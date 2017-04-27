Кишиневские новости

Любимый торт королевы Великобритании

На прошлой неделе королеве Великобритании исполнился 91 год. И в свой день рождения Елизавета Вторая, как всегда, лакомилась любимым шоколадным тортом. Впрочем, этот десерт постоянно присутствует на столе Ее Величества. Мы разузнали рецепт коро­левского торта.

«Этот шоколадный торт с печеньем — од­нозначно самый любимый десерт для после­полуденного чая Ее Величества на протяжении уже очень долгих лет, — говорит шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрэйди. — Она всегда съедает его до последнего кусочка. Если, например, королева Елизавета не съе­ла его в Букингемском дворце и собирается поехать в Виндзорский замок, то остатки тор­та едут за ней следом. Я сам лично частенько езжу с упакованной в коробку половиной торта на коленях на поезде из Лондона в Виндзор».

«Еще одним большим поклонником этого торта является принц Уильям, — продолжает шеф-повар. — И именно он был тортом жениха на свадьбе Уильяма с Кейт Миддлтон. Дело в том, что принц в детстве любил чаевничать с бабушкой и вслед за ней влюбился в этот де­серт».

Впрочем, на радость сладкоежкам, Дар­рен МакГрэйди не делает секрета из рецепта своего шоколадного торта с печеньем и охот­но делится им. К тому же он весьма прост в приготовлении.

Ингредиенты

½ чайной ложки масла для смазыва­ния формы

200 г сладких крекеров

100 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

100 г темного шоколада

1 яйцо

200 г темного шоколада для глазури

30 г шоколада для украшения

Слегка смажьте кольцо для торта маслом и поместите его на противень, застланный пергаментной бумагой. Поломайте каждый крекер на кусочки размером с миндальный орех и отложите в сторону.

В большой миске смешивайте масло и сахар до тех пор, пока смесь не станет свет­леть. Растопите 100 г темного шоколада и добавьте в сахарно-масляную смесь, посто­янно помешивая. Добавьте яйцо и взбейте до однородной массы.

Положите в смесь кусочки крекеров, чтобы они целиком погрузились в эту шоко­ладную массу. Переложите ложкой смесь в кольцо для торта. Постарайтесь заполнить все пробелы в нижней части кольца, так как после это будет верхом торта.

Поставьте торт в холодильник минимум на три часа. Затем выньте торт из холо­дильника и дайте ему постоять.

Тем временем растопите 200 г шоколада на водяной бане. Снимите с торта кольцо и переверните его вверх ногами. Вылейте на торт растопленный шоколад, равномерно распределив его по верху и бокам с помощью лопатки.

Позвольте шоколаду застыть при комнатной температуре. Аккуратно срежьте остатки растекшегося шоколада и переложите торт на тарелку. Растопите оставшиеся 30 г шоколада и используйте его для украшения торта.