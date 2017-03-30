Кишиневские новости

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НАРКОМАНЫ ПАРАЛИЗОВАЛИ РАБОТУ ЗАВОДА BMW

30 марта
00:00 2017
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Машиностроительная площадка BMW в Мюнхене была вынужденно оста­новлена из-за двух сотрудников, нахо­дившихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения и потерявших сознание прямо на рабочем месте.

Как сообщает издание Bild, парочку не­вменяемых сотрудников завода обнаружили их коллеги, которые сообщили об инциденте руководству и тут же вызвали медиков. По­доспевшие врачи привели в чувство поте­рявших сознание работяг, а в ходе освиде­тельствования у них в крови была выявлена чрезмерная доза алкоголя, амфетамина и другого синтетического наркотика. В ре­зультате происшествия предприятие на 40 минут прекратило свою работу — по оценкам экспертов, ущерб в связи с этим может до­стигать 1 000 000 евро.

Напомним, что в России BMW выпускает седаны 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы Х1, Х3, Х4, Х5 и Х6 на заводе «Автотор» в Кали­нинграде. Собственную сборочную площадку немцы строить в РФ пока не планируют.

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