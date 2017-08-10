ЗАБЫТЫЙ ГРОТ ГОТОВ К ПРОВАЛУ КРЕМЛЯ
Мы спустились в гигантское подземелье, вырытое 10 лет назад и брошенное напроизвол судьбы
В нескольких шагах от Кремля под землей вот уже почти 10 лет кипит невидимая жизнь. Грот, незаконно вырытый строителями под историческими зданиями на улице Никольской и в итоге забытый, стал пристанищем для бомжей, диггеров и черных копателей. Подземелье площадью аж 7 тысяч кв. м превратилось в место для своеобразного квеста. На глубине почти 15 метров древние останки монахов лежат вперемежку с остатками фастфуда. Под ногами крошится белый камень, бывший в XIV–XVI веках основанием древних монастырей, а руки касаются слоя аж мелового периода, который существовал более сотни миллионов лет назад! Но, увы, архитекторы, искусствоведы и палеонтологи здесь не работают. А сам кремлевский грот в любой момент может рухнуть, обрушив стоящие сверху здания.
Наш обозреватель тайно спустился в кремлевский грот, чтобы понять, что с ним произошло за десять лет с момента создания.
Подкоп под Красную площадь
Место нашей встречи — почти самое начало улицы Никольской, напротив ГУМа. Отсюда мы собираемся спуститься в подземелье.
— Мы спускаемся в грот, который был создан искусственно в 2008 году, — начинает доцент президентской академии РАНХиГС Сергей КАРНАУХОВ. — Я узнал о нем случайно. По долгу службы в органах внутренних дел (в то время возглавлял референтуру МВД) я столкнулся с владельцем коммерческих объектов в подземном переходе, соединяющем улицу Никольскую и Театральную площадь. Это был гендиректор «Старграда» Борис Петросян. Он-то и поведал историю, в которую я сразу и не поверил. Начал он с того, что хочет расширить торговые площади за счет углубления под исторические здания улицы Никольской и с этой целью выкопал (точнее, нанятые им рабочие) грот общей площадью 7 тысяч кв. м. Три подземных этажа. В то время строители могли делать фактически что угодно, если имели «выходы» на столичных чиновников, отвечающих за эту тему. «Но мне все равно не верилось, — говорил Петросян, — что можно незаметно вырыть огромный котлован почти под Красной площадью без использования большой техники, по сути, голыми руками». Я задал ему вопрос: «Куда вы девали землю?» Он ответил, что, как в фильме «Побег из Шоушенка», выносили ее в больших мусорных мешках под покровом ночи. Потом ее грузили в «Жигули», вывозили и сбрасывали в строительные котлованы, которые в тот момент были в центре Москвы (в частности, на месте снесенной гостиницы «Россия»).
Тогда скандал поднялся нешуточный, и о нем писали многие федеральные СМИ. Сразу выяснилось, что подкоп строители сделали под объекты культурного наследия XVI–XVIII веков без согласования и нарушив закон. Грунт под Заиконоспасским монастырем, Славяно-греко-латинской академией, Патриаршим подворьем просел. Здания накренились на 5 градусов. Представитель Москомнаследия Наталья Логинова заявила, что комитет обратился к тогдашнему мэру Юрию Лужкову в связи с угрозой уничтожения исторический зданий.
Разумеется, стройку прекратили. Бизнесмен Петросян, который за этот проект задолжал каким-то авторитетным людям, куда-то исчез (к тому времени вся его семья уже жила за границей). Все выдохнули и… о кремлевском гроте забыли. Абсолютно все — обыватели, чиновники, строители, архитекторы.
«А разве его не засыпали тогда, 10 лет назад?» — с удивлением спрашивали эксперты, к которым я обращалась накануне спуска под землю. В том-то и дело, что нет!
Подземный отель московских клошаров
Мы пробираемся на крышу одного из зданий на Никольской (специально не говорю какого, чтобы наш путь никто не повторил). Одна лестница, вторая. И вот мы на самом верху. Кровля ветхая, все под ногами шатается. Но зато какой фантастический вид открывается перед нами! С одной стороны на Театральную площадь, гостиницу «Метрополь», с другой — на ГУМ и подступившие к нему магазинчики.
Среди множества чердачных помещений находим нужное нам. Старая скрипучая дверца легко открывается, и мы оказываемся на лестнице, ведущей в самый низ. Спускаемся до уровня Никольской улицы, а потом находим еще одну дверцу, в само подземелье.
На минус первом этаже остатки строительного мусора, лопаты, тачки… Все это бросили 10 лет назад строители. Грот имеет несколько разветвлений, одно из них упирается в своего рода квартиры. Бездомные оборудовали здесь себе жилище с большой любовью: на стенах висят плакаты с красивыми женщинами, картины. Есть холодильник, телевизор, кухонный гарнитур. Но самое поразительное — кровати заправлены чистейшим, белейшим постельным бельем! Хозяев нет, и когда они были здесь в последний раз, неизвестно. Но в кромешной темноте с единственным фонариком можно и не заметить вовремя их возвращения. А как они отреагируют — один бог знает.
