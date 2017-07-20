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Евгений Папунаишвили женился

Евгений Папунаишвили женился
20 июля
00:00 2017
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Его избранница — итальянка

Поклонники хореографа Евгения Папунаишвили, затаив дыхание, следили за тем, как развиваются отношения с итальянской красоткой Салиме. В какой-то момент Евгений перестал скрывать роман, но о свадьбе даже не намекал. И вот Папунаишвили признался в своем микроблоге: «Этот день запомним на всю жизнь! Мы это сделали. Вдвоем прие­хали и сделали. Я самый счастливый человек!». Как выяснилось, поженились они тайком от родителей, которые были в шоке. «После росписи поехали на дачу к родителям. Они не знали. И какой же это был сюрприз для них», — признался хореограф. Впоследствии пара улетела в свадебное путешествие в Грецию.

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