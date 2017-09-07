Об этом глава государства заявил в эфире одного из телеканалов

Впервый день осени президент Молдовы Игорь Додон стал специальным гостем передачи «Главный вопрос» на телеканале «НТВ Молдова». Более часа глава государства комментировал происходящее в стране сегодня и говорил о планах на будущее. Приводим фрагменты этой программы.

Об основных проблемах системы образования

— Социальное обязательство государства – сохранить школы и не закрывать классы, в том числе в селах. Исторические данные свидетельствуют, что в XIX веке в Бессарабии открывали школы, даже если в них насчитывалось 10-15 учеников, государство понимало свою социальную ответственность. А сегодня школу в селе закрывают, если там не больше 50 учеников. Это, на мой взгляд, трагедия. Я очень надеюсь, что через несколько лет у нас будет больше учеников, но восстановить закрытые школы будет намного тяжелее. И если сегодня мы видим, что несколько миллионов леев затрачено на ремонт школы в каком-то селе, а потом ее закрывают, потому что на содержание не хватает 40-50-100 тыс. – это преступление. Поддержка школ должна стать приоритетной государственной программой.

Есть и другие проблемы, в частности в том, что касается бакалавра. Правительство согласилось с нашим предложением, изменило законодательство и, начиная со следующего года, будет возможность либо сдать бакалавр, либо другой, упрощенный экзамен, чтобы дальше поступать в специализированные учебные заведения.

Что мы делаем? Во-первых, еще в бытность мою председателем Партии социалистов в нескольких районах, которые возглавляют наши представители, мы добились того, чтобы не закрывались школы: находили недостающие средства, в том числе из благотворительных фондов. К примеру, в Окницком районе спасли несколько десятков школ. И на данном этапе пытаемся помочь школам, чтобы их сохранить. Кроме того, я настаивал и буду настаивать, чтобы вместо «Истории румын» школьники изучали «Историю Молдовы». Надеюсь, в будущем году нам удастся этого добиться.

О спорах на языковой почве

— Думаю, что большинство граждан Молдовы открыто поддерживают позицию: государственный язык у нас молдавский, как это зафиксировано в Конституции. Если кто-то ее не уважает и начинает интерпретировать, ссылаясь на Конституционный суд, – там большинство членов граждане Румынии, которые давали клятву служить интересам другой страны. Следовательно, КС субъективен, и на его решения нельзя ориентироваться. Добиться того, чтобы языковой вопрос перестал будоражить умы граждан, сложно, тем более в расколотом молдавском обществе. Есть силы, которые активно работают в этом направлении, мы знаем, к чему готовят общество в следующем году, это один из непростых этапов, которые нам предстоит пережить. Есть силы, которые заинтересованы, чтобы эта тема всегда была спорной. Но я думаю, что нужно исходить из позиции большинства, а оно за молдавскую историю и молдавский язык. И унионисты, которых поддерживают из Румынии, уже больше четверти века ничего не могут с этим поделать.

О пресечении унионизма

— Чтобы решить этот вопрос системно, нужно иметь поддержку парламента. В прошлом году мы вышли с законопроектом, аналогичным румынскому: тот, кто выступает против государственности – вне закона. Мы должны сделать то же самое. Уверен, в среднесрочной перспективе у нас будет промолдавское парламентское большинство, и мы этот вопрос решим. До выборов 2018 года нас ждет попытка дестабилизации обстановки. Что мы уже предприняли? Во-первых, я своим указом объявил следующий год Годом Штефана чел Маре, будет разработан детальный план мероприятий, рассчитанный буквально на ежедневное воплощение во всех населенных пунктах страны. Этими вопросами займется государственная комиссия во главе с президентом.

Провоцировать, выводить народ стенка на стенку – не выход из ситуации, хотя кое-кто этого может быть и хочет. Но мы готовы к любым сценариям. Когда несколько тысяч румынских граждан попытаются отправиться от границы в Кишинев, а десяткам, тысячам и миллионам граждан это не нравится, они могут ответить определенными действиями.

О российских стипендиях для молдавских студентов

— Россия работает в этом направлении не менее активно, чем Румыния, но об этом, к сожалению, мало известно. В результате представители российских регионов сетуют, что нет желающих воспользоваться выделенными стипендиями. Понятно, почему Министерство образования эту информацию блокирует: ему неинтересно, чтобы наши дети учились на Востоке. Во избежание подобных ситуаций в президентуре создана специальная комиссия, которая будет этим заниматься. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в следующем учебном году 800-1000 бюджетных мест в России для молдавских студентов будут предоставлены.

О новой Стратегии национальной безопасности

— Стратегия, подготовленная при прежнем президенте, в основном делала упор на сотрудничество с НАТО и Западом. Баланс интересов Молдовы как нейтрального государства вообще не учитывался. Сейчас мы формируем новую рабочую группу из представителей всех заинтересованных министерств и будем разрабатывать новую стратегию. Мы уже обратились к партнерам по развитию и на Западе и на Востоке, чтобы познакомиться с опытом создания подобных стратегий. Думаю, основные политические риски для Молдовы – возобновление горячей фазы конфликта на Днестре (в этом много заинтересованных), продвижение унионизма, подогреваемое действиями некоторых наших соседей, стремление вступить в военные блоки, чего мы не можем категорически допустить как нейтральная страна. Вот эти основные риски и найдут подробное отражение в новой Стратегии национальной безопасности.