Мы ретируемся и идем вдоль левой земляной стены. Местами нагибаемся, потому что свод не везде высокий. Останавливаемся у каких-то руин.
— Мы подошли к остаткам строения не позднее XVI века, — говорит Карнаухов. — Оно было основанием алтаря. А вот это, скорее всего, башня, которая могла быть частью охранной стены, шедшей вдоль реки Неглинки. Начало XIV века.
А вот эти рваные штаны и банки из-под пива — век XXI. Как вообще может соседствовать культурная древность с бескультурной современностью?
Минус второй этаж.
— Здесь проходят городские коммуникации, в том числе те, что относятся к зданию Исторического музея, — говорит Карнаухов.
Высвечиваем фонариком небольшую железную дверь. Профессор уверен, что это вход в метро. Но открыть ее у нас не хватает сил.
Где-то совсем рядом, видимо, прошел поезд: стена задрожала, земля сверху посыпалась.
— Опоры и крепления, которые поддерживали этот уровень, сгнили, — констатирует Карнаухов. — Вообще, все три яруса котлована (три подземных этажа) перекрыты условными перегородками, которые вряд ли смогут долго поддерживать своды. Они местами вообще истлели. Грунт мокрый, стены мокрые. Гидроизоляция разрушена. Все это может рухнуть в один момент. Поразительно, что вообще не рухнуло за 10 лет…
Мы находим причину, по которой грот все еще держится. Это две трубы — воздухоотводы метро. Теплый воздух через них попадает в подземелье и хоть как-то снижает уровень влажности и, соответственно, скорость гниения.
Между тем завкафедрой региональной истории, краеведения и москвоведения Историко-архивного института РГГУ Дмитрий АБРАМОВ замирает возле одной из стен.
— Это каменное основание древнего городища, — говорит он. — Оно представляет для нас особый интерес. Впервые появляется возможность точно разметить, как были расположены древние строения на Никольской улице. А с этой улицей связана история самого Кремля! Еще до создания Красной площади, то есть до XV века, Никольская вела непосредственно к воротам Кремля, которые в честь нее назвали Никольскими. Когда Кремль готовился к обороне, то обычно перекрывали именно Никольскую улицу, устраивали там бастионы. Никольская была центром просвещения, местом книжной культуры, духовным скрепом! Здесь стояли древние монастыри (в том числе Николо-Греческий, Никольский), Печатный двор, академия, в которой учился Михаил Ломоносов. Вообще количество академий и университетов, книжных лавок было таково, что можно смело сказать: на Никольской формировалась русская элита XVI–XVII века. Каждую горсть земли под этой улицей можно и нужно изучать на предмет разного рода артефактов начиная с XIV века — когда шло объединение русских земель. Я до сих пор как подумаю, что бизнесмен Петросян просто взял и вывез столько тонн культурного слоя в неизвестном направлении, мне плохо становится. Это же настоящее преступление против истории…
Но что сделано — того уже не вернуть. В конце концов, остался грот.
Минус третий этаж. Никаких лестниц в подземелье, разумеется, нет. Есть только лазы и тоннели.
— Раскоп очень глубокий, — констатирует Абрамов. — Местами вышел на уровень мелового периода, а в этом слое тоже много чего интересного. Он может заинтересовать палеонтологов.
Абрамов объясняет, из каких пород состоит одна стена, а из каких — другая… Но все эти тонкости понять может только специалист. Мне же ясно одно: место уникальное.
Тут с утра до ночи должны работать архитекторы. Можно было бы здесь оборудовать современную подземную лабораторию и галереи, по которым ходили бы туристы и на все это смотрели.
— Но для начала нужно укрепить сам грот, иначе беды не миновать, — снова поднимает Карнаухов важную тему и показывает на небольшой обвал в конце одного из лабиринтов.
Карнаухов — большой эксперт по человеческим костям, а во время любых раскопок, по его словам, можно их найти. Вот и кремлевский грот не исключение. Профессор находит останки, принадлежащие разным людям. Они очень древние. Скорее всего, принадлежат монахам, которые жили и умирали в монастырях на Никольской. Профессор бережно складывает их, чтобы передать святой обители.
А я сама нахожу осколки древних сосудов. Сложно понять, какого они века, но сам факт, что их можно вот так легко обнаружить, взять в руки, вызывает внутренний трепет. Сколько их здесь на самом деле? И сколько было вывезено?
Обратная дорога занимает минут 20. Мы провели в кремлевском гроте несколько часов и ни с какими правоохранителями за это время не столкнулись. А ведь вместо рюкзаков с фонариками у нас могло быть что угодно. И о какой антитеррористической защите может тогда вообще идти речь?
Ева МЕРКАЧЕВА.