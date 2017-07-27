«ЗДЕСЬ НЕ ДОРОГО, А ФИРМЕННО!»
В Юрмале проходит традиционный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле
На фестивале «Рандеву» под сенью муз неподражаемой Лаймы Вайкуле в Юрмале самым неожиданным для меня стало, пожалуй, не сценическое, а околомузыкальное впечатление. То, что в зале присутствуют президент Латвии с супругой, обнаружилось, собственно, уже во время концерта, когда об этом сообщили ведущие. Раймонд Вейонис и его Ивета приподнялись с третьего ряда партера, где они скромненько сидели, зажатые обычными зрителями, помахали аплодирующему залу и сели обратно — дальше внимать чарующим звукам музыки и главной героине вечера Лайме. Я представил, конечно, какой бы шухер царил уже на дальних подходах к залу в Москве, задумай первое лицо что-то посетить, и понял, как далеко разбежались за постсоветскую историю некоторые части когда-то одного целого…
Из уже не околомузыкальных, а сугубо творческих «бомб», разрывавших зрителей мурашками по коже, была на открытии, конечно, Елена Ваенга. Неформальный гимн Петербурга «Нева» в дуэте с Бусулисом уже второй год подряд ставит на уши зал «Дзинтари». «Я каждый раз приезжаю, очень горда, что меня зовут, позовите в третий раз!» — скандировала Ваенга, объясняя любовь к Прибалтике не только тем, что «свободна и сама себе господин», а некими «отношениями с латышами», что всех очень заинтриговало, а еще простой формулой: «Здесь не как в Питере — все дорого, здесь — фирменно».
Лайма: «Как все замылилось!»
— Самое главное — это общение, — объясняет хозяйка бала. — Артисты же как устроены? Каждый любит больше всего себя, мы все время на гастролях, и встречаться особенно нет времени. Поэтому, когда спрашивают: «У вас есть друзья среди коллег?» — отвечаю: «Нет». Потому что нет времени, а для дружбы нужно время. Поэтому так важна возможность общаться, узнавать друг друга получше, часто совсем с другой стороны…
В чем Лайма оказалась непреклонна, несмотря на все искушения, — это живой звук, что крайне удаляет ее начинание от понятия «обычный поп-фестиваль» в сторону форменных рок-ивентов. Пусть и не по стилю, но по духу точно. «Это, конечно, головная боль, — не столько жалуется, сколько констатирует певица, — и для звукорежиссеров, и для артистов. Сегодня уже все так замылилось, люди часто действительно привыкли работать под фонограмму». По 30–40 песен «живого» в день — это действительно достижение, как ни удивительно об этом говорить, учитывая, что артистическое тщеславие должно бы быть нормой…
Леонтьев: «В сентябре — 45 лет на сцене»
Валерий Леонтьев. Просто сказать «звезда» — пошло. Просто сказать «овация» — не сказать ничего. Он шутил в интервью:
— В прошлый раз Лайма про меня забыла, но сейчас вспомнила, вот я и приехал.
— Валера, из всех основных примадонн и примаменов эстрады, которых раз-два и обчелся, ты остался, кажется, единственным, кто не отметился фестивалем своего имени. У Аллы были «Рождественские встречи». Лайма придумала этот фестиваль. Скромничаешь? Не созрел разве?
— О, нет! — хохочет. — Скорее, перезрел уже! Это настолько хлопотное занятие, ответственное. Я лучше месяц сольников чесану. Но если говорить не об организации, а о некоей внутренней жажде создавать такие вещи, то лично у меня ее тоже нет, честно говоря. Может, когда-нибудь возникнет, да будет поздно.
— А когда ты выходишь на сцену с теми, с кем тебя связывает огромный пласт жизненных, творческих воспоминаний, то, наверное, это все-таки особенный кураж? Вы репетировали «Вернисаж» с Лаймой так, будто готовили премьеру номера!
— Конечно, «Вернисаж» — это история, ему уже 31 год. С Лаймой мы знакомы еще дольше, годочка с 1983-го, когда Раймонд Паулс по блату устроил мне поход в варьете Juras Perle. Невозможно было попасть туда, в этот единственный на весь СССР островок Запада, и он был в Юрмале, и там пела Лайма. А «Вернисаж» он для нас написал позже — уже в 1986-м. По жизни нас эта песня свела, и периодически мы продолжаем за счет этого «Вернисажа» встречаться. Песня живет, нужна, ее слушают. Я люблю Лайму и думаю, что она любит меня.
— В начале творческого пути артиста распирает от жажды высказаться, завоевать зрителя, донести до него свои месседжи и музыку. А когда звезда уже в статусе?..
— Если обо мне говорить, то, знаешь, я уже просто очень устал по жизни бежать куда-то… Я думаю о том, что если бы вдруг жизнь дала мне передышку и воздуха глоток, как поется в одной из моих песен, и я бы мог какое-то время — полгода, год — отлежаться и осмотреться, то, может быть, я воткнулся бы в какую-то новую и неожиданную для себя историю. А сегодня пока что хочется в отпуск.
— Ты же каждый год по месяцу отлеживаешься в Майами!
— Что такое месяц после 45 лет на сцене?! Кстати, в сентябре — 45 лет на сцене!
