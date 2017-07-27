Глава государства ответил на острые вопросы журналистов и подвел итоги очередного этапа своей деятельности

В начале своего мандата глава государства пообещал представителям прессы регулярные встречи. И слово свое держит. После двух пресс-конференций в здании президентуры Игорь Додон пригласил журналистов в летнюю резиденцию в Кондрице.

Желающих пообщаться с президентом напрямую собралось, как всегда, много (одних телекамер насчитывалось два десятка), правда, представителей СМИ Левобережья на этот раз не было.

Игорь Додон начал с того, что подвел некоторые итоги своей деятельности за прошедшие семь месяцев, а также обозначил приоритеты в сферах внутренней и внешней политики, экономики и социальной жизни, реинтеграции страны. Он рассказал, что с начала года провел встречи с главами России, Беларуси, Турции, Венгрии, Кыргызстана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Армении и некоторых других стран, встречался также более чем с десятью премьер-министрами и спикерами парламентов. А до конца нынешнего года запланированы еще семь встреч, одна из них – с Папой Римским Франциском. В рамках всех визитов президент также намечает общение с молдавскими трудовыми мигрантами.

Напомнил президент и о выдвинутых им инициативах, в их числе тех, что направлены на защиту государственности Молдовы, в частности, введение в школьную программу курса «История Молдовы» вместо «Истории румын». Игорь Додон сообщил, что подписал указ об объявлении 2018 года Годом Штефана чел Маре, что идет подготовка документального фильма, посвященного реальной истории республики (премьера ожидается в конце осени), который будет показан во всех районах. Еще одна законодательная инициатива – об утверждении в качестве исторического флага Молдовы знамени господаря Штефана чел Маре – будет выдвинута в ближайшее время. Глава государства пояснил, что смена государственного флага, закрепленного Конституцией триколора, не планируется. Просто в Молдове, по примеру распространенной зарубежной практики, появится второе, историческое, знамя. Осенью же Игорь Додон планирует выдвинуть еще одну инициативу – о запрете на законодательном уровне деятельности любых неправительственных организаций, партий и общественных объединений, выступающих против государственности Молдовы, вне зависимости от того, куда – на Восток или на Запад – политики будут пытаться тянуть республику. Именно такие меры предусмотрены в законодательстве и соседней Румынии, и Франции и других стран.

Рассказал президент и о планах в социальной сфере. В частности, осенью он намерен инициировать поправки в Закон о пенсиях. Законопроект предусматривает, что в случае смерти человека в течение пяти лет после выхода на пенсию положенные ему выплаты будут начисляться наследникам первой очереди. Другие инициативы – предоставление молодым семьям ипотечных кредитов со ставкой в 1-2% под гарантию государства и перевод ряда медицинских услуг в разряд бесплатных.

Глава государства пообещал каждый год своего мандата начинать со строительства детских и спортивных площадок в селах. Он сообщил также, что более 6 тыс. малышей из семей, воспитывающих трое и более детей, поступающих в этом году в первый класс, все время учебы в начальной школе будут бесплатно получать школьные принадлежности. Заботу об этом возьмет на себя фонд первой леди «Din Suflet».

Это лишь небольшая часть того, о чем шла речь на пресс-конференции. Запланированных полутора часов не хватило, чтобы задать президенту все интересующие журналистов вопросы. В завершение Игорь Додон устроил для прессы небольшую экскурсию по окрестностям резиденции.

Елена Ройтбурд

Фото: — http://www.presedinte.md/