Кишиневские новости

Закрытые темы
О чем не стоит говорить с мужем
После свадьбы жизнь мужчины и женщины плавно перетекает в одно русло: общие проблемы, совместный бюджет, одна спальня. Мы учимся на книгах, в которых женщина должна ничего не скрывать от мужчины и при этом оставаться загадкой. Но как удивить свою вторую половинку после десяти лет совместной жизни, когда последний козырь был успешно раскрыт? Какие истории вспомнить, а какие — оставить в прошлом, о чем спросить и когда лучше повременить с советом?
Есть некоторые темы, которые в интересах женщины держать под замком, не делая из этого нарочитого секрета, но тем не менее и не выдавая никакой подробной информации. Одна из таких тем — ваше здоровье. У поколения наших мам и бабушек было совершенно нормальным не посвящать мужа в свои болячки. К врачу ходили, пока мужа дома нет, аборты делали втайне. Даже пословица есть: «Мужу нужна здоровая жена», а значит, если у жены проблемы со здоровьем, то муж об этом знать не должен. Сейчас все по-другому, но в старомодной позиции наших бабушек, безусловно, была своя мудрость. Особенно не следует распространяться о проблемах с гинекологией. Любые, даже самые ничтожные проблемы, связанные с гинекологией, мужчин страшно пугают. Более того, они бессознательно воспринимают женщину с «женскими болезнями» как неполноценную.
То же касается и родов в присутствии мужа. Какое-то время это было очень модно, но современные исследования показывают, что большая часть мужей, присутствовавших на родах, теряет сексуальный интерес к жене. К тому же практического смысла в их присутствии вообще нет. Вам в этот момент нужны грамотные специалисты, а не муж в полуобморочном состоянии. Не зря наши предки не только не подпускали мужа близко к роженице — бабки-повитухи его выгоняли вообще за пределы деревни.
Заболевания, связанные с сердцем, печенью, гландами и всем прочим, не так пугают мужчин. Хотя и здесь не нужно лишних деталей и подробностей — это ни к чему. Конечно, если вы болеете и нуждаетесь в уходе, он должен за вами ухаживать: носить апельсины в больницу, заваривать чай, покупать лекарства и т.д., но полное погружение в вашу историю болезни и в этом случае совсем не обязательно.
Еще одна закрытая тема — это ваши бывшие. Вы наверняка еще на стадии ухаживаний дали ему необходимый минимум информации, а больше эти разговоры поддерживать не надо. И здесь дело не в муже, а в вас. Это вам не нужно вспоминать о бывших и не нужно о них говорить — ни с мужем, ни с подругами, ни с кем. Если вы будете постоянно вспоминать своих бывших, плотоядно рассматривать посторонних мужчин — вы будете постепенно разрушать свое чувство к мужу. Здоровая психика — это когда вы выбрали своего мужчину, и все ваше сексуальное желание, и ваше сердце, и ваш мозг направлены на него.
С мужем ситуация обратная — чем больше вы о нем знаете, тем лучше. У мужа нужно выработать привычку отчитываться о том, что он делал, где был, как провел день. Во-первых, вы будете его хорошо знать, а значит, и понимать. Это уже плюс. А во-вторых, если он три года подряд вам рассказывал о каждом моменте своей жизни правду, то на четвертый год ему будет очень тяжело врать. Ведь для этого надо конструировать новую реальность, затратить много энергии. И, разумеется, вы приобретаете большую ценность, чем любовница, потому что любовнице врать не надо. О чем он будет врать? Что не женат? Это все равно всплывет. О вас муж будет больше думать, на вас тратить больше сил, а в итоге вы будете в более выигрышной ситуации. Только приготовьтесь к тому, что по-настоящему разговорить мужа и уж тем более сделать это привычкой может оказаться не так просто, как кажется.
Мы, женщины, более открытые, нам легко обсуждать свои проблемы, чувства, мы можем час только краску для волос обсуждать. Нам даже не всегда принципиально, с кем: с подружками, коллегами, с какими-то людьми из очереди. Мы, наоборот, иногда слишком много частной информации выливаем на малознакомых людей. Женщины намного чаще посещают психологов, консультантов, различные курсы и тренинги. А мужчины все носят в себе, им сложно в один момент взять и раскрыться. Их нужно к этому приучать.
Станьте для своего мужа психотерапевтом, который может вывести его на откровенность, открыть и выслушать. Жена должна быть психологом, и это самое главное знание, которое у женщины должно быть. Только не надо мудрствовать, пугать мужа профессиональными терминами и грузить своим образованием, даже если вы и в самом деле окончили серьезный психологический вуз. Вам это не нужно. А вот долгие и подробные разговоры о том, как он провел день, что происходит у него на работе, кто его коллеги и партнеры, — это обязательно. Главное — воздержитесь от советов. Чаще всего муж ждет от вас поддержки. Вы можете помочь ему выйти на правильное решение, но не пытайтесь навязать свое. Спросите: «А что ты сам думаешь? А у тебя какие варианты есть?» Очень часто человеку, чтобы найти решение проблемы, нужно вслух произнести свои аргументы и доводы — и он сам поймет, где ошибался, а где был прав. Если вы видите, что он игнорирует какие-то обстоятельства и поэтому принимает сомнительное решение, — обратите его внимание на эти обстоятельства, но решение все равно должен принимать мужчина.
Екатерина ФЕДОРОВА, психолог, лайф-коуч.
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