«ВЕЛИКИЙ ВРАГ США» ОТРЕЖИССИРОВАЛ СТОУНА
Внуки и смартфон: что нового узнали российские зрители о своем президенте
В России закончился показ фильма Оливера Стоуна «Путин», который вполне можно считать стартом предвыборной кампании президента, хотя он пока и не объявил о своих планах. В нем Путин предстает именно таким, каким хочет видеть главу государства избиратель: защитником национальных интересов, ответственным и вдумчивым руководителем, разведчиком с холодной головой и горячим сердцем. Но удалось ли Стоуну добавить новые штрихи к хорошо знакомому портрету? Мы посмотрели все четыре серии проекта глазами российского телезрителя.
Конечно же, Оливер Стоун снимал свой фильм в первую очередь для американской аудитории. Об ориентации на Запад говорит и подбор тем, в котором не нашлось места актуальным для россиян сюжетам. И поиск могилы известного в США не меньше, чем Ленин, Троцкого у Кремлевской стены. И искреннее удивление режиссера, когда после парада Победы Путин проходит мимо сидящего на трибуне Горбачева (Горби!!!) и даже не здоровается с ним. «Я — его не заметил», — простодушно пожимает плечами российский президент.
Интерес к личности Путина Стоун объяснил известным афоризмом «врага надо знать в лицо»: «Поскольку США объявили его великим врагом, важно услышать, что он сам может сказать». Свой фильм он рассматривает как платформу, позволяющую Путину без купюр выразить свои взгляды, которые либо вообще не доходят до американцев, либо доходят в искаженном, интерпретированном политиками и СМИ виде. «Цель заключается в том, чтобы Путин раскрыл самого себя перед зрителем», — рассказал профессор истории Питер Кузник, давно сотрудничающий с режиссером. Впрочем, критики не оценили этот художественный прием. Большинство рецензентов сошлись во мнении, что ВВП в фильме слишком много говорит, но не раскрывает себя. А — Стоун, вместо того чтобы подвергать сомнению его утверждения и выводы, будто специально «накидывает» удобные вопросы. Да еще периодически поддакивает, когда президент начинает критиковать США.
«Когда Америка посылает своих людей на интервью с Путиным, она не посылает лучших», с сожалением заметил колумнист The Daily Beast Марлон Стерн. «Заискивание, но мало скептицизма», — подытожила после просмотра четырех серий The New York Times. А советолог Джошуа Рубенстин предположил, что фильм мало повлияет на уже сложившийся у западной аудитории имидж Путина, но зато хорошо будет принят в самой России. «А почему нет? Путин предстает в сугубо положительном свете. Он в курсе всех проблем, он решает все проблемы», — рассуждает эксперт. И действительно, если в США сериал показали по платному кабельному каналу Showtime с аудиторией 28 млн человек, то в России фильм вышел в прайм-тайм на одном из главных национальных каналов, что, конечно же, могло произойти только с благословения Кремля. И хотя пресс-секретарь ВВП Дмитрий Песков отрицает, что президент заранее ознакомился с результатом, есть подозрение, что это не совсем так. По крайней мере, наличие у главы государства внуков, о чем мимоходом упоминает Стоун, по всей видимости, не подозревая, что на самом деле это главная сенсация его 30‑часовых интервью, Кремль признал буквально за несколько дней до начала российского эфира.
Но что еще нового узнал о своем президенте российский зритель? Если анализировать его рассуждения о внешней политике, то, прямо скажем, немного. Владимир Путин остается верен себе и рассказывает Стоуну хорошо знакомую российской аудитории историю о вероломных американцах и доверчивых русских, поверивших заверениям об окончании «холодной войны» и допустивших заокеанских экспертов в святая святых своего ОПК — предприятия по производству ядерного оружия. «Эта ситуация продолжалась примерно до 2006 года», — вдруг делает неожиданное признание ВВП. США на все примирительные инициативы России реагировали неконструктивным образом. Вышли из договора по ПРО, нарушили джентльменское соглашение о непродвижении НАТО на восток, начали вбивать клин между Россией и бывшими союзными республиками, прежде всего Украиной. И даже — об этом Путин, пожалуй, действительно сказал впервые — скрыто поддерживали чеченских сепаратистов морально, финансово и технически. По словам ВВП, он в свое время называл Джорджу Бушу фамилии сотрудников спецслужб, которые работали на Кавказе и помогали переброске боевиков. «Потом мы получили письмо, что они вправе поддерживать любые оппозиционные силы и будут это делать», — рассказал о реакции американских партнеров президент. Однако письмо по просьбе Стоуна не показал, отправив съемочную группу за подтверждением к Бушу: «Надеюсь, Джордж помнит наш разговор».
Помимо вмешательства США во вторую чеченскую кампанию любопытным представляется диалог в третьей серии фильма, посвященной Украине. Стоун вспоминает момент, когда в апреле 2014 года в Черное море, по всей видимости, с целью вернуть Крым Киеву, зашел эсминец «Дональд Кук», вооруженный «Томагавками». В российских СМИ этот сюжет описывали следующим образом: на встречу военному кораблю, находившемуся в 70 км от нашей военной базы, вылетел Су‑24 с комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», который выключил радар эсминца, боевые управляющие цепи, системы передачи данных и деморализовал экипаж, после чего «Дональд Кук» развернулся и ушел. На самом деле все было гораздо сложнее и хуже. Владимир Путин ни слова не говорит про «Хибины» (как уже подтвердил разработчик, эта система вообще не устанавливается на Су‑24), но зато признает, что корабль был взят под прицел ракетным комплексом, оперативно развернутым на полуострове. «Против него «Дональд Кук» беззащитен. Это не значит, что он подвергся бы ракетной атаке. Но, увидев облучение со стороны ракетного комплекса, это видно на приборах, что он находится под прицелом, командир принял правильное решение», — рассказал ВВП.
