Кишиневские новости

Социалисты мобилизовали все силы на ликвидацию последствий природного катаклизма

В конце минувшей недели Молдова пережила удар стихии, которого не знала в течение 125 лет. Выпавшая за сутки месячная норма осадков оставила без электроэнергии свыше 700 населенных пунктов центра и юга республики, в некоторых прекрати­лась и подача газа, заблокировала все национальные трассы, сломала тысячи деревьев. Столица оказалась полностью парализована: из-за об­рыва проводов, заносов на доро­гах, упавших веток и поваленных деревьев остановился общественный транспорт, многие дома остались без электричества. С более чем суточным опозданием примэрия объявила в му­ниципии чрезвычайное положение.

Президент в гуще событий

Депутатов не было ни видно, ни слыш­но. Правительство и столичные власти раздумывали, с чего бы начать борьбу со стихией. В результате население фактиче­ски было оставлено на произвол судьбы. И только глава государства оперативно предпринял целый ряд мер, направленных на борьбу со стихией и устранением ее по­следствий.

Прежде всего Игорь Додон издал указ о всеобщей мобилизации Национальной армии для устранения последствий при­родного бедствия;

— призвал правительство и государ­ственные учреждения предпринять все необходимые действия для устранения последствий;

— обратился к компетентным органам с тем, чтобы они провели оценку потребно­стей в финансовой и гуманитарной помо­щи, которая может быть оказана в ближай­шие дни и в перспективе, а также рисков возможных наводнений и иных возможных негативных последствий;

— потребовал от органов местного са­моуправления обеспечить все необходи­мое для бесперебойного функциониро­вания учреждений, особенно социальных, больниц, поликлиник, в том числе обеспе­чить отоплением указанные учреждения, а также жилой фонд при необходимости или по требованию населения;

— заявил о подготовке обращения к внешним партнерам, международным учреждениям и организациям, государ­ствам, для оказания финансовой и гумани­тарной помощи в ликвидации последствий создавшейся в стране ситуации.

Президент обратился к населению страны с призывом участвовать в этот сложный период в работах по устранению последствий стихии и призвал проявлять при этом максимальную осторожность, учитывать правила безопасности и защи­ты, особенно в отношении детей, пожилых людей, а также лиц с ограниченными физи­ческими возможностями.

ПСРМ объявила мобилизацию

В этой ситуации руководство Партии социалистов объявило всеобщую моби­лизацию своих структур для ликвидации последствий снегопада. Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный призвала пред­седателей территориальных организаций выйти со всем активом для ликвидации по­следствий стихийного бедствия в своих на­селенных пунктах, а также помочь жителям там, где это необходимо прежде всего.

На призыв откликнулись тысячи чле­нов партии по всей стране. Вооружившись топорами, лопатами, бензопилами, они бок о бок с жителями городов и сел рас­чищали дворы, дороги, убирали упавшие от тяжести мокрого снега деревья. Кроме того, муниципальные советники Кишине­ва принимали участие в работе городских служб, способствовали подключению к те­плу больниц и детских садов, организации работы общественного транспорта.

Активисты ПСРМ и ее молодежного крыла – организации «Молодая Гвардия» – активно пришли на помощь сотрудникам муниципальных предприятий, которые не успевали справляться со всем объемом работ, решали вопросы с возобновлением подачи электроэнергии, координировали работу по восстановлению функциониро­вания общественного транспорта. В част­ности, интерактивный штаб, созданный со­циалистами, получил много обращений от руководителей учреждения образования с просьбами помочь разобрать завалы до завершения школьных каникул. Чтобы обе­зопасить дворы школ и детских садов, тре­бовалось срочное вмешательство. Активи­сты старались действовать организованно, скоординировано, чтобы не дублировать выполнение работ и успеть как можно больше. Только в Кишиневе были сформи­рованы более 50 групп, задействованных на ликвидации последствий стихии. Рабо­ты продолжались и во всех пострадавших населенных пунктах.

Зинаида Гречаный поблагодарила не только активистов, депутатов, советни­ков и председателей всех уровней, руко­водителей территориальных организаций ПСРМ, но и всех граждан Молдовы. «Се­годня стихия дала нам очередной очень важный урок. Только совместными усилия­ми, плечом к плечу все вместе мы можем преодолеть очень многое – для того, чтобы помочь друг другу и всей стране. Сегодня мы все были вместе, даже если каждый из нас работал в своем дворе, расчищал до­рогу, убирал упавшие деревья, помогал соседям и просто незнакомым людям. Нас объединила одна большая забота и ответ­ственность за порог дома, за двор, квар­тал, населенный пункт и за всю страну, за каждого отельного человека.

И пусть это чувство ответственности, которое двигало нами сегодня, не оставля­ет нас и впредь. Нам не нужны катаклизмы только для того, чтобы мы сплотились и заботились о своей стране. Вместе мы все решим!» – написала председатель ПСРМ в социальной сети.

На сделанном Партия социалистов не остановилась и приняла решение провести Единый день благоустройства территории 29 апреля. В этот день тысячи активистов ПСРМ выйдут на субботник, чтобы прове­сти работы по ликвидации последствий стихийного бедствия 20-21 апреля.

