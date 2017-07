Внуки и смартфон: что нового узнали российские зрители о своем президенте

В России закончился показ фильма Оливера Стоуна «Пу­тин», который вполне можно считать стартом предвыборной кампании президента, хотя он пока и не объявил о своих пла­нах. В нем Путин предстает именно таким, каким хочет ви­деть главу государства избира­тель: защитником националь­ных интересов, ответственным и вдумчивым руководителем, разведчиком с холодной голо­вой и горячим сердцем. Но уда­лось ли Стоуну добавить новые штрихи к хорошо знакомому портрету? Мы посмотрели все четыре серии проекта глазами российского телезрителя.

Конечно же, Оливер Стоун снимал свой фильм в первую очередь для американской аудитории. Об ориентации на Запад гово­рит и подбор тем, в котором не нашлось ме­ста актуальным для россиян сюжетам. И по­иск могилы известного в США не меньше, чем Ленин, Троцкого у Кремлевской стены. И искреннее удивление режиссера, когда после парада Победы Путин проходит мимо сидящего на трибуне Горбачева (Горби!!!) и даже не здоровается с ним. «Я — его не заметил», — простодушно пожимает плечами российский президент.

Интерес к личности Путина Стоун объ­яснил известным афоризмом «врага надо знать в лицо»: «Поскольку США объявили его великим врагом, важно услышать, что он сам может сказать». Свой фильм он рас­сматривает как платформу, позволяющую Путину без купюр выразить свои взгляды, которые либо вообще не доходят до аме­риканцев, либо доходят в искаженном, интерпретированном политиками и СМИ виде. «Цель заключается в том, чтобы Путин раскрыл самого себя перед зрителем», — рассказал профессор истории Питер Куз­ник, давно сотрудничающий с режиссером. Впрочем, критики не оценили этот художе­ственный прием. Большинство рецензен­тов сошлись во мнении, что ВВП в фильме слишком много говорит, но не раскрывает себя. А — Стоун, вместо того чтобы подвергать сомнению его утверждения и выводы, будто специально «накидывает» удобные вопросы. Да еще периодически поддакива­ет, когда президент начинает критиковать США.

«Когда Америка посылает своих людей на интервью с Путиным, она не посылает лучших», с сожалением заметил колум­нист The Daily Beast Марлон Стерн. «Заиски­вание, но мало скептицизма», — подытожи­ла после просмотра четырех серий The New York Times. А советолог Джошуа Рубенстин предположил, что фильм мало повлияет на уже сложившийся у западной аудитории имидж Путина, но зато хорошо будет при­нят в самой России. «А почему нет? Путин предстает в сугубо положительном свете. Он в курсе всех проблем, он решает все проблемы», — рассуждает эксперт. И дей­ствительно, если в США сериал показали по платному кабельному каналу Showtime с аудиторией 28 млн человек, то в России фильм вышел в прайм-тайм на одном из главных национальных каналов, что, ко­нечно же, могло произойти только с благо­словения Кремля. И хотя пресс-секретарь ВВП Дмитрий Песков отрицает, что прези­дент заранее ознакомился с результатом, есть подозрение, что это не совсем так. По крайней мере, наличие у главы государ­ства внуков, о чем мимоходом упоминает Стоун, по всей видимости, не подозревая, что на самом деле это главная сенсация его 30‑часовых интервью, Кремль признал буквально за несколько дней до начала рос­сийского эфира.

Но что еще нового узнал о своем пре­зиденте российский зритель? Если анали­зировать его рассуждения о внешней поли­тике, то, прямо скажем, немного. Владимир Путин остается верен себе и рассказывает Стоуну хорошо знакомую российской ауди­тории историю о вероломных американцах и доверчивых русских, поверивших завере­ниям об окончании «холодной войны» и до­пустивших заокеанских экспертов в святая святых своего ОПК — предприятия по про­изводству ядерного оружия. «Эта ситуация продолжалась примерно до 2006 года», — вдруг делает неожиданное признание ВВП. США на все примирительные инициативы России реагировали неконструктивным об­разом. Вышли из договора по ПРО, наруши­ли джентльменское соглашение о непро­движении НАТО на восток, начали вбивать клин между Россией и бывшими союзными республиками, прежде всего Украиной. И даже — об этом Путин, пожалуй, действи­тельно сказал впервые — скрыто поддер­живали чеченских сепаратистов морально, финансово и технически. По словам ВВП, он в свое время называл Джорджу Бушу фамилии сотрудников спецслужб, которые работали на Кавказе и помогали перебро­ске боевиков. «Потом мы получили письмо, что они вправе поддерживать любые оппо­зиционные силы и будут это делать», — рас­сказал о реакции американских партнеров президент. Однако письмо по просьбе Сто­уна не показал, отправив съемочную груп­пу за подтверждением к Бушу: «Надеюсь, Джордж помнит наш разговор».

Помимо вмешательства США во вто­рую чеченскую кампанию любопытным представляется диалог в третьей серии фильма, посвященной Украине. Стоун вспо­минает момент, когда в апреле 2014 года в Черное море, по всей видимости, с целью вернуть Крым Киеву, зашел эсминец «До­нальд Кук», вооруженный «Томагавками». В российских СМИ этот сюжет описывали следующим образом: на встречу военному кораблю, находившемуся в 70 км от нашей военной базы, вылетел Су‑24 с комплек­сом радиоэлектронной борьбы «Хибины», который выключил радар эсминца, боевые управляющие цепи, системы передачи дан­ных и деморализовал экипаж, после чего «Дональд Кук» развернулся и ушел. На са­мом деле все было гораздо сложнее и хуже. Владимир Путин ни слова не говорит про «Хибины» (как уже подтвердил разработчик, эта система вообще не устанавливается на Су‑24), но зато признает, что корабль был взят под прицел ракетным комплексом, оперативно развернутым на полуострове. «Против него «Дональд Кук» беззащитен. Это не значит, что он подвергся бы ракет­ной атаке. Но, увидев облучение со сто­роны ракетного комплекса, это видно на приборах, что он находится под прицелом, командир принял правильное решение», — рассказал ВВП.

