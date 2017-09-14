Такова позиция главы государства

В числе инициатив, о которых президент заявил в ходе пресс-конференции, пакет законопроектов, направленных на обеспечение прозрачности и предсказуемости налоговой системы.

Налогово-бюджетная политика

Одним из ключевых условий обеспечения благоприятного инвестиционного климата является предсказуемая и прозрачная бюджетно-налоговая политика, проводимая властями в установленные законодательством сроки.

Представляя новые инициативы в этой сфере, Игорь Додон сказал:

— К сожалению, за некоторыми небольшими исключениями, ни одно правительство после 2010 года не соблюдало положения бюджетного календаря, грубо нарушая сроки принятия бюджетно-налоговых политик и годовых бюджетов. Не удивительно, что и в этом году бюджетный календарь не соблюдается и проекты по внесению поправок в бюджетно-налоговую политику, которые должны были быть представлены в парламент еще 1 июня, до сегодняшнего дня правительством не представлены. Эти ставшие привычными нарушения сроков, не делающие чести нынешнему правлению, уже отразились на деловой среде и объеме инвестиций в экономику. В целях противодействия нарушению бюджетного календаря правительством и парламентом, а также для обеспечения более высокого уровня прозрачности использования публичных денег я внес в Парламент несколько законопроектов о внесении изменений в действующие законодательные акты.

Ставки налогов и сборов

О недопущении внесения в течение бюджетно-налогового года – после срока, указанного в пункте b) части (1) статьи 47 – то есть 15 июля, поправок в законодательство в бюджетно-налоговой сфере, предусматривающих повышение ставок налогов и сборов, а также устанавливающих новые налоги и сборы

Согласно действующему законодательству, проект бюджетно-налоговой политики на следующий год должен быть представлен парламенту к 1 июня и утвержден до 15 июля каждого года. Однако разработка и принятие с опозданием ежегодного пакета поправок в бюджетно-налоговое законодательство, годовых бюджетных законов, а также промедление с представлением в парламент годовых отчетов об исполнении составляющих национального публичного бюджета стали уже плохой традицией с серьезными последствиями для экономической и бюджетно-налоговой ситуации в Молдове. Так, Закон о государственном бюджете на 2011 год был принят 31 марта 2011 года, Закон о государственном бюджете на 2015 год – 12 апреля 2015, Закон о государственном бюджете на 2016 год был принят с опозданием более чем на полгода – 1 июля 2016 года и т.д.

Отставка правительства

Внесением поправок в Закон о правительстве предлагается отправлять в отставку кабинет министров в случае нарушения им предельных сроков бюджетного календаря, предусмотренных в статье 47, а именно:

утверждение правительством проекта бюджетно-налоговой политики на следующий год – до 1 июня;

представление правительством полугодового отчета об исполнении национального публичного бюджета на текущий бюджетный год – до 15 августа;

представление правительством парламенту бюджетных законопроектов на следующий год – до 15 октября;

представление правительством парламенту годовых отчетов об исполнении государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования за истекший бюджетный год – до 1 июня.

В соответствии с действующим законодательством, в частности, согласно статьям 2–7 Закона о правительстве № 136 от 7 июля 2017 года, исполнительный орган отвечает за обеспечение финансовой стабильности и эффективное использование публичных финансов. Одним из обязательных условий для выполнения этой задачи является соблюдение кабинетом министров бюджетно-налоговой дисциплины и бюджетного календаря, в соответствии с действующим законодательством. Согласно международной законодательной практике в данной области, в том числе практике Европейского Союза, такие нарушения являются основанием для прекращения мандата правительства.

Закон о бюджете

Проекты законов, касающиеся бюджетно-налоговой политики, и проекты ежегодных бюджетных законов не могут рассматриваться ранее, чем через 14 календарных дней со дня их регистрации в Секретариате парламента.

Проекты законов о внесении поправок в ежегодные бюджетные законы не могут рассматриваться ранее, чем через 7 календарных дней со дня их регистрации в Секретариате парламента.

Парламент рассматривает годовые отчеты об исполнении государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования за истекший бюджетный год не ранее чем через 21 календарный день после их регистрации в Секретариате парламента.

Эти инициативы разработаны в целях исключения порочной практики рассмотрения парламентом на пленарном заседании самых важных финансовых законов страны в неоправданно сжатые сроки. Недопустима установившаяся в законодательном органе страны, начиная с 2010 года, практика рассмотрения и утверждения ежегодных бюджетных законов и проектов по внесению изменений в бюджетно-налоговое законодательство в течение двух-трех дней со дня представления этих проектов правительством в парламент.

В завершение президент заявил:

— Наряду с этим, в ближайшее время будут инициированы слушания в парламенте о порядке использования внешней помощи, предоставленной молдавскому правительству за период 2009–2017 гг., об эволюции государственного долга, а также о принятых мерах по возвращению украденного миллиарда. Инициируем также слушания в отношении долгов муниципия Кишинев, которые подвергают опасности устойчивость финансовой системы всей страны. Дополнительно к пакету вышеуказанных законодательных предложений, в период осенне-зимней сессии президент внесет еще один пакет инициатив, касающихся, главным образом, социальной области, в том числе заработной платы в бюджетном секторе, повышения степени защиты малообеспеченных категорий населения, пересмотра подходов в отношении предоставления государственной социальной помощи, и т.д. Буду настаивать на внедрении правительством ипотечной программы для молодежи, и для этой цели мы будем находить внешние финансовые ресурсы, чтобы предоставить благоприятные ипотечные условия.