Доктор Константин Терновой: «До 70% утраченных функций можно восстановить»

По статистике, вовремя начатая реабилитация (в течение трех месяцев после инсульта) позволяет восстановить до 70% утраченных функций. О том, как грамотно проводить реабилитационные мероприятия таких тяжелых больных, нам рассказал заведующий отделением Центра медицинской реабилитации Университетской клинической больницы №2 (г. Москва), травматолог-ортопед, мануальный терапевт Константин ТЕРНОВОЙ.

— Каждый второй пациент нашего центра — после инсульта; еще 30% — люди после операции по замене сустава, а 10% — молодежь, в основном байкеры, гонщики, поклонники экстремальных видов спорта, которые получают множественные травмы и повреждения внутренних органов. Средний возраст наших пациентов — 76 лет, а самому возрастному — 93, — говорит Константин Сергеевич.— Основная задача наших врачей — научить этих людей заново ходить, двигаться, обслуживать себя. Сотрудники нашего центра прошли обучение за рубежом, за что огромное спасибо ректору Сеченовского университета академику Петру Глыбочко. Для реабилитации мы используем и современные западные технологии, и традиционные методики восточной медицины, которые применяются на протяжении нескольких тысячелетий. Сегодня есть масса тренажеров, которые позволяют возвращать различные функции, утраченные в результате инсульта, черепно-мозговых и спинальных травм. Например, многим пациентам очень важно развивать мелкую моторику рук. Поверьте, им совершенно не важно, стала ли их рука кривой, скрюченной, некрасивой. Главное, чтобы она работала, а значит, нужно учить пальцы, кисти двигаться заново, для чего есть простейшие конструкторы, напоминающие детские. Есть специальный тренажер в виде лесенки с возможностью регулировки высоты ступеней и постепенного повышения нагрузок — он помогает учиться ходить. Или, например, тренажер для разработки верхних конечностей с возможностью биологической обратной связи (БОС). Пациент вставляет нерабочую руку в специальную манжету и начинает играть с помощью джойстика в компьютерную игру — система сама понимает, когда нужно увеличить сопротивляемость тренажера или, наоборот, помочь человеку. А врачи судят о том, как восстанавливается конечность, по тому, сколько пиратов убил пациент во время игры. Для нижних конечностей существуют другие тренажеры. Например, есть робот-тренажер, позволяющий подвесить пациента «на развес» несколько сантиметров от пола, тем самым уменьшив его вес на 30%. Так мы учим ходить людей после перенесенной операции по замене сустава, а также после травм, инсультов. Даже тех, кто, возможно, уже никогда не пойдет.

— В чем смысл таких упражнений для пациентов, у которых шансов пойти снова уже нет?

— Во-первых, пациенту всегда нужна надежда, это очень важно. В основном с обездвиживанием сталкиваются молодые пациенты. Например, сейчас у нас лечится молодой человек 24 лет, который 31 декабря из бани прыгнул в снег и ударился об лед. В результате — перелом шеи, ноги отнялись. Благодаря регулярным упражнениям на тренажере у него начали работать руки, а в ноге появилось минимальное движение. Кроме того, если не двигать конечностями даже с посторонней помощью, они атрофируются, ухудшится кровообращение. В‑третьих, во время занятий на тренажерах человек чувствует, что он ходит в виртуальной среде, хотя тренажер делает это за него. И он видит в зеркало, как он ходит. Между прочим, это называется «обмануть мозг», который начинает видеть, что тело двигается, и в ответ посылает нервные импульсы конечностям. На этом принципе, кстати, построены зеркальные тренажеры. Например, тренажер для рук в виде коробочки с двумя отделениями, загороженными друг от друга. Инсульт парализует обычно одну половину тела. Человек кладет в каждое из отделений по руке и начинает двигать здоровой. Ее отражение видно в зеркале, которое установлено на перегородке — пациенту кажется, что движения есть в обеих кистях. И мозгу тоже так кажется. Это называется зеркальной терапией. Но мозг можно обмануть только в первые полгода после инсульта, потом суставы погибают.

— Существуют ли какие-то силовые тренировки для таких пациентов, занятия с гантелями, например?

