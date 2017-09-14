Группа специалистов, представляющих Цюрихский университет, пришла к выводу, что люди, не уделяющие сну достаточное количество времени, чаще совершают неоправданно рискованные решения. Во всяком случае, о связи недосыпания и склонности к риску свидетельствуют данные недавнего исследования.

Исследователи предложили 14 студентам-мужчинам, возраст которых составлял от 18 до 28 лет, принять участие в игре, в ходе которой можно было либо гарантированно получить небольшое количество денег, либо рискнуть и с некоторой вероятностью стать обладателем значительно более внушительной суммы. Эксперимент повторялся ежедневно на протяжении недели, причем участники должны были спать по ночам не более пяти часов.

Как отмечается, одна ночь, в которую поспать достаточно не удалось, не сказывалась на склонности участников к рискованным решениям, однако если человек не высыпался неделю подряд, подобная тенденция становилась весьма заметной. 11 из 14 участников принимали значительно более рискованные решения, хотя, по их собственным словам, сами этого не замечали. Специалисты склонны считать, что подобные изменения объясняются не тем, что участники привыкли к игре, а изменениями в работе префронтальной коры головного мозга, обусловленными недосыпанием.

В прошлом году другая группа исследователей выяснила, что люди могут незаметно для себя сталкиваться с негативными последствиями недосыпания, даже если самим им кажется, что они бодры и попросту не нуждаются в том, чтобы уделять сну более пары часов в сутки. Ученые в течение некоторого времени с помощью томографа следили за тем, как функционировал мозг добровольцев, и пришли к выводу, что некоторые из них дремали по несколько минут непосредственно во время данной проверки. Чаще всего это касалось людей, которые на протяжении предыдущего месяца регулярно спали менее шести часов — в том числе тех, кто не ощущал себя сонными. При этом самим участникам казалось, что во время эксперимента они не спали ни секунды. Исследователи выразили опасение, что аналогичным образом человек может задремать и в крайне неподходящей для этого ситуации — например, заскучав за рулем.

Также ряд исследований свидетельствует о том, что в некоторых случаях недостаток сна приводит к нарушениям памяти и даже повышению риска развития алкоголизма. Помимо этого человек, который недостаточно спит, часто в результате этого много ест. Более того, недосыпание может негативно сказаться на микрофлоре кишечника, таким образом, отражаясь на фигуре и метаболизме как прямо, так и косвенно.