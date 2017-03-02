Кишиневские новости

Социалисты властям спокойно жить не дадут
Фракция ПСРМ защищает интересы народа
На прошлой неделе начались, наконец, пленарные заседания парламента. Активнее всех в законодательном органе с первого дня проявила себя фракция ПСРМ.
Поддержали инициативу президента
Прежде всего фракция потребовала включить в повестку дня первого пленарного заседания весенне-летней сессии парламента инициативу президента Игоря Додона об отмене закона о возвращении похищенного из банковской системы миллиарда за счет граждан.
Депутат Влад Батрынча заявил: «Прошло два года, а до сих пор нет ясности о том, кто виновен. Правды об этой ситуации все еще нет, а прокуратура и другие уполномоченные органы должны выявить и наказать виновных. Возвращать украденные деньги должны те, кто это сделал, а не население. Превращение этих денег в государственный долг правительством было незаконным».
Однако парламентское большинство не поддержало инициативу. Тем не менее, депутаты ПСРМ намерены выдвигать инициативу по отмене антинародного закона на каждом заседании парламента, а если большинство ее не поддержит – перейдут к организации всенародного референдума по этому вопросу.
Министру – вотум недоверия
В связи с резким повышением тарифов на медицинские услуги парламентская фракция Партии социалистов выдвинула вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан.
По словам депутата Владимира Односталко, проблема высоких тарифов на медицинские услуги – одна из самых важных после кражи миллиарда.
«На фоне повсеместного роста цен, на фоне высокой заболеваемости населения, на фоне того, что в больницах сокращается количество мест и планируется ликвидация ряда больниц, на фоне того, что полис медицинского страхования обладает очень низкой функциональностью, и граждане вынуждены в больницах приобретать самостоятельно практически все, в том числе лекарства, – на этом фоне правительство повышает стоимость медицинских услуг в четыре-пять раз», – заявил депутат. По его словам, логическое объяснение, на основании чего были увеличены тарифы, отсутствует. Именно поэтому и выдвинут вотум недоверия министру здравоохранения, которая в первую очередь несет ответственность за то, что произошло.
Вотум недоверия Руксанде Главан должен быть рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании.
Программа по внедрению Соглашения с ЕС раскритикована
Первым документом, принятым на нынешней сессии голосами парламентского большинства, стала Программа по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС. Фракция ПСРМ подвергла документ резкой критике.
Депутат Влад Батрынча напомнил, что за время правления проевропейских партий в нашей стране поддержка населением курса на европейскую интеграцию сократилась с 74% в 2009 году до менее чем 40% в 2016-м. И объясняется это, по его словам, тем, что было принято слишком много планов и стратегий, но сделано слишком мало реальных дел.
Он подчеркнул, что все решения, которые власти страны считают важными, почему-то принимаются в спешке. Это относится и к данной программе, которую не вынесли на широкое обсуждение депутатов, а опубликовали лишь вечером накануне пленарного заседания.
Батрынча также отметил, что, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, власти уступили суверенитет страны, что недопустимо, и заявил, что фракция ПСРМ сделает все возможное, чтобы Соглашение об ассоциации было денонсировано.
В Куничу на Масленицу
В последний день Масленичной недели, когда по традиции отмечаются проводы зимы, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный побывала на празднике в старинном старообрядческом селе Молдовы Кунича Флорештского района. Она поздравила жителей села и передала им поздравления от президента Игоря Додона, за кандидатуру которого на выборах единодушно проголосовало практически все взрослое население Куничи.
«Отрадно, что в наших селах бережно хранят традиции, что так много талантливых людей живет в нашей республике. И главное – здесь хранят веру. Впервые я была в старообрядческой церкви, впечатлена атмосферой умиротворения в храме. Жители спросили нас, с чего начинается село. И сами же ответили: с церкви. Сюда приходят не только взрослые, но и дети. А это значит, что у села и у всей нашей страны есть будущее», – сказала Зинаида Гречаный.
На праздник собрались творческие коллективы со всего района, чтобы проводить зиму и встретить весну – с песнями, плясками, колядками и театрализованными представлениями. Хозяйки напекли блинов, которые символизируют солнце, народные мастера представили свои поделки. Главным действом стало торжественное сожжение чучела зимы. Считается, что это должно принести в новом году хороший урожай.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.