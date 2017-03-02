Кишиневские новости

БИТВА ПОЛОВ
Что заставляет мужчин присматриваться к юбкам, а женщин — отстаивать свое право носить штаны?
Если еще несколько десятков лет назад юбки и брюки имели четко выраженную гендерную принадлежность, то сегодня она почти стерта. Уже мало кого удивляет килт на мужчине, а женщина в брюках вообще не привлекает к себе особого внимания. Однако так было не всегда. Что заставляет сильную половину человечества присматриваться к юбкам, а женщин – отстаивать свое право носить штаны? Об истории противостояния юбок и брюк – в нашем модном расследовании.
Несмотря на то что гендерные роли разделились практически сразу после того, как наши предки взяли в руки орудия труда и начали путь восхождения на эволюционную вершину, одежда была одинаковой и для дам, и для джентльменов. Речь идет о шкурах, всевозможных накидках и тогах – как мы можем помнить по этим древним «моделям», мужской и женский гардероб практически не различались. Какой-то особой необходимости подчеркивать разницу полов с помощью одежды просто не было. Так и ходили наши предки в длинных и очень удобных просторных одеяниях, которые отвечали своим целям: защитить от солнца или, наоборот, согреть.
КАКОЕ ВАРВАРСТВО!
Необходимость в наряде, отличном от привычных покровов, появилась в эпоху глобальных завоеваний, когда лошади были одомашнены и приспособлены под человеческие потребности в транспорте. Верховая езда в юбке для мужчины стала процедурой практически невыносимой, и портные скифских племен придумали сшить привычные длиннополые одежды так, чтобы защитить внутреннюю поверхность бедер воинов. Сначала эта вещь была предназначена строго для верховой езды, однако вскоре ее стали носить «на всякий случай» – вдруг предстоит скакать на лошади, а ты в юбке? От скифов изобретение попало к галлам, варварским племенам, шокировавшим римских жителей. Долгое время изнеженные патриции запрещали брюки как одежду дикарей. За их ношение полагался денежный штраф.
Женщины к новомодному элементу одежды отнеслись с любопытством, но сдержанно. Дам во времена расцвета и заката Римской империи воспринимали как украшение быта. Каких-то специальных дел, кроме домашних хлопот, у женщин не наблюдалось, и вводить в свой гардероб брюки им просто не было необходимости. Пожеланий к женскому наряду высказывалось ровно два: чтобы он был удобным и говорил о статусе своей обладательницы.
Мода на брюки захватила Европу вместе с популярностью носков и чулок, которые начали завоевывать внимание аудитории примерно к XIII веку. Помните, как в кинофильме «Кин-дза-дза!» говорили про штаны? «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели – нет будущего!» Примерно так рассуждали наши предки, пытаясь сделать сей предмет гардероба «сигнальным», который как рассказал бы окружающим о достатке и сословии носителя. Цвет, форма, длина, материал – значение имело все. Во Франции, например, длинные штаны носили строго бедняки, а короткие, до колен, в комплекте с чулками и туфлями с пряжками – только высшее сословие. Самые главные модники надевали поверх так называемые ренгравы, представляющие собой шикарные трусы с множеством оборок. Эта модная дифференциация была актуальна аж до Великой французской революции.
Женщины, которые с азартом и восторгом перенимали мужской гардероб, к брюкам относились с осторожностью вплоть до XX века. Вариации на тему – панталоны и ездовые лосины – носились строго как исподнее. Штаны как самостоятельный элемент наряда считались безобразием и пошлостью. Сейчас трудно оценить революционный масштаб деятельности Коко Шанель, ведь в брюках девушки выходят в свет уже чуть ли не чаще, чем в юбках. Но тем не менее: когда модельер предстала перед публикой в широких штанах, напоминающих юбку-клеш, джентльмены были шокированы ее новым образом. Преодолев сопротивление масс, в брючных костюмах начали появляться звезды предвоенной и военной эпох. Самым запоминающимся выходом стала роль Марлен Дитрих в картине «Марокко», где актриса предстала в образе мужчины. Через полгода немка сделала фрак чуть ли не своей униформой.
