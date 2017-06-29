Партии будут сотрудничать
Партия социалистов подпишет соглашение с ведущим политформированием Азербайджана
Входе официального визита молдавской делегации во главе с президентом Игорем Додоном в Баку у председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный была и отдельная программа.
Так, председатель партии провела рабочую встречу с руководством правящей пропрезидентской политической партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), насчитывающей в своих рядах более 600 тысяч членов. Это пролитформирование играет доминирующую роль в политической жизни страны. Основателем был президент Гейдар Алиев, после его смерти партию возглавил нынешний глава государства Ильхам Алиев.
Стороны обсудили вопросы межпартийного сотрудничества, договорились обмениваться информацией по важнейшим событиям партийной жизни, а также опытом партийного строительства.
Руководители ведущих политических партий двух стран отметили общность позиций по вопросам укрепления независимости своих государств, необходимости развития и углубления торгово-экономических и гуманитарных связей, а также активизации межпарламентского сотрудничества.
Зинаида Гречаный пригласила руководство партии «Новый Азербайджан» принять участие в торжествах по случаю 20-летия Партии социалистов Республики Молдова, которые будут проводиться в Кишиневе 1 июля этого года.
Результатом встречи стала принципиальная договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между партией «Новый Азербайджан» и Партией социалистов Республики Молдова во время визита в Кишинев делегации партии «Новый Азербайджан» во главе с заместителем председателя партии, вице-премьером Азербайджана Али Ахмедовым.