«То есть мы были на грани? Новый Ка­рибский кризис?» — несколько раз уточнил Стоун. И наконец, добился от Путина со­гласного кивка.

Диалог о сексуальных меньшинствах шуткой о гее в душе на подлодке на самом деле не заканчивается. ВВП дает понять, что лично знаком с представителями ЛГБТ-сообщества, и они в его понимании рукопо­жатны: «Мы с ними поддерживаем отноше­ния, они получают ордена и награды». Но на государственном уровне Путин считает своим долгом поддерживать семейные ценности: ведь однополые браки детей не производят, а властям нужно заботиться о рождаемости. Предложение Стоуна о воз­можном усыновлении детей однополыми парами он мягко отвергает: обществен­ное сознание этого не примет. И вообще к России, по его мнению, рано применять западные стандарты демократии. «Сложно представить себе, что завтра у нас появят­ся такие же порядки, как в Германии или в США. Общество должно развиваться посте­пенно», — рассуждает ВВП.

Пожалуй, только один раз лицо ВВП выглядит обескураженным — когда, видя его в хоккейной форме, Стоун восклицает: «Да вы похожи на Микки-Мауса!» Примеча­тельно, что Путин отказывается от критики своих предшественников, хотя и признает, что у Ельцина были проблемы с алкоголем, а Горбачев взялся за реформы, не понимая, чего именно хочет добиться. В Карибском кризисе, по его мнению, виноват не Хру­щев, а опять-таки Штаты, разместившие ракеты в Турции. А Сталин — «продукт сво­ей эпохи» и «сложная фигура»: его излиш­няя демонизация — это один из путей атаки на Россию.

ВВП не рассказывает правды о том, как в 1999 году был выбран преемником Ель­цина. На поддержку и мощные связи он, по собственным словам, рассчитывать не мог, однако предложение от БН поступало дважды: первый раз Путин его отверг, так как не было гарантий. (Почему согласил­ся во второй раз, Стоун, к сожалению, не спрашивает.) Однако отец каким-то мисти­ческим образом предвидел неожиданный взлет сына. «Он не дожил до моего назна­чения премьером, но даже до этого говорил медперсоналу, когда я приходил: вот мой президент едет», — рассказывает Путин. Когда режиссер в качестве комплимента сравнивает его первый срок с правлением Рейгана, считающегося одним из самых успешных президентов США, ВВП неожи­данно обижается: «У меня задачи были го­раздо сложнее».

За исключением наличия внуков, ни­каких подробностей о личной жизни Стоун вытянуть из ВВП не смог. Даже рассказ про дочерей и их мужей получился каким-то скомканным. Режиссеру пришлось самому озвучивать, что Путин иногда спорит с зя­тьями, чьи фамилии и профессиональная деятельность остались тайной. А про доче­рей по-прежнему известно лишь то, что они «далеки от политики и крупного бизнеса, поскольку посвятили себя науке и образо­ванию». Несколько больше зрители узнают о том, в какой обстановке живет россий­ский президент, и именно на эти редкие ка­дры обратили внимание комментирующие фильм блогеры. Хотя Путин в одной из серий говорит, что не хочет быть царем, его под­московная резиденция явно спроектирова­на по принципу императорских загородных резиденций. В ней есть зимний сад, ко­нюшня, а также домовая церковь, в которой можно видеть как современные, так и ста­ринные иконы. В отдельном помещении под двускатной крышей находится спортивный комплекс с тренажерным залом, бассейном не меньше 25 метров и теннисным кортом. Перед залом для занятий дзюдо сидит брон­зовый гуру. ВВП признается, что его жизнен­ная философия близка к концепции «гибко­го пути», которую проповедуют восточные мыслители: иногда можно и уступить, но только если это путь к победе.

Стоуну довелось слетать вместе с пре­зидентом в Сочи: это позволило зрителям увидеть внутренности «борта номер один», в частности зал для совещаний, обычные кресла в котором оснащены ремнями без­опасности. А также пройтись по кремлев­ским коридорам и выяснить, что у Путина целых три кабинета, причем один из них ранее принадлежал Сталину. Кадрами с хоккейной площадки и татами российскую аудиторию явно не удивить, а вот лингви­стические способности не остались неза­меченными соцсетями. ВВП периодически говорит на английском языке — простыми фразами и с русским акцентом, но довольно грамотно. Кроме того, как и все ученики, он явно больше понимает, чем может сказать сам — поэтому переводчику иногда удава­лось перевести дух. Однако по-настоящему шокировал блогеров смартфон в путин­ских руках. Во-первых, он явно был выпу­щен известной американской компанией. А во-вторых, президент довольно умело с ним обращался, хотя, по официальной вер­сии, вообще не пользуется современной техникой. Антон Носик предположил, что сеть, к которой цепляется девайс, являет­ся специальным ведомственным каналом связи, надежно защищенным от внешнего проникновения. Впрочем, Дмитрий Песков уже заявил, что смартфон принадлежал не Путину, а одному из сотрудников. Выходит, и тут облом… Опять никакой сенсации.

Однако самому себе Путин, по всей ви­димости, понравился. Встречаясь на днях с учителями, он не без кокетства заявил, что Стоуна за его фильм в Америке точно будут бить. Пожалуй, в устах российского прези­дента это лучший комплимент.

Елена ЕГОРОВА.