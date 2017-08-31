Александр Олешко — человек с душой ребенка, с распахнутыми глазами и искренней улыбкой. Неудивительно, что именно он стал ведущим международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы», который стартует на телеканале НТВ.

Мы расспросили артиста о его новой роли.

— Александр, правда, что вы в детстве танцевали в ансамбле?

— Да, правда. В Советском Союзе было два прославленных на весь мир танцевальных коллектива: ансамбль под руководством Игоря Моисеева и молдавский ансамбль «Жок». И в Доме пионеров в моем счастливом советском детстве была детская танцевальная группа «Сперанца», которая считалась первой ступенькой для того, чтобы попасть в знаменитый «Жок». Я помню, что нам перед каждым занятием говорили: даже если вы не будете артистами, ваше тело навсегда запомнит эту дисциплину, а вы станете совершенно другими людьми, которые будут организованными, пунктуальным; вас всегда можно будет узнать по прямой спине, красивой осанке, красивым рукам. Еще помню, что у меня очень долго не получался у станка элемент, который называется ку-де-пье. Я на всю жизнь запомнил этот ку-де-пье! И помню, что нашего педагога очень раздражало мое отставание, она ходила с палочкой и в течение недели этой палочкой давала мне по ноге. И я сейчас, хоть ночью меня разбуди, знаю, как правильно делать ку-де-пье, в какую сторону должен смотреть пальчик, как должна быть прижата пяточка. Вообще, это очень здорово, когда в детстве у ребенка есть возможность творческого выбора. Мне родители этот выбор предоставили. Мне кажется, что, если бы в моем детстве был какой-нибудь танцевальный или телевизионный конкурс, я бы стремился изо всех сил туда попасть.

— Помните свою первую партнершу в танцах?

— Конечно! Потому что это еще и первая любовь — Лена Воронина. Мы танцевали народные танцы, мазурку, польку. Помню, что под Новый год я был гусаром, а она — моей спутницей в танце. Сейчас Лена воспитывает двоих прекрасных сыновей, которые с детства любили смотреть сериал «Папины дочки», и мой персонаж им очень нравится. Они живут в городе Шахты. Мы давно не виделись. Мечтаю об этой встрече!

— А сейчас вы любите танцевать? Позволяете себе оторваться на полную катушку?

— Я один раз в своей жизни был на дискотеке. Это было так нелепо, так странно! Танцевать на дискотеке я не умею. И кстати, я заметил, что многие профессиональные танцоры с мировым именем на дискотеке не умеют танцевать. У меня та же самая история. И как-то дискотеки закончились для меня, даже не начавшись. Сейчас я, конечно же, танцую в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в Театре Вахтангова. И очень рад, что у меня есть возможность играть в музыкальном спектакле, где есть и песни, и огромный живой оркестр, и танцы. Вообще, жесты и пластика бывают часто красноречивей, нежели слово. И ты через танец можешь очень интересно себя выразить. Если я танцую, то чаще спонтанно, может быть, даже смешно. Вот как дети. Они же танцуют не какую-то специально сочиненную для них хореографию, когда включают музыку. И на них смотреть всегда очень интересно. Вот я танцую как ребенок.

— Возникают ли у вас сложности в работе с детьми на проекте «Ты супер! Танцы»?

— У меня в работе с детьми никаких сложностей нет, потому что я их очень люблю, уважаю, умею их слышать. Ребенок рождается с широко распахнутыми глазами, и он сразу любит всех без условий. Ребенок — это уже готовая планета со своими какими-то вкусами, желаниями, взглядами на жизнь. Его нужно поддержать, быть внимательным, уважать. Это секрет успеха любого проекта, где снимаются дети. Вот у меня с детьми какой-то такой совершенно органичный человеческий контакт и взаимопонимание. У меня есть блокнотик, куда я записываю варианты своей фамилии, которые дети предлагают. Самый известный, уже ставший классическим случай, когда мальчик после концерта подошел и сказал: «Олешка, как тебя зовут в принципе?»

— У вас есть какие-нибудь хитрости, как приободрить детей, которые не пройдут в следующий этап конкурса?

— С ребенком не нужно хитрить. Желательно быть правдивым, не заискивающим перед ним. Для того чтобы им было легче пережить испытания, нужно приводить примеры из собственной жизни, из жизни членов жюри, тех людей, которые прошли через испытание и стали победителями. И тогда дети понимают, что их не обманывают, что у них есть шанс стать лучше, ярче, и все в их жизни может получиться так, как они даже себе не представляют.

— Вы помните свое первое детское разочарование?

— Я бы назвал это не разочарованием, а удивлением. Помню, что увидел в детском саду, как у Деда Мороза из-под шубы торчат джинсы, и подумал: «Как это Дед Мороз в джинсах? Такого быть не может!» И я понял, что это какой-то дядя, который просто играет Деда Мороза, а Деда Мороза настоящего я, видимо, не дождусь. Но я до сих пор верю в Деда Мороза. И в период подготовки к праздникам мысленно обращаюсь к нему и загадываю желание.

— Вы уже давно работаете с детьми. В чем для вас заключается особенность нового проекта?

— Здесь настоящие живые эмоции, проявления силы духа и воли, настоящая радость, поддержка членов жюри. Настоящее желание, чтобы мир вокруг нас был теплее, мягче. Этот проект о любви, о помощи друг другу. Как колокольчик, который всем напоминает, звонит: «Люди, опомнитесь, остановитесь в своей агрессии, в своем неуважении друг к другу, в своих страхах, в своих тревогах. Читайте добрые книги, сказки, говорите хорошие слова, поддерживайте и любите друг друга». То, что мне предложили вести этот проект, для меня не только ответственность и радость, но и большая честь. И если хоть один ребенок, выходящий на сцену, когда-нибудь скажет: «Саша — это мой друг», я буду счастлив.

Юля МАЛИНИНА.