молчит — это уже после поджогов ав­томобилей, листовок «За «Матильду» гореть», протараненного кинотеатра, бесконечных эвакуаций торговых центров и угрожающих интервью «православных ваххабитов», опу­бликованных в нескольких изданиях.

Комментируют происходящее только спикеры РПЦ, отвечающие за связи с обще­ственностью. Но у них главный вектор — от­межеваться. Точно так же, как мусульман­ское духовенство после ужасных терактов говорит: «Мусульмане не могли такое сде­лать, это не мусульмане», православные спикеры подчеркивают, что насильственные действия противников «Матильды» невоз­можны для православных.

«Православные верующие или назы­вающие себя православными активистами не имеют права угрожать жизни и здоровью людей, в том числе зрителям кинотеатров, которые пойдут на фильм «Матильда», — заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В том же ключе высказался Владимир Легойда, председатель того же синодаль­ного отдела: «Не только православному хри­стианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогла­сие с чем-либо способом, опасным для жиз­ни и здоровья ни в чем не повинных людей. Подобные действия одинаково чужды миро­воззрению любого верующего человека».

Ну а если верующий человек все-таки выражает свое несогласие опасным для других людей способом? По логике спике­ров РПЦ, он, значит, неверующий. А если он неверующий, то и РПЦ тут ни при чем. Как говорят нежелающие убирать за своим псом хозяева, «собака не наша».

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Если царебожники все-таки добьются запрета «Матильды», их позиции среди пра­вославных резко усилятся, а позиции патри­арха Кирилла, соответственно, ослабнут. Ве­роятно, в иерархии РПЦ будут происходить какие-то изменения — во всяком случае, будут попытки их провести. В любом случае создание православного государства, кото­рое царебожники считают своей целью, так или иначе окажется на повестке дня.

Для нашего государства — это разруши­тельная идея. Что будут делать в православ­ном государстве Дагестан, Чечня, Ингуше­тия, Татарстан, Тыва, Калмыкия, Бурятия?..

Проходное кино для широкого зрителя без глубоких смыслов — костюмированная мелодрама, «историческая» лав-стори — во­лей случая вдруг оказалось для православ­ного духовенства и связанного с ним чинов­ничества «проверкой на вшивость».

Каким образом она будет пройдена? Пока непонятно. Судя по молчанию первых лиц, решение еще не принято.

Юлия КАЛИНИНА.