Киртоакэ – к ответу за бездействие!

Действия генерального примара Ки­шинева Дорина Киртоакэ во время бурана 20 и 21 апреля и в последующие дни вы­зывают много вопросов и сомнений в его компетентности как градоначальника.

Об этом в ходе пресс-конференции за­явили муниципальные советники от Партии социалистов.

По их словам, остается непонятным, почему в пятницу, 21 апреля, муниципаль­ные службы не были мобилизованы на расчистку дорог и почему не было созвано срочное оперативное заседание.

— В других странах в такие дни власти объявляют выходной для бюджетников. Но у нас это не было сделано, и жителям города пришлось идти пешком на работу, потому что дороги были непроезжими, – отметил Виталий Мукан.

В свою очередь, Петру Кордуняну вы­разил недоумение тем, что муниципальные власти не сработали «на опережение»:

— В четверг вечером, когда было ясно, что на Кишинев надвинулся невиданный атмосферный фронт, необходимо было срочно созвать Совет по чрезвычайной си­туации с участием преторов секторов, по­лиции и глав управлений по чрезвычайным ситуациям, отдать конкретные распоряже­ния и начать действовать, а не ждать, пока Кишинев будет полностью парализован.

В связи с этим социалисты потребо­вали от Министерства внутренних дел, Ге­неральной прокуратуры и Муниципальной прокуратуры Кишинева дать оценку непро­фессиональным действиям Дорина Кир­тоакэ, предпринятым им для недопущения той катастрофической ситуации, в которой оказалась столица государства.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.

А все было не так уж сложно

Предсе­датель фрак­ции Партии социалистов в Муниципальном сове­те Кишинева Ион Чебан представил на своей странице в социальной сети детальный анализ того, что сделал бы он, если бы занимал должность генерального примара столицы. Предложенный им план – готовое руководство к действию для столич­ной администрации.

Внутренняя мобилизация (все под­разделения примэрии, муниципальные предприятия)

1.1. Оценка существующих возмож­ностей и зон/объектов, где нужно опера­тивно вмешаться.

Уже в среду-четверг было ясно, что это может произойти. Я созвал бы заседание Ко­миссии по чрезвычайным ситуациям, которая ежечасно представляла бы отчеты о положе­нии вещей – текущей ситуации, прогнозах, нуждах, кадрах, инструментах и так далее. Заседания нужно было проводить хотя бы раз в шесть часов.

1.2. Обеспечение безопасности в зо­нах риска.

С четверга на пятницу предприятие Exdrupo должно было работать всю ночь, что­бы очистить проезжую часть, тротуары и т.д. Насколько я понимаю, работы начались толь­ко к обеду пятницы. Если это так – надо уволь­нять руководство. Также в пятницу в первую очередь следовало составить карту наиболее проблемных зон: социальные учреждения (больницы, поликлиники), маршруты (до­роги, и т.д.), обрыв сетей (оперативный об­мен информацией с Union Fenosa и другими структурами).

1.3. Классификация всех проблем.

Бесплатные линии для приема запросов от граждан в примэрии/претурах. Создание круглосуточного колл-центра с мультифунк­циональными бригадами для оперативного реагирования на проблемы, а также для ко­ординации и привлечения других структур на государственном уровне. Интерактивная карта с проблемными точками на сайте при­мэрии, а также отчет о том, какие из них уже устранены.

1.4. Объявить субботу рабочим днем в Кишиневе.

Если мы можем объявить День города выходным, значит, можем объявить и рабо­чий день в случае острой необходимости. Аб­солютно все обязаны были быть на работе в субботу. Есть почти 2000 сотрудников вместе с работниками претур, десятки муниципальных предприятий с тысячами сотрудников, десят­ки тысяч работников бюджетных структур в Кишиневе. Это форс-мажорная ситуация.

1.5. Призыв к волонтерам.

Я уверен, что многие пришли бы на по­мощь добровольно, им надо только было по­казать, что именно делать и обеспечить ми­нимальным необходимым.

1.6. Привлечение и сбор ресурсов.

Срочно созвать заседание Муниципаль­ного совета по вопросу выделения необхо­димых ресурсов. Я думаю, что можно было бы легко решить этот вопрос путем создания «фонда по ликвидации последствий» – мно­гие добровольно бы помогли, параллельно обратиться за помощью к различным эконо­мическим агентам и, естественно, выделить средства из муниципального бюджета. Не думаю, что нашелся бы какой-то советник, который бы отказался.

Мобилизация экономических аген­тов

Я верю в социальную ответственность. Я уверен, что, если бы позвали – они бы приш­ли, поработали, хотя бы каждый перед своим магазином, предприятием и т.д. Многие и без призыва это сделали.

Тотальная мобилизация населе­ния

Субботник пришелся бы весьма кстати. Я обратился бы с призывом к населению.

Уверен, что можно мобилизоваться, объ­единить усилия, решить проблему гораздо быстрее. В течение года восстанавливали го­рода после войны, а не после непогоды, хоть и сильной, но длившейся всего полтора дня.