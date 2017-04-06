Кишиневские новости

Под поверхностью Луны существу­ют глубокие тоннели, протянувшиеся на десятки километров. К такому выводу пришла группа специалистов из Японии, изучив загадочные крупные дыры, обна­руженные на поверхности спутника Зем­ли еще в 2009 году.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью японско­го космического аппарата Kaguya, а также в ходе американской космической про­граммы GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), направленной на изучение гра­витационного поля и внутреннего строения Луны. Как оказалось, отверстия представ­ляют собой «входы» в подземные тоннели. Эти пустоты, по всей вероятности, сформи­ровались в далеком прошлом под влиянием неких естественных процессов, природа ко­торых ученым до сих пор не ясна. На Земле подобное чаще всего происходит, если лава, первоначально занимающая большое про­странство, остывает и «сжимается», остав­ляя свободное пространство.

Специалисты даже не исключают, что в будущем обнаруженные тоннели можно бу­дет использовать при строительстве первых поселений человека на Луне. Многие вполне допускают, что однажды подобные «лунные базы» имеют все шансы стать реальностью. Постройки баз внутри тоннелей помогла бы решить ряд вопросов, стоящих на пути во­площения подобных проектов, — в частно­сти, под поверхностью космонавтов было бы проще защитить от космической радиации и резких перепадов температуры. Достичь того же на поверхности весьма затрудни­тельно, поскольку у Луны в отличие от Зем­ли отсутствует магнитное поле и почти нет атмосферы.

Свой доклад ученые представили в ходе конференции Lunar and Planetary Science, проходящей в Техасе. По их словам, про­тяженность обнаруженных тоннелей может исчисляться десятками километров. В даль­нейшем специалисты планируют продол­жить собирать информацию о том, куда ве­дут «лунные дыры».