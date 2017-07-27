ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПУТИН
Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с юбилеем и подарил ей картину с изображением города Евпатории, родины самой знаменитой правозащитницы страны. Одни зрители (подавляющее большинство) приняли это как должное: ну, поздравил, значит, так надо. Другие, патриоты-государственники, скорее всего остались недовольны: что это он всяких диссидентов привечает, она же всегда против страны была, против государства, против народа. Думают так «патриоты», но помалкивают, потому что они у нас послушные. А третьи, либералы… Вот тут уже интересно.
Это как в песенке: «дедушка едет, а мальчик идет». Что бы Путин ни сделал, либералы это не примут никогда. Бывший кагэбэшник (бывших не бывает!) пришел к Алексеевой — лицемерие. Подарил «крымский пейзаж» — троллинг. А не пришел бы, не подарил — тоже плохо.
Либералы, конечно, бывают разные. Вот есть Глеб Павловский, к примеру. Какой он был диссидент — это еще бабушка надвое сказала. Но как он работал на того же Путина, мы помним. Изо всех сил, не щадя живота своего. За хорошую зарплату. Еще на Украине, на первом Майдане — как он «топил» за Януковича по приказу свыше. Как служил человеком, близким к Администрации, как вел суперпропагандистскую программу на НТВ — тоже помним. И вот теперь — либерал, каких мало, тоже упрекает Путина.
А есть Виктор Шендерович — с моей точки зрения, патриот России, говорящий власти то, что называется «горькая правда». Но такую личную неприязнь испытывает к «потерпевшему», что кушать не может. Ненависть застит глаза. И разве это журналистика?
Конечно, мы, журналисты, обязаны быть критичны к власти, отслеживая каждый ее шаг под микроскопом. Но нужно смотреть на мир прямо и незашоренно, без заранее приготовленного шаблона и ангажемента. Кремлевские «журналисты» всегда хвалят Путина, что бы он ни делал, — не годится. Антикремлевские всегда ругают, что бы он ни делал, — опять не годится. И то и другое — фейковая журналистика.
Кажется, еще Владимир Владимирович отлил в граните, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, тогда «слушайте детишки, папы этого ответ помещаю в книжке».
Итак, плохо (с моей точки зрения) — это наше вмешательство в Украину, совсем другую страну (к сожалению); это тотальная коррупция сверху донизу; это послушные власти суды, готовые проштамповать любую ее указивку в виде приговора… Много еще чего в нашей стране плохо.
Но что хорошо, то хорошо. Если президент поздравил очень заслуженного человека — это хорошо. Да, отношение интеллигенции и «тех, кто сильнее ее» — вечная тема, еще со времен Нерона и Сенеки. Интеллигенция всегда не только противостояла власти и не только, извините, ложилась под нее, но и воспитывала ее, окультуривала. А власть — она разная…
Сталин тоже не забывал интеллигенцию. Не только уничтожал ее, но и заигрывал с ней. Звонил, например, Пастернаку по поводу Мандельштама (впрочем, Мандельштама это никак не спасло). Звонил Булгакову, даже немного помог с трудоустройством (но это не спасло и Булгакова, хотя умер он сам).
Сейчас модно сравнивать Путина со Сталиным. На самом деле это такое примитивное упрощение! Или выдавание желаемого за действительное, чтобы уж точно не ошибиться. Опять же откройте глаза: Солженицын вернулся, Аксенов вернулся, Войнович вернулся, Кублановский… Значит что-то переменилось в этой нашей стране. И когда тот же Солженицын принимал Путина (а Ельцина отвергал, даже не принял от него награды), это что-нибудь да значит?
Ничего не значит, скажут либералы, все ложь и пиар на фоне великих. Возможно, либералы зрят в корень, мыслят глубоко, а я, наивный, ничего не понимаю. Только на мир, на власть, на Путина и на либералов нужно смотреть широко открытыми глазами, мне так кажется…
И это совсем не ублажение хищника. В смысле: не надо его злить, играть на дудочке, иначе он и станет таким зверем. Просто нужно быть объективным и верить в себя, в свою миссию, не побоюсь этого слова, раздавая всем сестрам по серьгам, то есть то, что они заслуживают.
А Людмила Михайловна Алексеева… Даже если это был подарок с подвохом, разве он может хоть как-то ее унизить? Она — Алексеева, этим все сказано. А он — Путин, и этим тоже сказано много.