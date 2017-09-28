ПОКЛОНСКОЙ МАНИПУЛИРУЕТ НИКОЛАЙ РОМАНОВ
В Государственной думе заседают сектанты?
Начать писать и говорить об этом нужно было еще в мае, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла в День Победы на всенародную акцию «Бессмертный полк» с портретом императора Николая II. Его портрет среди «бессмертного полка» выглядел, мягко говоря, неуместно. Почему Поклонская вышла с ним, а не с дедом своим или прадедом, погибшими на фронтах?
Ответ на этот вопрос объясняет все последующие события, происходившие — и продолжающие происходить — вокруг «Матильды». Все дело в том, что бывший прокурор Крыма исповедует специфическое религиозное течение — царебожие.
Царебожие — учение о царе-искупителе Николае II, возникшее в 30-х годах прошлого века в православии. Оно строится на тезисе о том, что убийство царя и его семьи — сакральная жертва за триста лет грехов русского народа. Николай II искупил эти грехи, пожертвовав собой и своей семьей и приняв смерть от евреев-большевиков. Николай II в царебожии уподобляется Иисусу Христу. Христос принес себя в жертву за всех людей, а Николай, отрекшись от престола, принес себя в жертву за русский народ.
Христианскому учению эта идея противоречит в корне. Искупитель в христианстве только один — Иисус Христос.
Называя Николая II искупителем, царебожники умаляют искупительный подвиг Христа. С позиций православия это ересь и кощунство, а царебожники — еретики. Многие православные авторитеты называют их сектой. Однако явного раскола по этой линии в православном сообществе пока нет.
До скандала с «Матильдой» царебожники воспринимались иерархами РПЦ как заблудшие, но безобидные прихожане, отказывающиеся, например, от ИНН по той причине, что в них «зашифрованы жидомасонские символы».
Сейчас, когда поднятая ими кампания за запрет «Матильды» идет уже полным ходом, кинотеатры отказываются от показа, а правоохранители ежедневно ищут взрывные устройства в десятках торговых центров, школ, офисных зданий, царебожники не кажутся безобидными.
Уже понятно, что их много, они агрессивны, у них есть финансирование, есть пиарщики, и они будут препятствовать «Матильде» всеми способами, включая криминальные и насильственные, действуя при этом в нормах своих религиозных представлений.
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Сами царебожники так себя не называют, им это имя дали их критики.
Есть несколько разных религиозных групп, объединяющихся вокруг разных лидеров-вождей-авторитетов. В Интернете мелькают такие их названия, как «Сорок сороков», «Царский крест», «Православные фашисты», «Христианское государство — Святая Русь», «Союз православных хоругвеносцев», но самые известные — «Царская православная церковь» и «Святейший правительствующий синод».
Общая для всех царебожников черта — воинствующий антисемитизм. Она скрывается, но не слишком тщательно. Царебожники искренне верят, что Николая II убили хасиды, причем это было ритуальное убийство, нацеленное на разрушение русского народа-богоносца.
Духовный центр царебожников — в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. Это монастырь Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, насельником которого одно время был нынешний духовник Натальи Поклонской отец Сергий.
В Сети есть ее фотографии с отцом Сергием. Упоминается, что два года назад он венчал ее с неким работником прокуратуры.
Как ни странно, но настоящее имя отца Сергия — Николай Романов. Такое вот удивительное совпадение. Сам он не дает интервью. Судя по информации, которую можно найти в Интернете, ему чуть больше 60 лет, он окончил училище МВД, имел три судимости, в середине 80-х был осужден за убийство, отбывал 13 лет в тагильской колонии.
С Ганиной Ямы отец Сергий ушел в 2002 году, чтоб строить женское подворье монастыря в Среднеуральске. Построил. Теперь там Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Те, кто был в монастыре, рассказывают, что там и сейчас продолжается масштабная стройка — очевидно, у монастыря есть деньги.
