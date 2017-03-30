Кишиневские новости

ДЕНЬГИ ИЗ СЛЕЗ
Как мошенники зарабатывают на чужих страданиях
Один из самых мерзких и циничных видов мошенничества процветает на ниве благотворительности, когда аферисты подло обирают сердобольных людей. Они играют на добрых чувствах и лишают последней надежды тех, кто в самый тяжелый момент остался без поддержки. Стрела точно попадает в цель, если речь идет о страданиях ребенка.
Не так давно получило распространение новое слово — фандрайзинг. Это процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом. Аферисты взяли фандрайзинг на вооружение.
Эта публика не гнушается ничем. Один из самых гнусных способов выкачать деньги — найти паллиативного ребенка, вылечить которого никакая медицина не в силах, и обнадежить родителей, что за рубежом обязательно помогут. Вот только пожертвования надо переводить на счета «волонтеров».
Открывается сбор в популярных социальных сетях с реальными историями и фотографиями. Как правило, авторы текстов не скупятся на эмоции, чтобы вышибить деньги на «проект».
Алгоритм прост и незатейлив. Находят клинику за пределами страны, которая за большие деньги соглашается хоть что-то сделать, те же анализы и обследования. Итоговая сумма напоминает райдер звезды, включающий все возможные позиции: проживание, питание, транспортировка, расходы на переводчика, операция. Ребенка могут даже свозить в эту чудо-клинику, оплатить какие-то обследования, пока он жив, а потом с чистой совестью положить в карман несколько тысяч долларов. Смертельная болезнь играет на руку проходимцам. Ведь дни пациента сочтены. А потом история тихо «сливается». Примеров много.
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Но чаще всего мошенники действуют намного проще — создают фейковые страницы в тех же соцсетях. Вроде все реально: и дети, и диагнозы. Все, кроме одного — номера счета для пожертвований.
— Мы очень часто сталкиваемся со случаями мошенничества, — рассказывает Евгения ЛОБАЧЕВА, администратор «Русфонда» в социальных сетях. — Буквально на днях, перед 8 марта, всплыл очередной товарищ. Он размещает в Интернете объявления о том, что требуются волонтеры для сбора денег на улице. Обещает оформление по договору, зарплату от полутора до трех тысяч рублей в день. Видимо, набор идет активно. Одной девушке, которая ищет работу, он показал уставные документы, естественно, не имеющие к нему никакого отношения. Девушка поверила и уже готова была подписать договор, но в последний момент все-таки усомнилась и решила позвонить: «Правда ли, что требуются сотрудники?» Она прислала нам всю переписку с этим мошенником.
— Удается ли как-то пресекать деятельность аферистов?
— Мы вычисляли очень многих. Обычно они берут с сайта фотографию ребенка и текст, а внизу выставляют личные реквизиты для сбора денег на банковскую карточку. Если скопировать этот номер и вбить его в популярный поисковик, где-нибудь обязательно выскочит. Бывает, конечно, дебютная афера, но, как правило, счета уже засвечены во многих местах. В таких случаях мы незамедлительно просим администрацию соцсетей блокировать эти страницы, но на следующий день уже появляются новые. Это происходит постоянно: рубим одну голову — вырастают три, как у Змея Горыныча.
Почти каждый раз возникают новые имена детей, которым срочно надо помочь. Мошенники наживаются на человеческом горе. Последние две недели мы наблюдаем фантасмагорию вокруг Леры Мигуновой, для которой в конце прошлого года мы объявляли сбор. Причем они не просто создали фейковую страницу, но и всячески ее продвигают. Я насчитала более 700 лайков и репостов. Это распространяется со скоростью эпидемии.
«Здравствуйте! Пишет Вам Татьяна, мама Леры Мигуновой. Не могу больше видеть, как мошенники, пользуясь добротой людей, собирают деньги, копируя фотографии Леры с сайта. Даже текст полностью копируют. Но самое ужасное, что люди действительно собирают деньги и сбрасывают на счета лжемамы. Я никогда не собирала деньги таким образом. Помогите, пожалуйста, остановить это безобразие!» — такое отчаянное письмо недавно пришло в фонд.
Нашлись мошенники, решившие поживиться на этой истории, в которой всего с избытком: и фактов, и рвущих сердце фотографий, и эмоций. В социальной сети ВКонтакте появились три фальшивых аккаунта якобы Лериной мамы. Фамилия другая, имя тоже, как, впрочем, и реквизиты, зато текст и фотографии нагло украдены с сайта благотворительного фонда.
Я пыталась сама позвонить по указанному номеру, — говорит Татьяна, — но трубку никто не взял. Не понимаю, что это за люди! Их не мать воспитывала. То, что они творят, — это все равно что могилу раскапывать.
