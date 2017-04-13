Кишиневские новости

ИМПЛАНТАТЫ ПОЗВОЛИЛИ ПАРАЛИЗОВАННОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВНОВЬ ДВИГАТЬ РУКОЙ
Применив экспериментальную технологию, группа американских исследователей сумела частично вернуть 53-летнему мужчине с параличом конечностей подвижность правой руки. Впервые за восемь лет Билл Кочевар, у которого был поврежден спинной мозг, оказался способен самостоятельно подносить ко рту напитки и вилки с картофельным пюре, а также справляться с другими задачами такого рода.
Руки и ноги американца оказались парализованы после крайне неудачного падения с велосипеда восемь лет назад. До сих пор даже частично вернуть подвижность рукам человека с квадриплегией (параличом четырех конечностей) никому не удавалось. Специалисты из Университета Кейс-Вестерн-Резерв в Кливленде установили особые имплантаты в районе двигательной зоны коры головного мозга.
В результате пациент смог контролировать движения своей руки при помощи сигналов головного мозга. В некоторой степени подвижность вернулась и самой руке, однако в первую очередь с помощью «силы мысли» Кочевар может управлять особым механическим приспособлением, которое его руку поддерживает. При помощи имплантатов мозг Кочевара смог посылать сигналы на специальные сенсоры, которые в свою очередь приводят в движение руку. В некоторых отношениях этот процесс не слишком сильно отличается от того, как мозг управляет движением конечностей в обычных условиях.
После вживления имплантатов Кочевару понадобилось немало времени, чтобы вернуть подвижность, — необходимо было натренировать атрофировавшиеся за восемь лет мышцы и научиться использовать новый механизм контроля над собственной рукой. В некоторой степени обучение продолжается до сих пор — рука все еще довольно медленно подчиняется командам. Тем не менее достигнутые результаты специалисты считают весьма значимыми и обнадеживающими.
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