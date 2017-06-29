Экс-президент соседней страны может стать главным унионистом Республики Молдова

Траян Бэсеску станет председателем «Партии национального единства» в случае, если ему вернут молдавское гражданство. Такое решение было при­нято в минувшее воскре­сенье на чрезвычайном съезде политформирова­ния, которое, напомним, было зарегистрировано 10 июня.

Молдавский паспорт Бэсе­ску получил от четвертого прези­дента Николая Тимфти и был его лишен пятым главой государства – Игорем Додоном. Пока же «На­циональное единство» возглав­ляет Анатол Шалару, бывший ми­нистр транспорта и экс-министр обороны. Его заместители – люди известные в кругах сторон­ников объединения с Румынией: Анна Гуцу и Константин Кодряну (румынский депутат). На съез­де Анатол Шалару обозначил круг своих союзников. «Мы на­мерены сотрудничать с партией Маий Санду и призываем наших сторонников не конфликтовать с PAS (Действие и солидарность), так как только с ней мы можем сотрудничать», – заявил Шала­ру.

На воскресном съезде мно­го об объединении рассуждал Траян Бэсеску. По этому случаю Игорь Додон заметил: «Он один из самых радикальных и неле­пых представителей униониз­ма, но не единственный. Таких много. Пропагандистская кам­пания «Бессарабия – румынская земля» была начата во времена Бэсеску. Он открыто продолжает поддерживать экстремистские и антигосударственные партии в Республике Молдова. Вся эта унионистская пропаганда на­несла значительный урон дове­рительным отношениям Киши­нева и Тирасполя… Вот почему я настаиваю на законодательном запрете унионизма и привлече­нию к ответственности тех, кто организует кампании по ликви­дации государства Республика Молдова».

Мало кто верит в перспек­тивное будущее новой партии. На родине против Бэсеску за­ведено уголовное дело. Быв­шего президента подозревают в финансовых махинациях. Его родной брат Мирча осужден на четыре года за коррупцию. Дочь Бэсеску Иоана обвинялась в от­мывании денег. Под следствие попадали племянник и зять экс-президента. И новые однопар­тийы ему под стать, например, против Анатола Шалару возбуж­далось уголовное дело после того как «модернизированные» в Румынии за 12 миллионов евро локомотивы массово ломались и загорались. В бытность Шалару министром обороны, по сведе­ниям депутатов, были незаконно проданы три зенитно-ракетных комплекса. Словом, впору на следующем съезде «Националь­ное единство» переименовать в «Партию единства коррупционе­ров».

Александр ЧУДАК.