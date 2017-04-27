Кишиневские новости

Вместе против стихии
Социалисты мобилизовали все силы на ликвидацию последствий природного катаклизма
В конце минувшей недели Молдова пережила удар стихии, которого не знала в течение 125 лет. Выпавшая за сутки месячная норма осадков оставила без электроэнергии свыше 700 населенных пунктов центра и юга республики, в некоторых прекратилась и подача газа, заблокировала все национальные трассы, сломала тысячи деревьев. Столица оказалась полностью парализована: из-за обрыва проводов, заносов на дорогах, упавших веток и поваленных деревьев остановился общественный транспорт, многие дома остались без электричества. С более чем суточным опозданием примэрия объявила в муниципии чрезвычайное положение.
Президент в гуще событий
Депутатов не было ни видно, ни слышно. Правительство и столичные власти раздумывали, с чего бы начать борьбу со стихией. В результате население фактически было оставлено на произвол судьбы. И только глава государства оперативно предпринял целый ряд мер, направленных на борьбу со стихией и устранением ее последствий.
Прежде всего Игорь Додон издал указ о всеобщей мобилизации Национальной армии для устранения последствий природного бедствия;
— призвал правительство и государственные учреждения предпринять все необходимые действия для устранения последствий;
— обратился к компетентным органам с тем, чтобы они провели оценку потребностей в финансовой и гуманитарной помощи, которая может быть оказана в ближайшие дни и в перспективе, а также рисков возможных наводнений и иных возможных негативных последствий;
— потребовал от органов местного самоуправления обеспечить все необходимое для бесперебойного функционирования учреждений, особенно социальных, больниц, поликлиник, в том числе обеспечить отоплением указанные учреждения, а также жилой фонд при необходимости или по требованию населения;
— заявил о подготовке обращения к внешним партнерам, международным учреждениям и организациям, государствам, для оказания финансовой и гуманитарной помощи в ликвидации последствий создавшейся в стране ситуации.
Президент обратился к населению страны с призывом участвовать в этот сложный период в работах по устранению последствий стихии и призвал проявлять при этом максимальную осторожность, учитывать правила безопасности и защиты, особенно в отношении детей, пожилых людей, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.
ПСРМ объявила мобилизацию
В этой ситуации руководство Партии социалистов объявило всеобщую мобилизацию своих структур для ликвидации последствий снегопада. Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный призвала председателей территориальных организаций выйти со всем активом для ликвидации последствий стихийного бедствия в своих населенных пунктах, а также помочь жителям там, где это необходимо прежде всего.
На призыв откликнулись тысячи членов партии по всей стране. Вооружившись топорами, лопатами, бензопилами, они бок о бок с жителями городов и сел расчищали дворы, дороги, убирали упавшие от тяжести мокрого снега деревья. Кроме того, муниципальные советники Кишинева принимали участие в работе городских служб, способствовали подключению к теплу больниц и детских садов, организации работы общественного транспорта.
Активисты ПСРМ и ее молодежного крыла – организации «Молодая Гвардия» – активно пришли на помощь сотрудникам муниципальных предприятий, которые не успевали справляться со всем объемом работ, решали вопросы с возобновлением подачи электроэнергии, координировали работу по восстановлению функционирования общественного транспорта. В частности, интерактивный штаб, созданный социалистами, получил много обращений от руководителей учреждения образования с просьбами помочь разобрать завалы до завершения школьных каникул. Чтобы обезопасить дворы школ и детских садов, требовалось срочное вмешательство. Активисты старались действовать организованно, скоординировано, чтобы не дублировать выполнение работ и успеть как можно больше. Только в Кишиневе были сформированы более 50 групп, задействованных на ликвидации последствий стихии. Работы продолжались и во всех пострадавших населенных пунктах.
Зинаида Гречаный поблагодарила не только активистов, депутатов, советников и председателей всех уровней, руководителей территориальных организаций ПСРМ, но и всех граждан Молдовы. «Сегодня стихия дала нам очередной очень важный урок. Только совместными усилиями, плечом к плечу все вместе мы можем преодолеть очень многое – для того, чтобы помочь друг другу и всей стране. Сегодня мы все были вместе, даже если каждый из нас работал в своем дворе, расчищал дорогу, убирал упавшие деревья, помогал соседям и просто незнакомым людям. Нас объединила одна большая забота и ответственность за порог дома, за двор, квартал, населенный пункт и за всю страну, за каждого отельного человека.
И пусть это чувство ответственности, которое двигало нами сегодня, не оставляет нас и впредь. Нам не нужны катаклизмы только для того, чтобы мы сплотились и заботились о своей стране. Вместе мы все решим!» – написала председатель ПСРМ в социальной сети.