КУЛЬТ КИЛТА
Если и было в начале XX века в модном мире что-то более удивительное, чем женщина в брюках, так это мужчина, рискнувший надеть юбку. Когда гардеробы дам и джентльменов окончательно разделились, прикрывать ноги длиннополыми одеждами стало для мужчин не просто странно – позорно! Лишь немногие народности остаются верными своим традициям, и среди них – гордые горные шотландцы со своими красноречивыми килтами. Почему же у этого воинственного народа не прижились удобные брюки?
Все просто: в штанах не было никакой необходимости. Как и в древности, шотландцам было удобнее повязать вокруг пояса теплую ткань, вместо того чтобы открывать производство по пошиву ненужной новинки. Конница в гористой местности не проходила, поэтому на лошадях соратники легендарного Уильяма Уолеса скакали редко, предпочитая отбиваться от нападений англичан с помощью пехоты. Когда Шотландия в итоге была завоевана, килты послужили символом, по которому можно было узнать настоящего шотландца. Покоренному, но не сломленному народу запрещалось носить традиционные клетчатые юбки. Англичане старались подавить национальное сознание, насаждая свои правила, в том числе и в гардеробе. Так, мужчинам полагалось носить брюки. Хитроумные шотландцы запрет игнорировали: они либо надевали штаны, но брали с собой длинные палки-шесты, на которых как знамя развевались килты, либо же оставляли за собой право носить их, насаживая на жерди английскую одежду. Сегодня килт остается неотъемлемой частью культуры Шотландии. В нем выходили в свет Шон Коннери и Александр Маккуин, Эван Макгрегор и Джеймс Макэвой. В знак солидарности и уважения к нации килт примерил и английский принц Чарльз.
Помимо шотландцев с пониманием относились к жителям Океании и Юго-Восточной Азии. Мужчин Камбоджи, Индии, Индонезии и Бангладеш вряд ли можно заподозрить в женственности, несмотря на то, что они всю жизнь носят длинные саронги. Для того чтобы с достоинством нести такое одеяние, необходимо обладать некоторым опытом. Кстати, нижнее белье под саронг – как и под килт – не надевают.
Все изменилось с наступлением эры хиппи, когда в очередной раз бунтарский дух сломил гендерные стереотипы и смешал роли (и гардеробы). К восьмидесятым годам стилист Рэй Петри начал надевать на мужчин-моделей женские юбки. Заметьте – не килты и саронги, а именно юбки. То же самое почти одновременно с Петри совершил и Жан-Поль Готье. Он говорил о своих идеях: «Мужчина может носить женскую одежду, женщина – мужскую, и оба останутся собой».
С наступлением нового века тенденция по слиянию гардеробов набирала все больше оборотов. Еще пять лет назад публика с трудом воспринимала чудаковатые коллекции Рика Оуэнса, Марка Джейкобса и Джереми Скотта. Вывести в топ новый старый тренд помогли знаменитости, то и дело мелькавшие в женских юбках перед камерами. Среди звездных любителей облачиться во что-нибудь летящее – солист Guns’N’Roses Эксл Роуз и рэпер Канье Уэст. К 2009 году мужская юбка появилась у бренда H&M, а год спустя ее объявил трендом крупный мужской журнал. Теперь же юбки есть у многих лейблов. Даже человек, лишенный возможности потратить несколько сотен долларов на дизайнерскую вещь, может без проблем найти в сегменте fast fashion длинную футболку, торчащую из-под верхней одежды подобно юбке.
Конечно, остаются те, кого тренд шокирует и даже оскорбляет. Но чтобы не возмущаться понапрасну, стоит вспомнить историю двух противоположных, но таких близких элементов то ли мужского, то ли женского гардероба.
Ольга БРУНОВА.