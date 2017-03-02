Кишиневские новости

Что заставляет мужчин присматриваться к юбкам, а женщин — отстаивать свое право носить штаны?

Если еще несколько десятков лет назад юбки и брюки имели четко выраженную гендерную принадлежность, то сегодня она почти стерта. Уже мало кого удивляет килт на мужчине, а женщина в брюках вообще не привлекает к себе особого внимания. Однако так было не всегда. Что заставляет сильную половину человечества присматриваться к юбкам, а женщин – отстаивать свое право носить штаны? Об истории противостояния юбок и брюк – в нашем модном расследовании.

Несмотря на то что гендерные роли разделились практически сразу после того, как наши предки взяли в руки орудия труда и начали путь восхождения на эволюцион­ную вершину, одежда была одинаковой и для дам, и для джентльменов. Речь идет о шку­рах, всевозможных накидках и тогах – как мы можем помнить по этим древним «моделям», мужской и женский гардероб практически не различались. Какой-то особой необходи­мости подчеркивать разницу полов с помо­щью одежды просто не было. Так и ходили наши предки в длинных и очень удобных про­сторных одеяниях, которые отвечали своим целям: защитить от солнца или, наоборот, согреть.

КАКОЕ ВАРВАРСТВО!

Необходимость в наряде, отличном от привычных покровов, появилась в эпоху глобальных завоеваний, когда лошади были одомашнены и приспособлены под челове­ческие потребности в транспорте. Верховая езда в юбке для мужчины стала процедурой практически невыносимой, и портные скиф­ских племен придумали сшить привычные длиннополые одежды так, чтобы защитить внутреннюю поверхность бедер воинов. Сна­чала эта вещь была предназначена строго для верховой езды, однако вскоре ее стали носить «на всякий случай» – вдруг предстоит скакать на лошади, а ты в юбке? От скифов изобретение попало к галлам, варварским племенам, шокировавшим римских жителей. Долгое время изнеженные патриции запре­щали брюки как одежду дикарей. За их ноше­ние полагался денежный штраф.

Женщины к новомодному элементу одежды отнеслись с любопытством, но сдер­жанно. Дам во времена расцвета и заката Римской империи воспринимали как украше­ние быта. Каких-то специальных дел, кроме домашних хлопот, у женщин не наблюдалось, и вводить в свой гардероб брюки им просто не было необходимости. Пожеланий к жен­скому наряду высказывалось ровно два: что­бы он был удобным и говорил о статусе своей обладательницы.

Мода на брюки захватила Европу вместе с популярностью носков и чулок, которые на­чали завоевывать внимание аудитории при­мерно к XIII веку. Помните, как в кинофильме «Кин-дза-дза!» говорили про штаны? «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели – нет будущего!» Примерно так рассуждали наши предки, пытаясь сделать сей предмет гар­дероба «сигнальным», который как расска­зал бы окружающим о достатке и сословии носителя. Цвет, форма, длина, материал – значение имело все. Во Франции, напри­мер, длинные штаны носили строго бедняки, а короткие, до колен, в комплекте с чулками и туфлями с пряжками – только высшее со­словие. Самые главные модники надевали поверх так называемые ренгравы, представ­ляющие собой шикарные трусы с множе­ством оборок. Эта модная дифференциация была актуальна аж до Великой французской революции.

Женщины, которые с азартом и востор­гом перенимали мужской гардероб, к брю­кам относились с осторожностью вплоть до XX века. Вариации на тему – панталоны и ездовые лосины – носились строго как исподнее. Штаны как самостоятельный элемент наряда считались безобразием и пошлостью. Сейчас трудно оценить рево­люционный масштаб деятельности Коко Ша­нель, ведь в брюках девушки выходят в свет уже чуть ли не чаще, чем в юбках. Но тем не менее: когда модельер предстала перед публикой в широких штанах, напоминающих юбку-клеш, джентльмены были шокированы ее новым образом. Преодолев сопротивле­ние масс, в брючных костюмах начали появ­ляться звезды предвоенной и военной эпох. Самым запоминающимся выходом стала роль Марлен Дитрих в картине «Марокко», где актриса предстала в образе мужчины. Через полгода немка сделала фрак чуть ли не своей униформой.

