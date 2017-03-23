Кишиневские новости

Оппозиция призывает молдавского президента выступить против разработки сланцевого газа

Вчера президенту Додону был направлен законопроект о запрете на разведку и добычу сланцевых углеводородов на территории Молдовы. Документ разработан оппозиционной «Нашей Партией», которая предлагает главе государства вынести этот законопроект на рассмотрение в парламент. Вчера по этому поводу в штаб-квартире НП в Кишинёве прошла пресс-конференция.

Напомним, второго января нынешнего года премьер-министр Павел Филип и руководитель американской компании Frontera Resources International LLC Стив Никандрос подписали соглашение, согласно которому Frontera получает на 50 лет исключительное право на разведку, добычу и освоение углеводородных ресурсов в зоне, охватывающей около 12 000 кв. км. (что составляет порядка 40% территории Молдовы без учета Приднестровья).

«Закон запрещает сдачу в концессию территорий Молдовы более, чем на 25 лет. Подписав это соглашение, правительство пошло против всех законных норм, но самое страшное — пошло против собственного народа. Всем известна ситуация с питьевой водой, особенно в южном регионе — разведка и добыча сланцевого газа может обернуться настоящей экологической катастрофой», – заявил вице-председатель НП Николай Ципович Ципович.

Представлявший «Нашу Партию» на минувших президентских выборах, а ныне один из замов Усатого, Дмитрий Чубашенко заявил, что партнёр молдавского правительства в этом деле – банкрот. По его словам, на молдавский рынок Frontera вышла только для того, чтобы закрыть свои финансовые дыры.

«Сегодня у Frontera Resources катастрофическое финансовое положение. Нам удалось выяснить, что летом прошлого года на её счету было 50 тысяч долларов. Активы компании заявлены в 13 миллионов, а обязательства составляют 65 миллионов долларов. За весь период своей деятельности эта «корпорация» накопила общие долги на сумму в 466 миллионов долларов. Только за прошлый год они понесли убытки почти на 11 миллионов долларов», – рассказал Чубашенко.

Он также привёл в пример громкий скандал в Frontera Resources, случившийся в Грузии. Американская компания объявила грузинскому правительству, что на территории страны якобы обнаружены пять триллионов кубических метров газа, однако никакого подтверждения этому предоставить там и не смогла.

«Это аферисты международного уровня, которые нашли в Кишинёве таких же «партнёров», укравших миллиард долларов. И вот теперь вместе пытаются «замутить» очередную аферу, тайно подписав, как это с недавних пор принято в Молдове, договор в период новогодних праздников», — пояснил Чубашенко.

Он также напомнил, что глава Frontera Resources Стив Никандрос является еще и членом совета Atlantic Council – расположенной в Вашингтоне организации, которая лоббирует интересы нынешней молдавской власти в администрации США. Так, именно Никандрос выступил организатором известной встречи Влада Плахотнюка с Викторией Нуланд.

Подпись: Олег Ветров