О выводе российских военнослужащих из Приднестровья

— Ничего нового в этом нет, об этом говорят постоянно в течение последних восьми лет на всех площадках, в том числе и в ООН. Почему именно сейчас столько ажиотажа? Это совпадает с новым витком обострения напряженности между США и Россией. Демпартия хочет показать свою нужность Западу. Но это ни к чему не приведет и останется декларативным действием. Вывести российские войска без политического урегулирования невозможно, и все это понимают. Не лучше ли вместе предпринять шаги, чтобы приблизить такое урегулирование?

Кишинев на Тирасполь нападать не будет, во всяком случае, пока я президент. Я проинспектировал все военные объекты, там нет никаких признаков подготовки к войне. Какие-то другие провокации на Днестре со стороны Румынии, НАТО и др. я исключаю. Да, на Западе есть заинтересованные в том, чтобы здесь появилась еще одна горячая точка, чтобы вовлечь сюда Россию. Но это категорически не отвечает нашим интересам, и мы этого не допустим. Антироссийские акции стабильности здесь не добавят. Моя задача – сделать все возможное, чтобы у нас был мир. До конца сентября мы обратимся к нашим партнерам и на Востоке и на Западе – к России, ЕС, ОБСЕ, чтобы они еще раз подтвердили свою приверженность стабильности в регионе. Не исключаю, что мы запустим процесс консультаций на уровне советников президента хотя бы с этими тремя игроками по оценке возможных рисков. Очевидно, что этой осенью нас ожидает горячий период. Поэтому так важно не ухудшить ситуацию. Мы должны попытаться решить несколько конкретных вопросов, значимых для простых людей из Левобережья, этого все ждут. А в 2018 году придет новое парламентское большинство с неагрессивным видением проблемы, и это позволит продвинуться в ее решении. И я считаю, что в 2020 году президентские выборы Молдовы должны пройти на обоих берегах Днестра, в рамках нового объединенного государства на основании новой конституции. А форму объединения определит народ на референдуме. Это очень важно для сохранения молдавской государственности. Приднестровье и Гагаузия – гарантия того, что Молдова не исчезнет с карты земли.

О конкретных интересах США в Молдове

— Политики правого фланга объединятся по указу Запада и выступят единой колонной против президента Молдовы и Партии социалистов. Государственный департамент США уже всерьез взялся за борьбу с президентом руками представителей правых партий, существующих в Молдове, включая и олигарха Владимира Плахотнюка. Если у них, не дай бог, будет теоретическая возможность создать парламентское большинство, их пригласят в Госдеп, скажут: «Хватит, поиграли. Ты, Плахотнюк, вместе с Нэстасе и Санду должен создать парламентское большинство». И они это сделают. И справа те, кто очень пытается показать, что они антиплахотнюковские, тоже туда пойдут. Единственный выход из сложившейся ситуации – дальнейшее продвижение интересов Молдовы, а не отдельных политиков и их западных кураторов. А в случае наихудшего сценария развития событий, уверен, сторонники президента дадут жесткий отпор провокаторам, желающим ликвидировать Молдову как государство, в виде небывалых по масштабу протестов. Убежден, что граждане нашей страны будут на стороне президента и интересов своей родины.

Об акциях протеста

— 24 сентября мы выйдем на протесты в поддержку тех четырех важных вопросов, вынесенных на референдум, который аннулировал Конституционный суд по указке парламентского большинства. Считаю, что в Кишиневе водить хороводы вокруг правительства нет смысла. Я не буду делать так, как правая оппозиция – призывать народ ходить от одного офиса к другому, а потом отправлять их домой. Думаю, что всем это уже надоело. В Кишиневе мы соберемся только для Великого национального собрания в случае, если мы увидим, что ДПМ серьезно готовится к войне на Днестре или запускает другие инициативы, – например, снятие с должности президента. Я еще в прошлом году говорил с трибуны парламента, что обычно те, кто приходят к власти через революцию, в девяти из десяти случаев уходят так же. Нынешняя прозападная молдавская власть пришла в результате государственного переворота 7 апреля 2009 года. И она должна понимать, что у нее есть лишь один шанс уйти демократическим способом. Я попытаюсь сделать все возможное, чтобы не допустить дестабилизации ситуации. Но если парламентское большинство не согласится с решением большинства населения, тогда мы должны выйти уже все, вне зависимости от геополитических предпочтений, чтобы свергнуть эту власть и поставить точку. И президент будет с народом. Но это случится не 24 сентября. Потом решения, принятые Великим национальным собранием, найдут отражение в указе президента.

Елена ЛИТОВЦЕВА.