КУЛЬТ КИЛТА

Если и было в начале XX века в мод­ном мире что-то более удивительное, чем женщина в брюках, так это мужчина, риск­нувший надеть юбку. Когда гардеробы дам и джентльменов окончательно разделились, прикрывать ноги длиннополыми одеждами стало для мужчин не просто странно – по­зорно! Лишь немногие народности оста­ются верными своим традициям, и среди них – гордые горные шотландцы со своими красноречивыми килтами. Почему же у этого воинственного народа не прижились удоб­ные брюки?

Все просто: в штанах не было никакой необходимости. Как и в древности, шотланд­цам было удобнее повязать вокруг пояса теплую ткань, вместо того чтобы открывать производство по пошиву ненужной новинки. Конница в гористой местности не проходила, поэтому на лошадях соратники легендарного Уильяма Уолеса скакали редко, предпочитая отбиваться от нападений англичан с помо­щью пехоты. Когда Шотландия в итоге была завоевана, килты послужили символом, по которому можно было узнать настоящего шотландца. Покоренному, но не сломленно­му народу запрещалось носить традицион­ные клетчатые юбки. Англичане старались подавить национальное сознание, насаждая свои правила, в том числе и в гардеробе. Так, мужчинам полагалось носить брюки. Хитро­умные шотландцы запрет игнорировали: они либо надевали штаны, но брали с собой длинные палки-шесты, на которых как зна­мя развевались килты, либо же оставляли за собой право носить их, насаживая на жерди английскую одежду. Сегодня килт остается неотъемлемой частью культуры Шотландии. В нем выходили в свет Шон Коннери и Алек­сандр Маккуин, Эван Макгрегор и Джеймс Макэвой. В знак солидарности и уважения к нации килт примерил и английский принц Чарльз.

Помимо шотландцев с пониманием относились к жителям Океании и Юго-Восточной Азии. Мужчин Камбоджи, Индии, Индонезии и Бангладеш вряд ли можно за­подозрить в женственности, несмотря на то, что они всю жизнь носят длинные саронги. Для того чтобы с достоинством нести такое одеяние, необходимо обладать некоторым опытом. Кстати, нижнее белье под саронг – как и под килт – не надевают.

Все изменилось с наступлением эры хиппи, когда в очередной раз бунтарский дух сломил гендерные стереотипы и сме­шал роли (и гардеробы). К восьмидесятым годам стилист Рэй Петри начал надевать на мужчин-моделей женские юбки. Заметь­те – не килты и саронги, а именно юбки. То же самое почти одновременно с Петри совер­шил и Жан-Поль Готье. Он говорил о своих идеях: «Мужчина может носить женскую одежду, женщина – мужскую, и оба останут­ся собой».

С наступлением нового века тенден­ция по слиянию гардеробов набирала все больше оборотов. Еще пять лет назад пу­блика с трудом воспринимала чудаковатые коллекции Рика Оуэнса, Марка Джейкобса и Джереми Скотта. Вывести в топ новый старый тренд помогли знаменитости, то и дело мелькавшие в женских юбках перед камерами. Среди звездных любителей об­лачиться во что-нибудь летящее – солист Guns’N’Roses Эксл Роуз и рэпер Канье Уэст. К 2009 году мужская юбка появилась у брен­да H&M, а год спустя ее объявил трендом крупный мужской журнал. Теперь же юбки есть у многих лейблов. Даже человек, ли­шенный возможности потратить несколь­ко сотен долларов на дизайнерскую вещь, может без проблем найти в сегменте fast fashion длинную футболку, торчащую из-под верхней одежды подобно юбке.

Конечно, остаются те, кого тренд шоки­рует и даже оскорбляет. Но чтобы не возму­щаться понапрасну, стоит вспомнить исто­рию двух противоположных, но таких близких элементов то ли мужского, то ли женского гардероба.

Ольга БРУНОВА.