Нани Брегвадзе не узнала Пугачеву
Подъехавший на задний двор зала «Дзинтаре» царственный лимузин встречали, разумеется, во всеоружии микрофонов, видео и фотокамер. Жаждущие всего и побольше журналисты немного, правда, расстроились: Алла с Максимом оставили детей под присмотром нянечки (это же не Филипп — тот бы точно притащил чад отрабатывать долю звездных отпрысков, не зря же заказывал!). Впрочем, и просто главной пары страны было достаточно для восторгов и счастья. Чета, отбившись на ходу дежурными репликами о том, как все пучком, хорошо и замечательно, прошествовала с огромным букетом для хозяйки вечера к своим местам в центре зала.
Места оказались рядом с Нани Брегвадзе, легендой советской и грузинской эстрады, феноменальной певицей и женщиной, чью изысканность и безупречный стиль на каком-то астральном уровне будто унаследовала и Лайма Вайкуле как представительница более позднего поколения звезд. Можно даже использовать такое сравнение применительно к Лайме — латвийская Брегвадзе. Но это — отдельная тема…
Тем временем Пугачева и Брегвадзе встретились лицом к лицу у своих кресел. Обнялись, пошептались, поулыбались, расселись по своим местам. И тут Нани говорит: «Представляешь, я же Аллу не узнала! А когда узнала, говорю: «Ты все молодеешь — тебя не узнать! Неловко получилось».
Максим Галкин, любимый муж, а с недавних пор и семейный сетевой видеолетописец, отвечая, в свою очередь, на сердобольный вопрос: «Замучили, наверное, опять эти папарацци (засадами возле виллы)?» — по-ребячьи веселился. «Я же, — говорит, — теперь их работы лишил, им теперь не надо сидеть под забором, они же каждое утро с Инстаграмма начинают, да еще и благодарят: мол, спасибо, вы нам каждый день информацию делаете!» Вот и славно…
Но все же одно дело разглядывать Обожаемую (не только Максимом, но и всеми нами) в неглиже на пляже на какой-то там фотке, а совсем другое — лицезреть воочию да во плоти. Жаль, конечно, что не на пляже в купальнике. Но как есть… Поэтому, пока Алла шла от лимузина в зал, ее обглодали с головы до пят десятки вытаращенных журналистских глаз, запоминая, как учила Земфира, все ее «трещинки». Потом с такой же вытаращенностью ее пожирали уже тысячи глаз в зале. Все сошлись на том, что стройна, бодра, ножки ой-ля-ля, да и мини под стать — вызывающе смелое. Фирменная пугачевская копна все так же пышна и золотиста. Сочетание цветов — коричневой куртки и черного платья — нашли изысканным, а кожу — загорелой. В общем, щенячий восторг.
Общее приподнятое настроение Лайма отполировала задушевной песенкой «Старый друг (от меня никуда не денется)», посвятив ее, разумеется, своей «любимой подруге Алле Пугачевой», а Максим преподнес хозяйке вечера букет белых роз.
То ли действительно из-за долгожданного присутствия Аллы в зале, то ли все-таки подобрался такой состав исполнителей и номеров, но концерт вышел весьма эмоциональным. Хотя да — весь вечер тон задавала Алла. Не сидела напыщенной суперзвездой, а по-простецки сопережавала всему, что происходило на сцене. Селфилась вовсю с Максом — наверное, уже и выложили.
■ ■ ■
Пугачеву провожали после концерта так же, как и встречали, — журналисткой гурьбой. Лайма светилась от счастья, было видно, что довольна и атмосферой, и собственными номерами, каждый из которых был маленькой «частицей искусства» — piece of art, как говорят англичане. Под занавес насыщенного вечера она призналась, что сама не была уверена в визите Аллы, потому что «Алла все равно делает что-то, если у нее есть настроение, а ее настроение предсказать невозможно». В этом, впрочем, у обеих див что-то общее. Поэтому, видимо, такими органичными выходят их совместные юморные видеоклипы в Сети, которые наделали столько шума, но история появления которых пока оставалась тайной. Лайма все-таки поделилась ею с нами:
— С Аллой мы с каждым годом сближаемся. Это такая материя, что нельзя специально договориться. Но так получается, что мы встречаемся чаще.
— Еще бы: вы же теперь практически дачные соседки…
— Ну да. А если мы не встречаемся, то потому, что я сейчас страшно занята, а так бы я ей звонила с утра до вечера. Я волнуюсь за нее, за то, как она себя чувствует, как у нее настроение. Меня это волнует. Но я не могу быть навязчивой.
— А ее волнует? Твои настроение, здоровье, самочувствие?..
— Я этого не знаю. У нее надо спрашивать. Но мы созваниваемся. Затеяли вот в Инстаграмме…
— Ничего себе — затеяли, — сказала она скромно. — Страну взорвали!
— «Мы с дюн» — главный девиз этих роликов. Выдаем всякие перлы, но это импровизации.
— Импровизации? Ощущение, что перед каждой съемкой вы всей палатой заседаете за мозговым штурмом, шуточки оттачиваете, роли расписываете. А Галкин как главный юморист всем дирижирует, нет?
— Абсолютно нет. Мы как-то сидели в ресторанчике, и там такие красивые цветочки были на еде. Я положила в рот и говорю: «Посмотри, какой красивый ротик». Оттуда и родилось это: «Тьфу на тебя!» Я ей говорю: «Примерь цветочек». Она положила себе в рот и говорит: «Ничего себе! Поймала!» Всё! С этого и началось…
— А все думали: какая гениальная и мощная пиар-кампания…
— Баловство. Просто баловство. Радость встреч…
Артур ГАСПАРЯН, Юрмала.