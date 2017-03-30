Кишиневские новости

По словам знакомых, «агент Кремля» Паршов ненавидел русских

МВД Украины продолжает ак­тивно лепить из нациста Паршо­ва, застрелившего российско­го экс-депутата Вороненкова, «спецагента Кремля». Получа­ется плохо, то и дело случаются проколы. Но украинские СМИ уже накрепко прицепили к Пав­лу Паршову обязательное сло­восочетание — «завербованный российскими спецслужбами».

Сама собой отвалилась версия о том, что документы радикала Паршова специаль­но были подброшены некому неизвестному киллеру — агенту Кремля. Тело убийцы опо­знала его мать Татьяна. При этом отпала и российская «родословная» Паршова. Мама оказалась вовсе не из Рязани, как сообща­ли некоторые СМИ, а из Днепра (Днепропе­тровска). Несчастная женщина прибыла в Киев на опознание тела. По ее словам, она не видела сына с 2011 года, с того момента, как он стал скрываться от следствия. А о его гибели узнала из СМИ.

Однако с Россией имя Павла Паршова все же связали. Позже мать якобы сообщила журналистам, что от правоохранителей сын прятался… в России. Но где и когда, якобы не знает. При этом украинские журналисты написали, что у Паршова в России остались жена и ребенок. Супруга — гражданская. Иначе факт совершения брака был бы за­фиксирован и жену легко было бы вычислить и задать ей вопросы: кто и когда завербо­вал Павла. А так — ищи-свищи. Интересно, правда, что мать Павла понятия не имеет, где обитает ее внук или внучка.

А вот «севастопольское происхождение» Паршова досконально проверил украинский журналист и медиа-эксперт Анатолий Ша­рий. Шарий — один из лучших журналистов-расследователей, занимающихся украин­ской тематикой. Его сотрудникам удалось выяснить, что отец Паршова Александр и его мать Татьяна давно развелись. Настоль­ко давно, что соседи Александра, знающие его с детства, никогда не видели его сына у него дома. Правда, кое-что о сыне знают люди, которые сейчас пригрели Александра. Дело в том, что отец Паршова — из разряда людей опустившихся. Иначе как «синяком» его знакомые не называют. В таком состоя­нии он пребывает уже лет пять. И столько же никто его сына не видел. А на телефонную связь с ним Александр не выходил примерно с полгода, поскольку месяцев шесть у него нет мобильника и вообще дома. Знакомые вспоминают Павла, когда ему было лет 19. По их словам, он «скинхед, нацист оголте­лый». «Националист — это же болезнь». Хо­дил весь в наколках свастики…

Как его такого спецслужбы РФ завер­бовать решились? Кстати, версия его «вер­бовки» тоже резко изменилась. Еще в пят­ницу советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Паршов никогда официально не покидал территорию Украины и лишь 27 февраля 2015-го перешел границу пешком через КПП в Белоруссию, откуда и напра­вился в Россию, где проходил обучение «в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД». Поскольку в ряды Нацгвардии Украины Паршова приня­ли в апреле 2015 года, то возникает вопрос: что это за ускоренные «курсы диверсантов» такие? Получается, нашим спецслужбам достаточно трех недель, чтобы самых «упо­ротых» украинских националистов перевер­бовать и подготовить из них разведчиков-камикадзе экстра-класса? Уже через сутки Геращенко изложил другую версию: Паршов был завербован как минимум в конце 2014 года. А 27 февраля попал на Украину через белорусско-украинскую границу — опять же пешком. Получается, украинские погра­ничники столь профессиональны, что даже не могут запомнить, шел человек «туда» или «оттуда»? И опять же без ляпа Геращенко не обошелся. По его версии, на пограничном пункте «Новые Ярыловичи» Паршов пока­зал паспорт гражданина Украины, «серия и номер которого относятся к неподконтроль­ной территории Донбасса». То есть, условно говоря, паспорт был зарегистрирован в До­нецке или Луганске. Зачем человеку, про­писанному в Днепропетровске и имеющему легальный украинский документ, надо было на КПП предъявлять фальшивый паспорт из Луганска, да еще в разгар АТО? Чтобы его прямо на границе повязали? Понятно, что Геращенко хотел нагнать побольше всяких «российских следов»: и шел-то он из России, и паспорт-то у него дэнээровский. Забыл только, что потом его с этим «сепаратист­ским документом» сами же в Нацгвардию определили…

Украинские СМИ опять же распростра­нили слова командира Паршова по бата­льону «Донбасс» Анатолия Виноградского, который сообщил, что боец он был никакой и ничем не запомнился, кроме того, что сбе­жал. По его словам, ни в каких боях тот не участвовал. Однако тот же Анатолий Шарий, объявивший награду для тех, кто расскажет о Павле, нашел сослуживца, который со­общил, что Паршов воевал не хуже других, трусом никогда не был.

Кстати, домыслы в адрес Паши Бок­сера не оценили и другие его соратники-радикалы. Один из них — Роман Кириченко, радикальный националист, у которого через слово «Слава Украине», — написал под по­стом Геращенко: «Что за бред вы несете? Я служил в батальоне «Донбасс» с Пашей Бок­сером. Никакой он не диверсант и с ФСБ не связан. Тут другое. Он ненавидит русских. Радикальный чувак». И уже через несколь­ко часов сам Кириченко стал «иудой», про­давшимся «кремлевскому агенту» Шарию. Теперь Кириченко в соцсетях старательно пытается доказать, что это не он за деньги рассказал все о Павле. Просто неправда Ге­ращенко ему глаза колет. На что радикалу предложили задуматься: какой бы патриот Украины и герой АТО он ни был, но власти в своих целях готовы любого объявить «аген­том Кремля» и диверсантом. И чем громче ты будешь кричать о ненависти к русским и о любви к «неньке», тем более «засекреченным агентом» тебя назовут.

Елена ГАМАЮН.