— Гантели — это прошлый век. Мы используем ленту-эспандер, которая в отличие от гантелей дает не вес, а сопротивляемость. В результате мышцы работают, не повреждая другие сухожилия. Еще хороши резинки различной плотности, которые позволяют безо всяких абонементов в фитнес-клубы тренировать мышцы. При этом в отличие от «железа» резинки абсолютно безопасны, нетравматичны. Однако перед упражнениями наши пациенты обязательно должны пройти функциональную диагностику на беговой дорожке с ЭКГ.

— Есть ли какие-то российские разработки в области реабилитации таких тяжелых пациентов?

— Да, есть прекрасная программа наших ученых «Нирвана», которая устанавливается на стандартной консоли и может применяться пациентами даже дома. Она позволяет создавать в комнате виртуальную реальность, проецируя аватар пациента на стену-экран. Можно установить, например, картину морского дня с камнями — при каждом шаге по воде будут расходиться круги. Можно играть в бадминтон, отбивая виртуальные мячи. Или вызвать к жизни виртуальную собачку, которую надо исхитриться накормить. Для начала врач должен выяснить предпочтения пациента — была ли у него собака, хочет ли он на море и пр. С помощью таких упражнений тренируется нейросенсорная проводимость головного мозга. А занимаются наши пациенты иногда по нескольку часов не уставая. Мало того, мы можем контролировать, делают ли они такие занятия дома: врачу доступны удаленные отчеты.

— У вас есть кабинет реабилитации тазового дна. Насколько важна такая реабилитация?

— К сожалению, в нашей стране ей почти не уделяют внимания. В то время как это исключительно важно. После многих заболеваний, стремительных родов, операций по удалению простаты, да даже в силу возрастных особенностей тазовое дно повреждается. У 70% пациентов после инсульта фиксируют повреждения мочевого пузыря. Люди после инсульта зачастую совершают самоубийства, ведь без реабилитации восстановления иногда не происходит. И в 70% случаев самоубийства связаны с тем, что они перестают управлять своими тазовыми органами, то есть писают под себя. Это пережить тяжелее всего. Современные тренажеры позволяют восстанавливать эти функции. А вообще реабилитация позволяет вернуть к жизни огромное количество людей.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений АЧКАСОВ, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Университетской клинической больницы №2.

— Процесс реабилитации тяжелых пациентов не может осуществляться без нутритивной поддержки, то есть без правильного питания. Долгое время в России этому вопросу не уделялось должного внимания. Однако несколько лет назад в медицинских вузах страны наконец появилась дисциплина — медицинская реабилитология, под которую разработана образовательная программа, предусматривающая раздел «нутритивная поддержка». Клиническое питание для успешного выздоровления пациентов исключительно важно. Однако не нужно путать это с диетологией — тяжелым пациентам нужны специализированные питательные смеси. Кроме того, в реабилитации появились новые технологии. Одна из них называется кинезиотейпирование. Японцы изобрели специальные разноцветные наклейки с разной степенью натяжения, которые улучшают кровоснабжение, рассасывают гематомы, используются для профилактики и лечения травм. Методика становится все популярнее, широко применяется в спорте. Но кто клеит эти пластыри, как, кто обучает врачей? Появилось немало людей без образования, которые дискредитируют эту, в общем-то, передовую методику. Недавно на нашей кафедре впервые в России открылись курсы повышения квалификации врачей по кинезиотейпированию, издано учебное пособие для врачей. Не могу не упомянуть и о такой важной методике, как скандинавская ходьба, двадцатилетие появления которой мир отмечает в этом году. Это один из альтернативных видов двигательной активности, которые используются при реабилитации пациентов. Иногда пациентам нельзя бегать, им противопоказаны другие физические нагрузки, и тогда скандинавская ходьба, позволяющая, кстати, сжигать больше калорий и задействовать гораздо больше мышц (90 против 50%), чем при беге, становится отличной альтернативой. Это отличный метод кардиореабилитации, к тому же после нее улучшается настроение и повышается выработка гормонов счастья — эндорфинов. Это сейчас модно, но опять же методикой скандинавской ходьбы владеют немногие, а без правильной техники она менее эффективна! В прошлом году мы открыли первые курсы повышения квалификации врачей по скандинавской ходьбе, а скоро откроется первая школа по обучению пациентов.