«То есть мы были на грани? Новый Карибский кризис?» — несколько раз уточнил Стоун. И наконец, добился от Путина согласного кивка.
Диалог о сексуальных меньшинствах шуткой о гее в душе на подлодке на самом деле не заканчивается. ВВП дает понять, что лично знаком с представителями ЛГБТ-сообщества, и они в его понимании рукопожатны: «Мы с ними поддерживаем отношения, они получают ордена и награды». Но на государственном уровне Путин считает своим долгом поддерживать семейные ценности: ведь однополые браки детей не производят, а властям нужно заботиться о рождаемости. Предложение Стоуна о возможном усыновлении детей однополыми парами он мягко отвергает: общественное сознание этого не примет. И вообще к России, по его мнению, рано применять западные стандарты демократии. «Сложно представить себе, что завтра у нас появятся такие же порядки, как в Германии или в США. Общество должно развиваться постепенно», — рассуждает ВВП.
Пожалуй, только один раз лицо ВВП выглядит обескураженным — когда, видя его в хоккейной форме, Стоун восклицает: «Да вы похожи на Микки-Мауса!» Примечательно, что Путин отказывается от критики своих предшественников, хотя и признает, что у Ельцина были проблемы с алкоголем, а Горбачев взялся за реформы, не понимая, чего именно хочет добиться. В Карибском кризисе, по его мнению, виноват не Хрущев, а опять-таки Штаты, разместившие ракеты в Турции. А Сталин — «продукт своей эпохи» и «сложная фигура»: его излишняя демонизация — это один из путей атаки на Россию.
ВВП не рассказывает правды о том, как в 1999 году был выбран преемником Ельцина. На поддержку и мощные связи он, по собственным словам, рассчитывать не мог, однако предложение от БН поступало дважды: первый раз Путин его отверг, так как не было гарантий. (Почему согласился во второй раз, Стоун, к сожалению, не спрашивает.) Однако отец каким-то мистическим образом предвидел неожиданный взлет сына. «Он не дожил до моего назначения премьером, но даже до этого говорил медперсоналу, когда я приходил: вот мой президент едет», — рассказывает Путин. Когда режиссер в качестве комплимента сравнивает его первый срок с правлением Рейгана, считающегося одним из самых успешных президентов США, ВВП неожиданно обижается: «У меня задачи были гораздо сложнее».
За исключением наличия внуков, никаких подробностей о личной жизни Стоун вытянуть из ВВП не смог. Даже рассказ про дочерей и их мужей получился каким-то скомканным. Режиссеру пришлось самому озвучивать, что Путин иногда спорит с зятьями, чьи фамилии и профессиональная деятельность остались тайной. А про дочерей по-прежнему известно лишь то, что они «далеки от политики и крупного бизнеса, поскольку посвятили себя науке и образованию». Несколько больше зрители узнают о том, в какой обстановке живет российский президент, и именно на эти редкие кадры обратили внимание комментирующие фильм блогеры. Хотя Путин в одной из серий говорит, что не хочет быть царем, его подмосковная резиденция явно спроектирована по принципу императорских загородных резиденций. В ней есть зимний сад, конюшня, а также домовая церковь, в которой можно видеть как современные, так и старинные иконы. В отдельном помещении под двускатной крышей находится спортивный комплекс с тренажерным залом, бассейном не меньше 25 метров и теннисным кортом. Перед залом для занятий дзюдо сидит бронзовый гуру. ВВП признается, что его жизненная философия близка к концепции «гибкого пути», которую проповедуют восточные мыслители: иногда можно и уступить, но только если это путь к победе.
Стоуну довелось слетать вместе с президентом в Сочи: это позволило зрителям увидеть внутренности «борта номер один», в частности зал для совещаний, обычные кресла в котором оснащены ремнями безопасности. А также пройтись по кремлевским коридорам и выяснить, что у Путина целых три кабинета, причем один из них ранее принадлежал Сталину. Кадрами с хоккейной площадки и татами российскую аудиторию явно не удивить, а вот лингвистические способности не остались незамеченными соцсетями. ВВП периодически говорит на английском языке — простыми фразами и с русским акцентом, но довольно грамотно. Кроме того, как и все ученики, он явно больше понимает, чем может сказать сам — поэтому переводчику иногда удавалось перевести дух. Однако по-настоящему шокировал блогеров смартфон в путинских руках. Во-первых, он явно был выпущен известной американской компанией. А во-вторых, президент довольно умело с ним обращался, хотя, по официальной версии, вообще не пользуется современной техникой. Антон Носик предположил, что сеть, к которой цепляется девайс, является специальным ведомственным каналом связи, надежно защищенным от внешнего проникновения. Впрочем, Дмитрий Песков уже заявил, что смартфон принадлежал не Путину, а одному из сотрудников. Выходит, и тут облом… Опять никакой сенсации.
Однако самому себе Путин, по всей видимости, понравился. Встречаясь на днях с учителями, он не без кокетства заявил, что Стоуна за его фильм в Америке точно будут бить. Пожалуй, в устах российского президента это лучший комплимент.
Елена ЕГОРОВА.