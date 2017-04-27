Кишиневские новости

ЧТО НА СЛАДКОЕ?
Любимый торт королевы Великобритании
На прошлой неделе королеве Великобритании исполнился 91 год. И в свой день рождения Елизавета Вторая, как всегда, лакомилась любимым шоколадным тортом. Впрочем, этот десерт постоянно присутствует на столе Ее Величества. Мы разузнали рецепт королевского торта.
«Этот шоколадный торт с печеньем — однозначно самый любимый десерт для послеполуденного чая Ее Величества на протяжении уже очень долгих лет, — говорит шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрэйди. — Она всегда съедает его до последнего кусочка. Если, например, королева Елизавета не съела его в Букингемском дворце и собирается поехать в Виндзорский замок, то остатки торта едут за ней следом. Я сам лично частенько езжу с упакованной в коробку половиной торта на коленях на поезде из Лондона в Виндзор».
«Еще одним большим поклонником этого торта является принц Уильям, — продолжает шеф-повар. — И именно он был тортом жениха на свадьбе Уильяма с Кейт Миддлтон. Дело в том, что принц в детстве любил чаевничать с бабушкой и вслед за ней влюбился в этот десерт».
Впрочем, на радость сладкоежкам, Даррен МакГрэйди не делает секрета из рецепта своего шоколадного торта с печеньем и охотно делится им. К тому же он весьма прост в приготовлении.
Ингредиенты
½ чайной ложки масла для смазывания формы
200 г сладких крекеров
100 г мягкого сливочного масла
100 г сахара
100 г темного шоколада
1 яйцо
200 г темного шоколада для глазури
30 г шоколада для украшения
Слегка смажьте кольцо для торта маслом и поместите его на противень, застланный пергаментной бумагой. Поломайте каждый крекер на кусочки размером с миндальный орех и отложите в сторону.
В большой миске смешивайте масло и сахар до тех пор, пока смесь не станет светлеть. Растопите 100 г темного шоколада и добавьте в сахарно-масляную смесь, постоянно помешивая. Добавьте яйцо и взбейте до однородной массы.
Положите в смесь кусочки крекеров, чтобы они целиком погрузились в эту шоколадную массу. Переложите ложкой смесь в кольцо для торта. Постарайтесь заполнить все пробелы в нижней части кольца, так как после это будет верхом торта.
Поставьте торт в холодильник минимум на три часа. Затем выньте торт из холодильника и дайте ему постоять.
Тем временем растопите 200 г шоколада на водяной бане. Снимите с торта кольцо и переверните его вверх ногами. Вылейте на торт растопленный шоколад, равномерно распределив его по верху и бокам с помощью лопатки.
Позвольте шоколаду застыть при комнатной температуре. Аккуратно срежьте остатки растекшегося шоколада и переложите торт на тарелку. Растопите оставшиеся 30 г шоколада и используйте его для украшения торта.
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