«Почему бывший убийца — священник? Канонически это невозможно. Тут вопрос к РПЦ, но на него не будет ответа, потому что все как всегда упрется в деньги, которые жертвуют отцу Сергию в огромных количествах его могущественные почитатели, — рассказала женщина, побывавшая не так давно в монастыре. — У них цель — создать православное государство. Вокруг отца Сергия — мощная концентрация самых разных людей, они едут к нему со всех концов. Из разных городов организуются паломничества к о. Сергию как к старцу. Я была в «Спорительнице» — там все строится. И не только там. У отца Сергия много подконтрольных ему храмов и поселений».
С отцом Сергием, кстати, связана недавняя история с учениками гимназии из Екатеринбурга, которых привезли в «Спорительницу хлебов» на экскурсию. Они там попали на «отчитку». Отец Сергий изгонял бесов, и школьники были очень напуганы, потому что люди лаяли, катались по полу, бросались друг на друга — сцена, короче, была ужасная. Об этом случае писали многие СМИ. Но мало кто упомянул, что отчитку проводил духовник депутата Госдумы Поклонской.
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Достоверно неизвестно, каким путем и когда пришла к царебожию Наталья Поклонская. Сначала пришла, а уже потом царебожники продвинули ее на должность прокурора Крыма и следом в Госдуму? Или, наоборот, она сначала стала прокурором, а потом уже прониклась царебожием?
Ясно, что не она является духовным лидером этого религиозного течения — лидеры там другие. Она — медийная фигура, милое женское лицо царебожия.
Близкий к министерству культуры источник объяснил нам, что никакой «Матильды» не было бы и в помине, если бы в министерстве знали, что есть такая штука — царебожие, фактически секта, имеющая множество последователей. Никто бы не стал дразнить гусей красивым, но проходным фильмом про любовный роман Николая II, без которого отечественное киноискусство прекрасно могло обойтись.
Почему не знали? Сложный вопрос.
Наши источники считают: причина в том, что РПЦ прятала голову в песок. Замалчивала, что в церкви зреет раскол. Если бы РПЦ его признала и с ним боролась, высказывала прямо и недвусмысленно свою позицию, говорила, что царебожие — ересь, поскольку противоречит христианству, то государственные чиновники обходили бы стороной больные точки, появившиеся в православном сообществе. Не бередили бы их. Но они же не знали, где эти больные точки. Они даже не знали, что больные точки вообще есть.
Надо заметить, что патриарх Кирилл и сейчас молчит — это уже после поджогов автомобилей, листовок «За «Матильду» гореть», протараненного кинотеатра, бесконечных эвакуаций торговых центров и угрожающих интервью «православных ваххабитов», опубликованных в нескольких изданиях.
Комментируют происходящее только спикеры РПЦ, отвечающие за связи с общественностью. Но у них главный вектор — отмежеваться. Точно так же, как мусульманское духовенство после ужасных терактов говорит: «Мусульмане не могли такое сделать, это не мусульмане», православные спикеры подчеркивают, что насильственные действия противников «Матильды» невозможны для православных.
«Православные верующие или называющие себя православными активистами не имеют права угрожать жизни и здоровью людей, в том числе зрителям кинотеатров, которые пойдут на фильм «Матильда», — заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В том же ключе высказался Владимир Легойда, председатель того же синодального отдела: «Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей. Подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека».
Ну а если верующий человек все-таки выражает свое несогласие опасным для других людей способом? По логике спикеров РПЦ, он, значит, неверующий. А если он неверующий, то и РПЦ тут ни при чем. Как говорят нежелающие убирать за своим псом хозяева, «собака не наша».
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Если царебожники все-таки добьются запрета «Матильды», их позиции среди православных резко усилятся, а позиции патриарха Кирилла, соответственно, ослабнут. Вероятно, в иерархии РПЦ будут происходить какие-то изменения — во всяком случае, будут попытки их провести. В любом случае создание православного государства, которое царебожники считают своей целью, так или иначе окажется на повестке дня.
Для нашего государства — это разрушительная идея. Что будут делать в православном государстве Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Тыва, Калмыкия, Бурятия?..
Проходное кино для широкого зрителя без глубоких смыслов — костюмированная мелодрама, «историческая» лав-стори — волей случая вдруг оказалось для православного духовенства и связанного с ним чиновничества «проверкой на вшивость».
Каким образом она будет пройдена? Пока непонятно. Судя по молчанию первых лиц, решение еще не принято.
Юлия КАЛИНИНА.