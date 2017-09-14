Почему учебный год нужно начинать с визита к стоматологу

Стоматолога нужно посещать каждые полгода. Но многие родители не понимают, зачем ходить к зубному врачу с малышами: у них все равно выпадут молочные зубы. Разве важно — с дырками или без?.. В начале учебного года мы выяснили, почему даже маленьким детям нужна санация рта.

Санация подразумевает целый комплекс процедур, начиная с отбеливания и заканчивая удалением зубов. Санацию требуют проводить детям не только перед школой или садиком, а также перед поездкой в пионерский лагерь. Взрослым нужно посетить стоматолога в том числе перед длительной госпитализацией или операцией, перед беременностью и родами.

Ребенку санировать (то есть лечить) молочные зубы нужно для того, чтобы убрать очаг инфекции, которым является любой кариес. Также больные молочные зубы плохо влияют на развитие зачатков коренных, имеющихся у человека с рождения. К тому же больные зубы влияют на иммунную систему ребенка, на развитие хронических заболеваний — таких как аденоиды, фарингит, синусит и многие другие.

Ранняя потеря молочных зубов приводит к проблемам с постоянными зубами и прикусом в будущем. А как известно, неправильный прикус влияет на артикуляцию и ведет к дефектам речи; также из-за этого могут возникнуть проблемы с носовым дыханием.

По статистике, более 80 процентов шестилетних детей имеют кариес молочных зубов. У двенадцатилетних подростков больные постоянные зубы есть у 70 процентов, а у пятнадцатилетних этот показатель достигает более 80 процентов.

Мария ВЕЛЕДИНСКАЯ, стоматолог-терапевт:

— После летних каникул нужно обязательно посетить стоматолога. Это должен быть плановый визит. Если ребенок впервые идет на осмотр, то его необходимо заранее психологически подготовить и ни в коем случае не пугать. Во время осмотра врач проверит наличие кариеса, оценит гигиену полости рта и прикус. У ребенка в силу возрастных особенностей за три месяца может сильно измениться состояние зубов. Тот же кариес у детей развивается чрезвычайно быстро. При необходимости доктор может убрать специальными малоабразивными, щадящими средствами налет.

Стоматолог должен обучить ребенка и его родителей гигиене полости рта. Только родители отвечают за то, насколько регулярно ребенок чистит зубы. С раннего детства, с появления первого зуба, нужно чистить зубы и контролировать этот процесс. Обязательно проводить гигиеническую процедуру вечером перед сном и утром после завтрака. И стараться заканчивать еду продуктами, которые способствуют самоочищению зубов: свежими твердыми овощами или фруктами. Зеленое яблоко, морковь идеально подойдут. Такие овощи и фрукты рекомендуется использовать и для перекусов. Ни в коем случае ребенок не должен перекусывать конфетами, печеньем и другими сладостями. В целях профилактики кариеса у детей родители должны контролировать потребление рафинированных продуктов, быстрых углеводов.