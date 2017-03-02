Кишиневские новости

Фракция ПСРМ защищает интересы народа

На прошлой неделе начались, наконец, пленарные заседания парламента. Активнее всех в за­конодательном органе с перво­го дня проявила себя фракция ПСРМ.

Поддержали инициативу президента

Прежде всего фракция потребовала включить в повестку дня первого пленар­ного заседания весенне-летней сессии парламента инициативу президента Иго­ря Додона об отмене закона о возвраще­нии похищенного из банковской системы миллиарда за счет граждан.

Депутат Влад Батрынча заявил: «Про­шло два года, а до сих пор нет ясности о том, кто виновен. Правды об этой ситуа­ции все еще нет, а прокуратура и другие уполномоченные органы должны выявить и наказать виновных. Возвращать укра­денные деньги должны те, кто это сделал, а не население. Превращение этих денег в государственный долг правительством было незаконным».

Однако парламентское большинство не поддержало инициативу. Тем не ме­нее, депутаты ПСРМ намерены выдвигать инициативу по отмене антинародного за­кона на каждом заседании парламента, а если большинство ее не поддержит – перейдут к организации всенародного референдума по этому вопросу.

Министру – вотум недоверия

В связи с резким повышением та­рифов на медицинские услуги парла­ментская фракция Партии социалистов выдвинула вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан.

По словам депутата Владимира Од­носталко, проблема высоких тарифов на медицинские услуги – одна из самых важ­ных после кражи миллиарда.

«На фоне повсеместного роста цен, на фоне высокой заболеваемости на­селения, на фоне того, что в больницах сокращается количество мест и планиру­ется ликвидация ряда больниц, на фоне того, что полис медицинского страхо­вания обладает очень низкой функцио­нальностью, и граждане вынуждены в больницах приобретать самостоятель­но практически все, в том числе лекар­ства, – на этом фоне правительство по­вышает стоимость медицинских услуг в четыре-пять раз», – заявил депутат. По его словам, логическое объяснение, на основании чего были увеличены тарифы, отсутствует. Именно поэтому и выдвинут вотум недоверия министру здравоохра­нения, которая в первую очередь несет ответственность за то, что произошло.

Вотум недоверия Руксанде Главан должен быть рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании.

Программа по внедрению Соглашения с ЕС раскритикована

Первым документом, принятым на нынешней сессии голосами парламент­ского большинства, стала Программа по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС. Фракция ПСРМ подвергла документ резкой критике.

Депутат Влад Батрынча напомнил, что за время правления проевропейских партий в нашей стране поддержка насе­лением курса на европейскую интегра­цию сократилась с 74% в 2009 году до менее чем 40% в 2016-м. И объясняется это, по его словам, тем, что было приня­то слишком много планов и стратегий, но сделано слишком мало реальных дел.

Он подчеркнул, что все решения, ко­торые власти страны считают важными, почему-то принимаются в спешке. Это относится и к данной программе, кото­рую не вынесли на широкое обсуждение депутатов, а опубликовали лишь вечером накануне пленарного заседания.

Батрынча также отметил, что, под­писав Соглашение об ассоциации с ЕС, власти уступили суверенитет страны, что недопустимо, и заявил, что фракция ПСРМ сделает все возможное, чтобы Со­глашение об ассоциации было денонси­ровано.

В Куничу на Масленицу

В последний день Масленичной не­дели, когда по традиции отмечаются проводы зимы, председатель Партии со­циалистов Зинаида Гречаный побывала на празднике в старинном старообряд­ческом селе Молдовы Кунича Флорешт­ского района. Она поздравила жителей села и передала им поздравления от пре­зидента Игоря Додона, за кандидатуру которого на выборах единодушно прого­лосовало практически все взрослое на­селение Куничи.

«Отрадно, что в наших селах береж­но хранят традиции, что так много та­лантливых людей живет в нашей респу­блике. И главное – здесь хранят веру. Впервые я была в старообрядческой церкви, впечатлена атмосферой уми­ротворения в храме. Жители спросили нас, с чего начинается село. И сами же ответили: с церкви. Сюда приходят не только взрослые, но и дети. А это зна­чит, что у села и у всей нашей страны есть будущее», – сказала Зинаи­да Гречаный.

На праздник собрались творческие коллективы со всего района, чтобы про­водить зиму и встретить весну – с пес­нями, плясками, колядками и театрали­зованными представлениями. Хозяйки напекли блинов, которые символизируют солнце, народные мастера представили свои поделки. Главным действом стало торжественное сожжение чучела зимы. Считается, что это должно принести в новом году хороший урожай.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.