На сделанном Партия социалистов не остановилась и приняла решение провести Единый день благоустройства территории 29 апреля. В этот день тысячи активистов ПСРМ выйдут на субботник, чтобы провести работы по ликвидации последствий стихийного бедствия 20-21 апреля.
Киртоакэ – к ответу за бездействие!
Действия генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ во время бурана 20 и 21 апреля и в последующие дни вызывают много вопросов и сомнений в его компетентности как градоначальника.
Об этом в ходе пресс-конференции заявили муниципальные советники от Партии социалистов.
По их словам, остается непонятным, почему в пятницу, 21 апреля, муниципальные службы не были мобилизованы на расчистку дорог и почему не было созвано срочное оперативное заседание.
— В других странах в такие дни власти объявляют выходной для бюджетников. Но у нас это не было сделано, и жителям города пришлось идти пешком на работу, потому что дороги были непроезжими, – отметил Виталий Мукан.
В свою очередь, Петру Кордуняну выразил недоумение тем, что муниципальные власти не сработали «на опережение»:
— В четверг вечером, когда было ясно, что на Кишинев надвинулся невиданный атмосферный фронт, необходимо было срочно созвать Совет по чрезвычайной ситуации с участием преторов секторов, полиции и глав управлений по чрезвычайным ситуациям, отдать конкретные распоряжения и начать действовать, а не ждать, пока Кишинев будет полностью парализован.
В связи с этим социалисты потребовали от Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Муниципальной прокуратуры Кишинева дать оценку непрофессиональным действиям Дорина Киртоакэ, предпринятым им для недопущения той катастрофической ситуации, в которой оказалась столица государства.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
А все было не так уж сложно
Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан представил на своей странице в социальной сети детальный анализ того, что сделал бы он, если бы занимал должность генерального примара столицы. Предложенный им план – готовое руководство к действию для столичной администрации.
- Внутренняя мобилизация (все подразделения примэрии, муниципальные предприятия)
1.1. Оценка существующих возможностей и зон/объектов, где нужно оперативно вмешаться.
Уже в среду-четверг было ясно, что это может произойти. Я созвал бы заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая ежечасно представляла бы отчеты о положении вещей – текущей ситуации, прогнозах, нуждах, кадрах, инструментах и так далее. Заседания нужно было проводить хотя бы раз в шесть часов.
1.2. Обеспечение безопасности в зонах риска.
С четверга на пятницу предприятие Exdrupo должно было работать всю ночь, чтобы очистить проезжую часть, тротуары и т.д. Насколько я понимаю, работы начались только к обеду пятницы. Если это так – надо увольнять руководство. Также в пятницу в первую очередь следовало составить карту наиболее проблемных зон: социальные учреждения (больницы, поликлиники), маршруты (дороги, и т.д.), обрыв сетей (оперативный обмен информацией с Union Fenosa и другими структурами).
1.3. Классификация всех проблем.
Бесплатные линии для приема запросов от граждан в примэрии/претурах. Создание круглосуточного колл-центра с мультифункциональными бригадами для оперативного реагирования на проблемы, а также для координации и привлечения других структур на государственном уровне. Интерактивная карта с проблемными точками на сайте примэрии, а также отчет о том, какие из них уже устранены.
1.4. Объявить субботу рабочим днем в Кишиневе.
Если мы можем объявить День города выходным, значит, можем объявить и рабочий день в случае острой необходимости. Абсолютно все обязаны были быть на работе в субботу. Есть почти 2000 сотрудников вместе с работниками претур, десятки муниципальных предприятий с тысячами сотрудников, десятки тысяч работников бюджетных структур в Кишиневе. Это форс-мажорная ситуация.
1.5. Призыв к волонтерам.
Я уверен, что многие пришли бы на помощь добровольно, им надо только было показать, что именно делать и обеспечить минимальным необходимым.
1.6. Привлечение и сбор ресурсов.
Срочно созвать заседание Муниципального совета по вопросу выделения необходимых ресурсов. Я думаю, что можно было бы легко решить этот вопрос путем создания «фонда по ликвидации последствий» – многие добровольно бы помогли, параллельно обратиться за помощью к различным экономическим агентам и, естественно, выделить средства из муниципального бюджета. Не думаю, что нашелся бы какой-то советник, который бы отказался.
- Мобилизация экономических агентов
Я верю в социальную ответственность. Я уверен, что, если бы позвали – они бы пришли, поработали, хотя бы каждый перед своим магазином, предприятием и т.д. Многие и без призыва это сделали.
- Тотальная мобилизация населения
Субботник пришелся бы весьма кстати. Я обратился бы с призывом к населению.
Уверен, что можно мобилизоваться, объединить усилия, решить проблему гораздо быстрее. В течение года восстанавливали города после войны, а не после непогоды, хоть и сильной, но длившейся всего полтора дня.
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