Кишиневские новости

Верующие люди миролюбивы, агрессивны фанатики

Илья БАРАНИКАС, журналист

Да простит меня взыскательный, но терпеливый читатель: я опять вынужден упоминать Трампа, хотя очень этого не хочу! Этот экс­тремальный персонаж заставил всех задуматься над экзистенци­альными темами, в том числе и над таким вопросом: может ли какая-то религия по своей при­роде быть воинственной?

Эта тема стала актуальной после того, как Трамп сделал попытку (приостановленную судами) закрыть въезд в Америку гражданам семи мусульманских стран, пусть даже имею­щим вид на жительство в США. Сторонники не­истового Дональда утверждают, что он прав по той причине, что ислам — это религия ненави­сти и агрессии, от которой надо отгородиться. Нечего, мол, делить мусульман на плохих и хо­роших — каждый из них потенциальный терро­рист, потому что этому учит их религия.

Верующие в Трампа напористы и агрес­сивны, но они, к счастью, не составляют боль­шинства населения США. По всей Америке идут митинги солидарности с мусульманами. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио возглавил в своем городе сопротивление трамповской ксенофобии под лозунгом «Сегодня я тоже мусульманин!».

…А может, правы адепты трампизма? Ведь огромное количество жестоких террори­стических актов в последние годы, десятиле­тия совершили именно мусульмане, не так ли? 11 сентября — мусульмане. Беслан, Дубровка, Волгодонск, Буйнакск, Пятигорск, Владикав­каз — мусульмане. Лондон, Мадрид, Париж, Бостон и далее со всеми остановками — му­сульмане. Помните, говорят бдительные защит­ники западной цивилизации от ислама, теракты в Европе и Америке чаще всего совершают не «залетные» фанатики, специально прибывшие с далекого Ближнего Востока, а живущие в США, Англии, Франции, Бельгии, Германии люди му­сульманского вероисповедания. Они пользуют­ся гостеприимством западных стран: получают пособия, учатся, работают, ходят в мечеть, за­водят семьи и растят детей, отдыхают… А потом идут убивать «неверных», потому что ислам яко­бы повелел им встать на тропу джихада.

В доказательство своей правоты защитни­ки Запада от ислама цитируют Коран, в котором находят немало воинственных цитат. На одном русскоязычном сайте США вспомнили, напри­мер, такую: «Если не можешь отрубить своему врагу руку, целуй ее» (это к вопросу о живущих на Западе и не интегрированных в западную жизнь мусульманах). Вообще-то это не из Ко­рана. Это восточная пословица…

Другие изучают ислам более углубленно, приводя реальные ссылки на Коран: «О вы, ко­торые уверовали! Сражайтесь с теми неверны­ми, которые находятся вблизи вас. И пусть убе­дятся они в твердости вашей. И знайте, что на стороне благочестивых Аллах» (Коран, сура 9, аят 123).

«О вы, которые уверовали! Не заводите дружбы с иудеями и христианами: дружат они между собой. Если же кто-то дружит с ними, то он один из них. Воистину, не поведет Аллах нечестивцев путем прямым» (Коран, сура 5, аят 51).

Эти и другие цитаты приводят в качестве доказательств того, что священная книга ис­лама разжигает рознь на религиозной почве. В этой связи можно напомнить блюстителям нашей цивилизации: все священные книги, будь то Коран, Тора или Евангелие, появились в го­раздо менее толерантные времена, чем наша с вами современность. Каждая религия утверж­дала себя нетерпимостью к иноверцам и ере­тикам, каждое религиозное учение призывало правоверных — в том числе православных — к защите чистоты веры огнем и мечом, не щадя живота своего и к другим не проявляя пощады. Во имя иудаизма и христианства на протяжении столетий творили ничуть не меньше зверств, чем во имя ислама.

И цитаты можно найти всякие — вот, на­пример, из Евангелия от Матфея: «Услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужа­сайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и зем­летрясения по местам». (Мф. 24,6‑7). Трудно не ужасаться, читая Откровение Иоанна Богослова (19:11‑21): «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы ко­ней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих».

Или почитаем Ветхий Завет (Второзако­ние 20:16‑17): «А в городах сих народов, кото­рых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хеттеев, и аморреев, и хананеев, и фарезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь, Бог твой». В Первой Книге Царств (15:18) говорится: «И послал тебя Господь в путь, сказав: иди, и предай заклятию нечести­вых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их».

В общем, суровы были наши предки — люди разных вероисповеданий. С тех пор все религии стали значительно более «вегетарианскими», и в своем современном виде они являются гу­манными, миротворческими и демократически- эгалитарными (все мы дети Божьи, все равны, возлюби ближнего своего и т.д.). Пастыри — в том числе и имамы мусульманских мечетей — воспитывают верующих в духе миролюбия и прощения. Так по крайней мере обстоит дело в мейнстриме мировых религий.

Но за пределами этого основного русла есть немало маргиналов, экстремистов, кото­рые истолковывают свое религиозное учение как призыв убивать всех, кто с ним не согласен. Ликвидированный американцами в Йемене проповедник Анвар аль‑Авлаки — бывший аме­риканец, призывавший мусульман безжалостно убивать неверных, — именно такой маргинал. Покойный Усама бен Ладен и его преемник Айман аз‑Завахири — тоже из этой категории. Благодатный материал для их агитации и вер­бовки террористов — неграмотные и нищие. Которых в Сирии и Ираке пропорционально больше, чем в США или Франции. А на Север­ном Кавказе или в Таджикистане — больше, чем в Москве и Питере. А в секторе Газа или на За­падном берегу — больше, чем в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Поэтому осторожность по отношению к му­сульманам — выходцам из неблагополучных ре­гионов обоснованна. Израильская служба безо­пасности «профилирует» их на въезде в страну без излишней политкорректности и правильно делает. Российская полиция проверяет доку­менты у вызывающих подозрения людей «ми­грантской внешности», проявляя еще меньшую политкорректность, — и даже это лучше, чем бесконтрольно впускать, как это было в Европе в 2015 году, всех подряд бегущих из Африки и с Ближнего Востока. Террористов, надо думать, заслали в их рядах немало — они уже отмети­лись в нескольких терактах на европейской зем­ле. Но это не значит, что всех мусульман можно одним взмахом кисти с черной краской занести в черный список нежелательных лиц.

Не спеши, дорогой читатель, клеймить меня как неверующего атеиста или агности­ка. Я верующий христианин; был секретно (поскольку родился еще при Сталине) крещен и воспитан в православной вере моей бабуш­кой; хожу в церковь. Бог у нас с мусульмана­ми один, они называют его Аллахом, мы — по-своему, но суть от этого не меняется. Они говорят: «Бог велик» («Аллаху акбар»). И это так — на всё Его воля.