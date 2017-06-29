Бэсеску дали «прописку» в Кишиневе
Экс-президент соседней страны может стать главным унионистом Республики Молдова
Траян Бэсеску станет председателем «Партии национального единства» в случае, если ему вернут молдавское гражданство. Такое решение было принято в минувшее воскресенье на чрезвычайном съезде политформирования, которое, напомним, было зарегистрировано 10 июня.
Молдавский паспорт Бэсеску получил от четвертого президента Николая Тимфти и был его лишен пятым главой государства – Игорем Додоном. Пока же «Национальное единство» возглавляет Анатол Шалару, бывший министр транспорта и экс-министр обороны. Его заместители – люди известные в кругах сторонников объединения с Румынией: Анна Гуцу и Константин Кодряну (румынский депутат). На съезде Анатол Шалару обозначил круг своих союзников. «Мы намерены сотрудничать с партией Маий Санду и призываем наших сторонников не конфликтовать с PAS (Действие и солидарность), так как только с ней мы можем сотрудничать», – заявил Шалару.
На воскресном съезде много об объединении рассуждал Траян Бэсеску. По этому случаю Игорь Додон заметил: «Он один из самых радикальных и нелепых представителей унионизма, но не единственный. Таких много. Пропагандистская кампания «Бессарабия – румынская земля» была начата во времена Бэсеску. Он открыто продолжает поддерживать экстремистские и антигосударственные партии в Республике Молдова. Вся эта унионистская пропаганда нанесла значительный урон доверительным отношениям Кишинева и Тирасполя… Вот почему я настаиваю на законодательном запрете унионизма и привлечению к ответственности тех, кто организует кампании по ликвидации государства Республика Молдова».
Мало кто верит в перспективное будущее новой партии. На родине против Бэсеску заведено уголовное дело. Бывшего президента подозревают в финансовых махинациях. Его родной брат Мирча осужден на четыре года за коррупцию. Дочь Бэсеску Иоана обвинялась в отмывании денег. Под следствие попадали племянник и зять экс-президента. И новые однопартийы ему под стать, например, против Анатола Шалару возбуждалось уголовное дело после того как «модернизированные» в Румынии за 12 миллионов евро локомотивы массово ломались и загорались. В бытность Шалару министром обороны, по сведениям депутатов, были незаконно проданы три зенитно-ракетных комплекса. Словом, впору на следующем съезде «Национальное единство» переименовать в «Партию единства коррупционеров».
Александр ЧУДАК.