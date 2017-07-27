Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с юбилеем и подарил ей кар­тину с изображением города Евпатории, родины самой знаменитой правозащит­ницы страны. Одни зрители (подавляющее большинство) приняли это как должное: ну, поздравил, значит, так надо. Другие, патриоты-государственники, скорее все­го остались недовольны: что это он всяких диссидентов привечает, она же всегда против страны была, против государства, против народа. Думают так «патриоты», но помалкивают, потому что они у нас по­слушные. А третьи, либералы… Вот тут уже интересно.

Это как в песенке: «дедушка едет, а мальчик идет». Что бы Путин ни сделал, либералы это не примут никогда. Быв­ший кагэбэшник (бывших не бывает!) пришел к Алексеевой — лицемерие. Подарил «крымский пейзаж» — троллинг. А не пришел бы, не подарил — тоже плохо.

Либералы, конечно, бывают разные. Вот есть Глеб Павловский, к примеру. Какой он был диссидент — это еще бабушка надвое сказала. Но как он работал на того же Пу­тина, мы помним. Изо всех сил, не щадя живота своего. За хорошую зарплату. Еще на Украине, на первом Майдане — как он «топил» за Януковича по приказу свыше. Как служил человеком, близким к Администрации, как вел суперпро­пагандистскую программу на НТВ — тоже помним. И вот теперь — либерал, каких мало, тоже упрекает Путина.

А есть Виктор Шендерович — с моей точки зрения, па­триот России, говорящий власти то, что называется «горь­кая правда». Но такую личную неприязнь испытывает к «по­терпевшему», что кушать не может. Ненависть застит глаза. И разве это журналистика?

Конечно, мы, журналисты, обязаны быть критичны к власти, отслеживая каждый ее шаг под микроскопом. Но нужно смотреть на мир прямо и незашоренно, без заранее приготовленного шаблона и ангажемента. Кремлевские «журналисты» всегда хвалят Путина, что бы он ни делал, — не годится. Антикремлевские всегда ругают, что бы он ни делал, — опять не годится. И то и другое — фейковая журналистика.

Кажется, еще Владимир Владимирович отлил в грани­те, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, тогда «слушайте детишки, папы этого ответ помещаю в книжке».

Итак, плохо (с моей точки зрения) — это наше вмеша­тельство в Украину, совсем другую страну (к сожалению); это тотальная коррупция сверху донизу; это послушные власти суды, готовые проштамповать любую ее указивку в виде приговора… Много еще чего в нашей стране плохо.

Но что хорошо, то хорошо. Если президент поздравил очень заслуженного человека — это хорошо. Да, отноше­ние интеллигенции и «тех, кто сильнее ее» — вечная тема, еще со времен Нерона и Сенеки. Интеллигенция всегда не только противостояла власти и не только, извините, ложи­лась под нее, но и воспитывала ее, окультуривала. А власть — она разная…

Сталин тоже не забывал интеллигенцию. Не только уничтожал ее, но и заигрывал с ней. Звонил, например, Па­стернаку по поводу Мандельштама (впрочем, Мандельшта­ма это никак не спасло). Звонил Булгакову, даже немного помог с трудоустройством (но это не спасло и Булгакова, хотя умер он сам).

Сейчас модно сравнивать Путина со Сталиным. На самом деле это такое примитивное упрощение! Или вы­давание желаемого за действительное, чтобы уж точно не ошибиться. Опять же откройте глаза: Солженицын вернул­ся, Аксенов вернулся, Войнович вернулся, Кублановский… Значит что-то переменилось в этой нашей стране. И когда тот же Солженицын принимал Путина (а Ельцина отвергал, даже не принял от него награды), это что-нибудь да зна­чит?

Ничего не значит, скажут либералы, все ложь и пиар на фоне великих. Возможно, либералы зрят в корень, мыслят глубоко, а я, наивный, ничего не понимаю. Только на мир, на власть, на Путина и на либералов нужно смотреть широко открытыми глазами, мне так кажется…

И это совсем не ублажение хищника. В смысле: не надо его злить, играть на дудочке, иначе он и станет таким зверем. Просто нужно быть объективным и верить в себя, в свою миссию, не побоюсь этого слова, раздавая всем се­страм по серьгам, то есть то, что они заслуживают.

А Людмила Михайловна Алексеева… Даже если это был подарок с подвохом, разве он может хоть как-то ее унизить? Она — Алексеева, этим все сказано. А он — Путин, и этим тоже сказано много.