Разве так уж трудно выяснить, на кого именно оформлен тот или иной аккаунт? Те самые имена, явки, пароли…
— Мы делаем все, что в наших силах. Сначала — скриншоты страницы, которую пытаемся заблокировать; жалуемся в техподдержку социальных сетей, собираем материалы и передаем правоохранительным органам. Но руководство соцсетей не будет ничего предпринимать, пока к ним не обратится полиция. Обращались к руководству ВКонтакте: «Помогите нам вычислить этих людей, а мы опубликуем их данные у себя на сайте, чтобы те, кто перевел им деньги, написали заявление в полицию», — рассказывает Евгения Лобачева. — Увы, нам отказали, так как это «разглашение личных данных», которые они могут предоставить только по запросу полиции. А возбудить дело можно исключительно по заявлению от потерпевших. Потерпевший в данном случае — человек, который перевел мошеннику деньги и может, соответственно, предъявить платежку и скрин чека. Люди не очень хотят признаться в том, что стали жертвой аферы. Получается замкнутый круг…
— Но хоть кто-то предстал перед судом?
— Один мошенник несколько лет орудовал в разных регионах России. Он развернул многогранную деятельность с плакатами, ящиками, благотворительными концертами… Собирал деньги и исчезал. Его несколько раз арестовывали, но отпускали, потому что очень трудно доказать. Но в прошлом году его занесло в Чечню, и чеченская полиция его повязала. Дело передано в суд. Это будет первый прецедент, если суд, конечно, состоится.
— А бывали какие-то экзотические варианты?
— В позапрошлом году был сюжет в Омске. Молодой человек, недавно окончил технический университет, хороший программист. Он подделал наш сайт. Все выглядит так же: даже кликаешь по любому пункту меню — и попадаешь на официальный сайт, но центральный материал — «левый». Там другая фотография, другой текст и реквизиты. Подделка была сделана настолько филигранно, что роботы-счетчики, которые регистрируют посещения, этот поддельный сайт посчитали как настоящий. То есть программист-мошенник обманул даже робота!
Нам об этом фейке сообщили внимательные пользователи. Мы стали копать, причем нам помогало очень много людей. Попутно выяснилось, что он не ограничился подделкой сайта, но еще постоянно пробавляется на поле благотворительности: собирает то на ветеранов, то на детей Донбасса…
— Удалось узнать его настоящее имя?
— Да, мы его вычислили, знаем имя, фамилию, отчество и сколько ему лет. У него есть постоянная работа, любимая девушка, которой он дарит дорогие подарки. Накопилось целое досье, которое мы готовы передать в полицию, но нам говорят, что нужны потерпевшие.
Нашлось пара человек, которые перевели на его счет не очень большие суммы — от трех до пяти тысяч рублей. Люди думали, что помогают больному, а получилось, что дали на красивую жизнь. Мы написали десятки писем. Наконец, омская полиция вышла на этого мошенника. Обыск провели, изъяли всю технику, направили запрос в банк. Оказалось, он орудовал в 60 регионах России, поэтому эпизодов много, и все нуждаются в проверке. Для этого нужно время. Так что пока дело еще не дошло до суда.
— Как отличить фейковую страницу или распознать сигнал SOS в рассылке: «Здравствуйте, я мама этого ребенка. Нам нужна помощь…»?
— Если раньше люди бездумно переводили деньги, то теперь они стали бдительными и научились отличать фальшивку. Мне чуть ли не каждый день приходят письма с просьбой проверить информацию, которая по какой-то причине показалась сомнительной.
Есть несколько простых правил. Если перед вами сайт — надо внимательно смотреть, что написано в браузерной строке. Бывает, что изменена всего одна буква. Должно насторожить, что на сайте фонда сбор идет на личные реквизиты. Ни один благотворительный фонд так не действует. Всегда есть расчетный счет, уставные документы, отчеты.
Если хочется помочь, надо не стесняться задавать вопросы. Когда задаешь элементарные вопросы, к примеру: «А почему вы выбрали именно эту клинику?», «Из чего складывается сумма на лечение?», «Как фамилия врача, который будет делать операцию?» — мошенники начинают теряться. Это первый кричащий признак обмана. Люди, у которых действительно беда, готовы отвечать на любые вопросы круглосуточно, лишь бы найти деньги. Они всегда выкладывают отчет, сопровождая его документами.
— В последнее время на мою почту приходит бессчетное количество писем с просьбами от родителей больных детей. Очевидно, что среди них немало фальшивок, но многим людям реально нужна помощь. На отчаянный шаг их толкнула настоящая беда. В кошельке шаром покати, а благотворительные фонды отказывают один за другим…
— Да, есть и неоднозначные истории, когда люди собирают пожертвования частным образом, не через фонд, но у них действительно беда, и нужны деньги. Фонды тоже берут не всех под свое крыло. Очень сложно, когда речь идет о взрослых больных. Бывают какие-то нестандартные случаи, редкие заболевания, не вписывающиеся в профиль деятельности фондов. В результате люди остаются со своей бедой один на один и вынуждены просить о помощи везде где только можно. Мы не можем их осуждать.
Нельзя сказать, что частные сборы всегда ведут только мошенники, но нечистоплотных людей тоже немало. Нередко родители собирают на лечение ребенка, немножко привирая насчет его перспектив. Ребенок паллиативный, но родители хотят собрать 100 тысяч долларов на какой-то призрачный шанс. Это всегда очень эмоционально раскручивается, буквально на грани истерики: «Умирает ребенок!..» Потом он уходит, а родители со всеми деньгами просто пропадают.
Елена СВЕТЛОВА.