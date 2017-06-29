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Партии будут сотрудничать

Партии будут сотрудничать
29 июня
10:08 2017
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Партия социалистов подпишет соглашение с ведущим политформированием Азербайджана

Входе официального визита мол­давской делегации во главе с пре­зидентом Игорем Додоном в Баку у председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный была и отдельная про­грамма.

Так, председатель партии провела рабо­чую встречу с руководством правящей про­президентской политической партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), на­считывающей в своих рядах более 600 тысяч членов. Это пролитформирование играет доминирующую роль в политической жизни страны. Основателем был президент Гейдар Алиев, после его смерти партию возглавил нынешний глава государства Ильхам Алиев.

Стороны обсудили вопросы межпар­тийного сотрудничества, договорились об­мениваться информацией по важнейшим событиям партийной жизни, а также опытом партийного строительства.

Руководители ведущих политических партий двух стран отметили общность пози­ций по вопросам укрепления независимо­сти своих государств, необходимости раз­вития и углубления торгово-экономических и гуманитарных связей, а также активиза­ции межпарламентского сотрудничества.

Зинаида Гречаный пригласила руковод­ство партии «Новый Азербайджан» принять участие в торжествах по случаю 20-летия Партии социалистов Республики Молдова, которые будут проводиться в Кишиневе 1 июля этого года.

Результатом встречи стала принципи­альная договоренность о подписании со­глашения о сотрудничестве между партией «Новый Азербайджан» и Партией социали­стов Республики Молдова во время визита в Кишинев делегации партии «Новый Азер­байджан» во главе с заместителем предсе­дателя партии, вице-премьером Азербайд­жана Али Ахмедовым.

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