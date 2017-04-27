Кишиневские новости

О чем не стоит говорить с мужем

После свадьбы жизнь мужчины и женщины плавно перетекает в одно русло: общие проблемы, совместный бюджет, одна спальня. Мы учим­ся на книгах, в которых женщина должна ничего не скрывать от муж­чины и при этом оставаться загадкой. Но как удивить свою вторую поло­винку после десяти лет совместной жизни, когда последний козырь был успешно раскрыт? Какие истории вспомнить, а какие — оставить в про­шлом, о чем спросить и когда лучше повременить с советом?

Есть некоторые темы, которые в инте­ресах женщины держать под замком, не де­лая из этого нарочитого секрета, но тем не менее и не выдавая никакой подробной информации. Одна из таких тем — ваше здоровье. У поколения наших мам и бабу­шек было совершенно нормальным не по­свящать мужа в свои болячки. К врачу хо­дили, пока мужа дома нет, аборты делали втайне. Даже пословица есть: «Мужу нуж­на здоровая жена», а значит, если у жены проблемы со здоровьем, то муж об этом знать не должен. Сейчас все по-другому, но в старомодной позиции наших бабушек, безусловно, была своя мудрость. Особен­но не следует распространяться о пробле­мах с гинекологией. Любые, даже самые ничтожные проблемы, связанные с гине­кологией, мужчин страшно пугают. Более того, они бессознательно воспринимают женщину с «женскими болезнями» как не­полноценную.

То же касается и родов в присутствии мужа. Какое-то время это было очень модно, но современные исследования показывают, что большая часть мужей, присутствовавших на родах, теряет сексу­альный интерес к жене. К тому же практи­ческого смысла в их присутствии вообще нет. Вам в этот момент нужны грамотные специалисты, а не муж в полуобморочном состоянии. Не зря наши предки не только не подпускали мужа близко к роженице — бабки-повитухи его выгоняли вообще за пределы деревни.

Заболевания, связанные с сердцем, печенью, гландами и всем прочим, не так пу­гают мужчин. Хотя и здесь не нужно лишних деталей и подробностей — это ни к чему. Конечно, если вы болеете и нуждаетесь в уходе, он должен за вами ухаживать: но­сить апельсины в больницу, заваривать чай, покупать лекарства и т.д., но полное погру­жение в вашу историю болезни и в этом случае совсем не обязательно.

Еще одна закрытая тема — это ваши бывшие. Вы наверняка еще на ста­дии ухаживаний дали ему необходимый минимум информации, а больше эти раз­говоры поддерживать не надо. И здесь дело не в муже, а в вас. Это вам не нужно вспоминать о бывших и не нужно о них говорить — ни с мужем, ни с подруга­ми, ни с кем. Если вы будете постоянно вспоминать своих бывших, плотоядно рассматривать посторонних мужчин — вы будете постепенно разрушать свое чувство к мужу. Здоровая психика — это когда вы выбрали своего мужчину, и все ваше сексуальное желание, и ваше серд­це, и ваш мозг направлены на него.

С мужем ситуация обратная — чем больше вы о нем знаете, тем лучше. У мужа нужно выработать привычку отчитываться о том, что он делал, где был, как провел день. Во-первых, вы будете его хорошо знать, а значит, и понимать. Это уже плюс. А во-вторых, если он три года подряд вам рассказывал о каждом моменте своей жизни правду, то на четвертый год ему будет очень тяжело врать. Ведь для этого надо конструировать новую реальность, затратить много энергии. И, разумеет­ся, вы приобретаете большую ценность, чем любовница, потому что любовнице врать не надо. О чем он будет врать? Что не женат? Это все равно всплывет. О вас муж будет больше думать, на вас тратить больше сил, а в итоге вы будете в более выигрышной ситуации. Только приго­товьтесь к тому, что по-настоящему раз­говорить мужа и уж тем более сделать это привычкой может оказаться не так про­сто, как кажется.

Мы, женщины, более открытые, нам легко обсуждать свои проблемы, чувства, мы можем час только краску для волос обсуждать. Нам даже не всегда принци­пиально, с кем: с подружками, коллега­ми, с какими-то людьми из очереди. Мы, наоборот, иногда слишком много частной информации выливаем на малознакомых людей. Женщины намного чаще посеща­ют психологов, консультантов, различные курсы и тренинги. А мужчины все носят в себе, им сложно в один момент взять и раскрыться. Их нужно к этому приучать.

Станьте для своего мужа психоте­рапевтом, который может вывести его на откровенность, открыть и выслушать. Жена должна быть психологом, и это са­мое главное знание, которое у женщины должно быть. Только не надо мудрство­вать, пугать мужа профессиональными терминами и грузить своим образовани­ем, даже если вы и в самом деле окончи­ли серьезный психологический вуз. Вам это не нужно. А вот долгие и подробные разговоры о том, как он провел день, что происходит у него на работе, кто его кол­леги и партнеры, — это обязательно. Глав­ное — воздержитесь от советов. Чаще все­го муж ждет от вас поддержки. Вы можете помочь ему выйти на правильное решение, но не пытайтесь навязать свое. Спросите: «А что ты сам думаешь? А у тебя какие ва­рианты есть?» Очень часто человеку, чтобы найти решение проблемы, нужно вслух про­изнести свои аргументы и доводы — и он сам поймет, где ошибался, а где был прав. Если вы видите, что он игнорирует какие-то об­стоятельства и поэтому принимает сомни­тельное решение, — обратите его внимание на эти обстоятельства, но решение все равно должен принимать мужчина.

Екатерина ФЕДОРОВА, психолог, лайф-коуч.