Награды лучшим медикам
Президент отметил замечательных врачей
В минувшее воскресенье в стране отмечался профессиональный праздник людей в белых халатах – День работников медицины и фармации. По этому случаю глава государства подписал указ о вручении государственных наград группе выдающихся врачей из различных медицинских учреждений страны, которые внесли огромный вклад в отечественное здравоохранение.
Орденами «Трудовая слава» награждены:
— Владимир МАНЯ, врач Института неотложной медицинской помощи.
— Дмитрий МАСТАК, глава Кишиневского муниципального центра гемодиализа.
— Элеонора ТКАЧ, заместитель главы Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, врач высшей категории.
— Виорел ВЕТРИЛЭ, и.о. главы Республиканской больницы травматологии и ортопедии.
Медали «За гражданские заслуги» удостоены:
— Раду АВЭДЭНИЙ, врач столичной Муниципальном клинической больницы «Святая Троица», координатор по трансплантации, врач анестезиолог-реаниматолог.
— Юлия БУГА, медсестра высшей категории Республиканской клинической больницы.
— Зинаида КАУШ, медсестра высшей категории Лечебно-санаторной восстановительной ассоциации Государственной канцелярии РМ.
— Виктор КОЖУХАРЬ, медик-онколог высшей категории районной больницы Рыбницы.
— Павел МУТРУК, врач Муниципальной клинической больницы Бельц.
— Василий ТАНУРКОВ, врач районной больницы Чадыр-Лунги.
Медалью «Николай Тестемицану» награждены:
— Лилиан АНТОЧИ, заведующий отделением Института онкологии, доктор медицинских наук.
— Татьяна ГОРЕЛКО, заведующая отделением Института матери и ребенка, доктор медицинских наук.
— Инна МОЛДОВАН, заведующая отделением Центральной клинической военной больницы.
— Алла СЫРЫК, заместитель главы Республиканского реабилитационного центра для детей, доктор медицинских наук.
— Родика СОЛОНАРЬ, заведующая Кафедрой социальной фармации имени Василия Прокопишина.
— Светлана УРЕКЕ, врач Института кардиологии.
Почетного звания «Om Emerit» удостоены:
— Василий АНДРЕЕВ, профессор Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестимицану, доктор медицины.
— Галина ВАСИЛАКЕ, заведующая отделением Национального центра переливания крови.
Все они обладают высоким профессионализмом, богатым практическим опытом, многие занимаются научной работой и делятся своими знаниями с коллегами.
Вручая государственные награды, глава государства поблагодарил всех за самоотверженный труд на благо граждан Молдова, который зачастую проходит в сложных условиях и, к сожалению, при недостаточной мотивации.
«Каждый день вы заботитесь о здоровье наших граждан. От вас зависит будущее этой страны. Я сделаю все возможное для того, чтобы государство достойно оценивало работу врачей и персонала, работающего в области здравоохранения», – сказал Игорь Додон.
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