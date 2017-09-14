Муниципальный совет принял два важных для жизни столицы решения

С окончанием летних каникул кишиневцы, чьи дети посещают дошкольные учреждения, столкнулись с угрозой их закрытия. Детские сады испытывают острую нехватку не только педагогических кадров, но и вспомогательного персонала, в частности, поваров и их помощников, а также нянь.

Работникам детских садов прибавят зарплаты

И происходит это из-за мизерных зарплат этой категории работников – 1000-1100 леев. Такие проблемы возникли в 22 детских дошкольных учреждениях.

В этих условиях фракция Партии социалистов в Муниципальном совете подготовила проект об установлении надбавки в 50% к заработной плате упомянутых сотрудников. По словам муниципального советника Евгении Чебан, «средства для выделения надбавки есть в управлениях примэрии, которые не на 100% израсходовали свой бюджет. Таким образом, в ЖКХ есть 10 млн леев, и их можно использовать по назначению».

Дата референдума определена

Апелляционная палата постановила: референдум по отставке Дорина Киртоакэ будет проведен.

На заседании Муниципального совета во вторник по предложению фракции Партии социалистов была утверждена дата проведения референдума по отставке генерального примара Дорина Киртоакэ. Он состоится 19 ноября.

Как сообщил председатель фракции ПСРМ Ион Чебан, «в бюллетене будет один вопрос на государственном и на русском языках: «Поддерживают ли граждане отставку примара?». Референдум по отставке генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ инициирован группой из 460 человек. В течение 60 дней были собраны около 80 тыс. подписей. Суд сектора Буюкань признал их действительными и разрешил инициативной группе организовать референдум.

За проведение референдума проголосовали 26 советников – представителей разных фракций. Против ожидаемо выступили 15 советников-либералов.