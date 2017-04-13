Кишиневские новости

Применив экспериментальную технологию, группа американских ис­следователей сумела частично вер­нуть 53-летнему мужчине с параличом конечностей подвижность правой руки. Впервые за восемь лет Билл Кочевар, у которого был поврежден спинной мозг, оказался способен самостоятельно подносить ко рту напитки и вилки с кар­тофельным пюре, а также справляться с другими задачами такого рода.

Руки и ноги американца оказались парализованы после крайне неудачного падения с велосипеда восемь лет назад. До сих пор даже частично вернуть под­вижность рукам человека с квадрипле­гией (параличом четырех конечностей) никому не удавалось. Специалисты из Университета Кейс-Вестерн-Резерв в Кливленде установили особые имплан­таты в районе двигательной зоны коры головного мозга.

В результате пациент смог контроли­ровать движения своей руки при помощи сигналов головного мозга. В некоторой степени подвижность вернулась и самой руке, однако в первую очередь с помощью «силы мысли» Кочевар может управлять особым механическим приспособлением, которое его руку поддерживает. При по­мощи имплантатов мозг Кочевара смог по­сылать сигналы на специальные сенсоры, которые в свою очередь приводят в дви­жение руку. В некоторых отношениях этот процесс не слишком сильно отличается от того, как мозг управляет движением конеч­ностей в обычных условиях.

После вживления имплантатов Коче­вару понадобилось немало времени, чтобы вернуть подвижность, — необходимо было натренировать атрофировавшиеся за во­семь лет мышцы и научиться использовать новый механизм контроля над собственной рукой. В некоторой степени обучение про­должается до сих пор — рука все еще до­вольно медленно подчиняется командам. Тем не менее достигнутые результаты специалисты считают весьма значимыми и обнадеживающими.