Президент отметил замечательных врачей

В минувшее воскресе­нье в стране отмечал­ся профессиональный праздник людей в бе­лых халатах – День работников медицины и фармации. По этому случаю глава государ­ства подписал указ о вручении государствен­ных наград группе вы­дающихся врачей из различных медицин­ских учреждений стра­ны, которые внесли огромный вклад в оте­чественное здравоох­ранение.

Орденами «Трудовая сла­ва» награждены:

— Владимир МАНЯ, врач Института неотложной медицин­ской помощи.

— Дмитрий МАСТАК, глава Кишиневского муниципального центра гемодиализа.

— Элеонора ТКАЧ, заме­ститель главы Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, врач выс­шей категории.

— Виорел ВЕТРИЛЭ, и.о. главы Республиканской больни­цы травматологии и ортопедии.

Медали «За гражданские заслуги» удостоены:

— Раду АВЭДЭНИЙ, врач столичной Муниципальном кли­нической больницы «Святая Троица», координатор по транс­плантации, врач анестезиолог-реаниматолог.

— Юлия БУГА, медсестра высшей категории Республикан­ской клинической больницы.

— Зинаида КАУШ, медсе­стра высшей категории Лечебно-санаторной восстановительной ассоциации Государственной канцелярии РМ.

— Виктор КОЖУХАРЬ, медик-онколог высшей категории рай­онной больницы Рыбницы.

— Павел МУТРУК, врач Му­ниципальной клинической боль­ницы Бельц.

— Василий ТАНУРКОВ, врач районной больницы Чадыр-Лунги.

Медалью «Николай Тесте­мицану» награждены:

— Лилиан АНТОЧИ, заве­дующий отделением Института онкологии, доктор медицинских наук.

— Татьяна ГОРЕЛКО, заве­дующая отделением Института матери и ребенка, доктор меди­цинских наук.

— Инна МОЛДОВАН, заведу­ющая отделением Центральной клинической военной больницы.

— Алла СЫРЫК, заместитель главы Республиканского реаби­литационного центра для детей, доктор медицинских наук.

— Родика СОЛОНАРЬ, заве­дующая Кафедрой социальной фармации имени Василия Про­копишина.

— Светлана УРЕКЕ, врач Ин­ститута кардиологии.

Почетного звания «Om Emerit» удостоены:

— Василий АНДРЕЕВ, про­фессор Государственного уни­верситета медицины и фарма­кологии им. Н. Тестимицану, доктор медицины.

— Галина ВАСИЛАКЕ, за­ведующая отделением Нацио­нального центра переливания крови.

Все они обладают высоким профессионализмом, богатым практическим опытом, многие занимаются научной работой и делятся своими знаниями с кол­легами.

Вручая государственные награды, глава государства по­благодарил всех за самоотвер­женный труд на благо граждан Молдова, который зачастую проходит в сложных условиях и, к сожалению, при недостаточной мотивации.

«Каждый день вы заботитесь о здоровье наших граждан. От вас зависит будущее этой стра­ны. Я сделаю все возможное для того, чтобы государство достой­но оценивало работу врачей и персонала, работающего в обла­сти здравоохранения», – сказал Игорь Додон.